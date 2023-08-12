Работы художника Александра Болотова. Донецк

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Родился в 1981 году в городе Донецке. Занимается рисованием с юных лет.
В 2002 г. закончил живописное отделение Донецкого художественного училища.
Поработав в разных издательствах, постепенно пришел к свободному творчеству.
Работает во всех жанрах. Но наиболее интересен Александру городской пейзаж.
Интересного вам просмотра!
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