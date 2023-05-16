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20 интересных фотографий и фактов с просторов Сети

20 интересных фотографий и фактов с просторов Сети

Автор:
16 мая 2023 17:11
Сообщество : Факты
Метки: С миру по нитке   всячина   интересные снимки   интересные факты   надо же   познавательно   факты   хочу все знать   
991
21

Пытливый ум всегда старается занять себя чем-то полезным. Но иногда хочется просто полистать подборку фактов на самые разные темы, чтобы разгрузить голову. Кстати, заодно можно и что-то любопытное увидеть. Поехали!

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Похоже на картинку из ночного кошмара.

Просторненько.

Смотреть страшно.

Джон Холленсбери построил дом шириной 7 футов (2,1 м) в 1830 году, потому что ему надоели конные экипажи, врезающиеся в стены его дома по соседству.

По данным MoneyMetals.com, платина в настоящее время стоит 34,79 доллара за грамм.

Он встречается в Индонезии и может весить до 7 кг. А ещё у него очень свирепый запах.

Теперь и вы это знаете.

Вершина инноваций.

Он сохранился и пролежал без изменений с тех самых пор. И с ним можно сделать селфи.

Судя по всему, на дне осушенного водопада нашли два тела.

Это делается для очистки канала и поиска любых загадочных ключей к неразгаданным тайнам. Ладно, только для очистки.

Представьте, что вы принимаете душ в самолете, а пилот включает табло «Пристегните ремни».

И он был очень пугающим.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: С миру по нитке   всячина   интересные снимки   интересные факты   надо же   познавательно   факты   хочу все знать   
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3  комментария
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2k
Змей Горыныч Полчаса назад
В туалетах во всех самолетах есть ПО ДВЕ (!) кислородные маски
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92
ЧЕбуратор 13 минут назад
Серьёзно????
А КАК выглядит лестничный пролёт, идущий в ДВУХ направлениях?

И уточнение: по этому можно только подниматься или только спускаться?
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1k
Shurovik 20 минут назад
Раффлезия Арнольди.... Вонючее растение.
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