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25 любопытных фото, которыми поделились пользователи сети

25 любопытных фото, которыми поделились пользователи сети

Автор:
16 мая 2023 14:15
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Диковинки   занимательно   интересно   мелочи   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
2736
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Никаких сенсаций, скандалов, интриг и расследований — просто скромные интересности и разные странности, замеченные обычными людьми в нашем необычном мире.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Диковинки   занимательно   интересно   мелочи   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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12  комментариев
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
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5k
Leonid 7 минут назад
Туалет начала 16 века в Вадстене, Швеция
Мальчишки с рогатками там не дежурили?
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55k
Олег 24 минуты назад
ТС, ты чеснок видел ?
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1k
Лимонадный Джо 46 минут назад
Такие заправочные станции по японской технологии я видел ещё в середине 70-х годов. В Москве. Мой дядя работал таксистом и заправлялся на такой.
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
Граждане, которые вместо "спасибо" пишут "спс", вместо "с днём рождения" пишут "с др", вместо "привет" пишут "прив", вместо "попугая" пишут "попуга", скажите мне пожалуйста, что вы делаете с огромной кучей освободившегося времени?
И, ребят, скажите им кто-нибудь, что автозамена сейчас сама дописывает слова. Выглядит это примерно так:
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Если мне не изменяет память, то годах в 70-х-80-х такая идея приспособления из многослойной фанеры была опубликована в журнале "За рулём". Но у нас-то было всё просто - читай, пользуйся без всяких патентов.
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Заправка в Токио, где колонки свисают с потолка - очень редкое явление .
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