Отец года из Ингушетии решил наказать школьника, который победил его сына в уличной драке

В драке ты не проиграешь, если есть заботливый отец.
В небольшом ингушском селе Кантышево из-за рядовой драки школьников случился серьёзный конфликт между несколькими тейпами. Суету навели отец и дядя девятиклассника по фамилии Дударов. Мужчины узнали, что их несовершеннолетний родственник в уличной схватке с одноклассником Марзиевым потерпел поражение. Терпеть такой позор для семьи было выше их сил. Они приехали в школу и устроили между школьниками, которые уже успели помириться, второй раунд.
Надежды на победу сына и племянника не оправдались и тут. Тогда мужчины решили показать, как нужно побеждать в драках. Они вдвоём накинулись на Марзиева и принялись его избивать. Причём под раздачу попали и охранник школы, и другие дети, пытавшиеся
прекратить избиение разнять дерущихся людей.
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Самое интересное, что из-за действий отца и дяди школьника пострадал не только девятиклассник Марзиев, но и дети из других тейпов. Теперь неудержимые бойцы со школотой Исрапил и Израил Дударовы будут держать ответ перед старейшинами нескольких семей. Подключилась ли полиция к расследованию инцидента, к сожалению, не сообщается.
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а когда лажа вышла и во второй раз, два дебила устроили не менее безобразную и позорную сцену, набросившись с кулаками на школяра.
видимо для приматов, такое развитие событий, это совсем не позор для всей стаи.
А если серьёзно - 2 дебила...