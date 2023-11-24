«Портрет за несколько минут»: художник рисует незнакомцев в метро и снимает их реакцию

Пуэрториканский художник из Нью-Йорка Девон Родригес вывел своё творчество на какой-то новый уровень. Мало того, что парень чудовищно талантлив, так ещё и несёт добро в этот мир.
И получается у него это легко и непринуждённо: художник просто незаметно рисует в метро незнакомцев, а затем отдаёт им их портреты, снимая их реакцию на камеру. Естественно, у внезапных моделей Девона тут же расцветает улыбка и настроение взлетает до небес!
В первый момент люди всегда напрягаются, не понимают, что от них хочет Девон, но затем они видят своё изображение и их эмоции кардинально меняются!
Конечно, все люди реагируют по-разному: одни довольно сдержанно благодарят художника, а другие даже и не думают скрывать то, что чувствуют!
Однозначно приятно, когда из множества людей мастер такого уровня профессионализма выбрал именно тебя, ведь такую качественную красоту способен сотворить не каждый!
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