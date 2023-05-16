25 любопытных фото, которыми поделились пользователи сети

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Никаких сенсаций, скандалов, интриг и расследований — просто скромные интересности и разные странности, замеченные обычными людьми в нашем необычном мире.
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7. «Почему-то мне доставили в наборе для готовки вместо зубчика чеснока один гигантский цельный чеснок»
10. Компания отправляет клиентам велосипеды в коробках с нарисованным аквариумом, чтобы курьеры бережно обращались с грузом
17. «Я случайно вдавил очки в глаз, и на линзе остался идеальный отпечаток моего глаза, включая роговицу»
20. «В нашей библиотеке выставлен номер местной газеты, в котором предсказывают, что недавно переехавшая в город школьница, Тейлор Свифт, станет звездой»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мальчишки с рогатками там не дежурили?
И, ребят, скажите им кто-нибудь, что автозамена сейчас сама дописывает слова. Выглядит это примерно так: