20 интересных фотографий и фактов с просторов Сети

Пытливый ум всегда старается занять себя чем-то полезным. Но иногда хочется просто полистать подборку фактов на самые разные темы, чтобы разгрузить голову. Кстати, заодно можно и что-то любопытное увидеть. Поехали!
Похоже на картинку из ночного кошмара.
Просторненько.
Смотреть страшно.
4. Этот дом, расположенный в Александрии, штат Вирджиния, является самым узким домом в Соединенных Штатах
Джон Холленсбери построил дом шириной 7 футов (2,1 м) в 1830 году, потому что ему надоели конные экипажи, врезающиеся в стены его дома по соседству.
По данным MoneyMetals.com, платина в настоящее время стоит 34,79 доллара за грамм.
Он встречается в Индонезии и может весить до 7 кг. А ещё у него очень свирепый запах.
Теперь и вы это знаете.
Вершина инноваций.
9. Последний McDonald's в Исландии закрылся в 2009 году. Это последний проданный чизбургер
Он сохранился и пролежал без изменений с тех самых пор. И с ним можно сделать селфи.
10. Смотрители заповедника панд в Китае маскируются, чтобы не спугнуть детёнышей и помочь им привыкнуть к жизни в природе
14. В 1969 году Ниагарский водопад «осушили», чтобы убрать большое количество валунов, скопившихся у его подножия
Судя по всему, на дне осушенного водопада нашли два тела.
Это делается для очистки канала и поиска любых загадочных ключей к неразгаданным тайнам. Ладно, только для очистки.
Представьте, что вы принимаете душ в самолете, а пилот включает табло «Пристегните ремни».
17. Этот великан высотой 3,6 м — октобас, самый большой из существующих струнных инструментов
19. Это жук-слон, вид жуков, обитающих в Центральной и Южной Америке, который может достигать 13 см в длину
И он был очень пугающим.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А КАК выглядит лестничный пролёт, идущий в ДВУХ направлениях?
И уточнение: по этому можно только подниматься или только спускаться?