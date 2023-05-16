Старость, которой хочется любоваться

Старость – это закат жизни, время размышлений и подведения итогов. Тело человека меняется, служит своим владельцам уже не так хорошо, как в молодости. Да и накопленные в течение жизни болезни дают о себе знать.
Но этот художник, в отличие от большинства коллег, отдающих предпочтение прелести юности и красоте зрелости, сумел показать, что старость тоже может быть душевной, уютной, трогательной.
Австралийский живописец Карл Кронбергер (1841-1921) создал немало чудесных жанровых картин. Но известность ему принесли именно портреты пожилых мужчин и женщин – благородных, уверенных, преисполненных чувства собственного достоинства.
Примечательно, что портреты Кронбергера были маленькие, всего лишь 19 на 14 см. Но даже этого скромного размера художнику хватило, чтобы уловить суть завершающего этапа жизни. Рассматривая спокойные улыбки и сеть морщинок героев, хочется верить, что старость действительно будет такой.
Источник:
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