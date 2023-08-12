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Работы художника Александра Болотова. Донецк

Работы художника Александра Болотова. Донецк

Автор:
12 августа 2023 18:01
Метки: живопись   искусство   картины   художник   
243
39

Родился в 1981 году в городе Донецке. Занимается рисованием с юных лет.

В 2002 г. закончил живописное отделение Донецкого художественного училища.

Поработав в разных издательствах, постепенно пришел к свободному творчеству.

Работает во всех жанрах. Но наиболее интересен Александру городской пейзаж.

Интересного вам просмотра!

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Метки: живопись   искусство   картины   художник   
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403
Konstantin Lebedev 3 часа назад
Мастер!
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Горожанин 5 часов назад
Классный современный импрессионизм. Плюс.
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Юганск

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