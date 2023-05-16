20 интересных фотографий и фактов с просторов Сети

Как прошел песенный конкурс, на который нас не пригласили

27 занимательных снимков со всего мира

Я думал, всё было не так: исторические факты, которые могут сильно удивить

25 специфических фактов от профессионалов

30 интересных, но малоизвестных фактов

25 правдивых фактов, которые кажутся полной выдумкой