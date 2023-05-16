Отец года из Ингушетии решил наказать школьника, который победил его сына в уличной драке

В небольшом ингушском селе Кантышево из-за рядовой драки школьников случился серьёзный конфликт между несколькими тейпами. Суету навели отец и дядя девятиклассника по фамилии Дударов. Мужчины узнали, что их несовершеннолетний родственник в уличной схватке с одноклассником Марзиевым потерпел поражение. Терпеть такой позор для семьи было выше их сил. Они приехали в школу и устроили между школьниками, которые уже успели помириться, второй раунд.



Надежды на победу сына и племянника не оправдались и тут. Тогда мужчины решили показать, как нужно побеждать в драках. Они вдвоём накинулись на Марзиева и принялись его избивать. Причём под раздачу попали и охранник школы, и другие дети, пытавшиеся прекратить избиение разнять дерущихся людей.