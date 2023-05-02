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Предтеча сюрреализма и император маньеризма: Джузеппе Арчимбольдо

Предтеча сюрреализма и император маньеризма: Джузеппе Арчимбольдо

Автор:
02 мая 2023 12:11
Сообщество : Искусство
Метки: Джузеппе Арчимбольдо   Загадка   Маньеризм   живопись   искусство   логика   манера   портрет   сюрреализм   
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Работы этого мастера часто встречаются в Сети. И по манере не скажешь, что он жил и творил аж в XVI веке – такие яркие, авангардные и необычные у него произведения. Может даже показаться, что нейросеть постаралась.

Но, нет. Джузеппе Арчимбольдо (1527-1593) считается ярким представителем маньеризма. Будущее юноши во многом было предопределено, ведь он родился в семье художника и с юных лет помогал отцу изготавливать росписи для церковного убранства, делать эскизы гобеленов и витражей.

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Молодого художника заметили и пригласили к императорскому двору в Вену на должность придворного портретиста. Где он вполне успешно работал в классической манере.

А потом… Словно сошёл с ума. И многие современники действительно считали Джузеппе душевнобольным. Ведь он начал создавать портреты… из еды. Вот вам щёчки – яблочки наливные. Вместо носа груша, а над зрачками-вишнями колосятся настоящие пшеничные брови.

Практически никаких записей и пояснений художник после себя не оставил. Поэтому остаётся только строить догадки касаемо его решений и подачи. Но определённую связь искусствоведы в ряде полотен нашли. К примеру, связь черт характера или профессии персонажа с элементами, формирующими образ. Как дама-цветочница, дотошный юрист или старый библиотекарь.

В копилке работ итальянца не только портреты из овощей и фруктов. Есть у него интересная серия картин «Времена года», а другая носит название «Четыре стихии».

Кстати, к вопросу о сумасшествии: некоторые психотерапевты действительно задействуют работы Арчимбольдо в практике – выявляют с их помощью определённые психические нарушения, для которых характерна невозможность увидеть весь образ в целом. Пациент видит только отдельные составляющие.

Уже после смерти Арчимбольдо Европу наводнили подделки, которые имитаторы разного уровня таланта штамповали пачками, подражая мастеру. Но создатели «арчимбольдесок» канули в Лету. А Джузеппе, несмотря на специфическую манеру, живёт в своих работах.

А как вам картины дедушки сюрреализма?

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Метки: Джузеппе Арчимбольдо   Загадка   Маньеризм   живопись   искусство   логика   манера   портрет   сюрреализм   
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Сатанеев Час назад
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Владимир 14 минут назад
талант!!!самородок!!!
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