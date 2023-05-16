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Старость, которой хочется любоваться

Старость, которой хочется любоваться

Автор:
16 мая 2023 16:22
Сообщество : RealFishki
Метки: Карл Кронбергер   возраст   женщина   живопись   искусство   мужчина   портрет   старость   художник   
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Старость – это закат жизни, время размышлений и подведения итогов. Тело человека меняется, служит своим владельцам уже не так хорошо, как в молодости. Да и накопленные в течение жизни болезни дают о себе знать.

Но этот художник, в отличие от большинства коллег, отдающих предпочтение прелести юности и красоте зрелости, сумел показать, что старость тоже может быть душевной, уютной, трогательной.

Австралийский живописец Карл Кронбергер (1841-1921) создал немало чудесных жанровых картин. Но известность ему принесли именно портреты пожилых мужчин и женщин – благородных, уверенных, преисполненных чувства собственного достоинства.

Примечательно, что портреты Кронбергера были маленькие, всего лишь 19 на 14 см. Но даже этого скромного размера художнику хватило, чтобы уловить суть завершающего этапа жизни. Рассматривая спокойные улыбки и сеть морщинок героев, хочется верить, что старость действительно будет такой.

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Метки: Карл Кронбергер   возраст   женщина   живопись   искусство   мужчина   портрет   старость   художник   
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4  комментария
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28k
Levyathan Час назад
Не старостью хочется любоваться, а качеством живописи, геронтофил ты доморщенный)
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59k
Александр 3 минуты назад
В то время так выглядели лет в пятьдесят.
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1k
Просто прохожий 46 минут назад
Стареть надо достойно, и старость уважать, но любоваться старостью это ИЗВРАЩЕНИЕ.
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