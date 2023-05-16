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Отец года из Ингушетии решил наказать школьника, который победил его сына в уличной драке

Отец года из Ингушетии решил наказать школьника, который победил его сына в уличной драке

Автор:
16 мая 2023 13:19
Сообщество : Криминал
Метки: Кантышево   видео   драка   ингушетия   тейпы   школа   
2483
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В драке ты не проиграешь, если есть заботливый отец.

В небольшом ингушском селе Кантышево из-за рядовой драки школьников случился серьёзный конфликт между несколькими тейпами. Суету навели отец и дядя девятиклассника по фамилии Дударов. Мужчины узнали, что их несовершеннолетний родственник в уличной схватке с одноклассником Марзиевым потерпел поражение. Терпеть такой позор для семьи было выше их сил. Они приехали в школу и устроили между школьниками, которые уже успели помириться, второй раунд.

Надежды на победу сына и племянника не оправдались и тут. Тогда мужчины решили показать, как нужно побеждать в драках. Они вдвоём накинулись на Марзиева и принялись его избивать. Причём под раздачу попали и охранник школы, и другие дети, пытавшиеся прекратить избиение разнять дерущихся людей.

Самое интересное, что из-за действий отца и дяди школьника пострадал не только девятиклассник Марзиев, но и дети из других тейпов. Теперь неудержимые бойцы со школотой Исрапил и Израил Дударовы будут держать ответ перед старейшинами нескольких семей. Подключилась ли полиция к расследованию инцидента, к сожалению, не сообщается.

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Метки: Кантышево   видео   драка   ингушетия   тейпы   школа   
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29  комментариев
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1k
Максим Макашев Час назад
дети гор, что с них возьмёшь?
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7k
Компьютер DELL монитором Минуту назад
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1k
Хачик 3 минуты назад
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1k
Max 6 минут назад
А было бы забавно, если бы школьник наепал еще и папику с дядькой. Вот тогда бы точно позор был бы.
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12k
Shtoppi 11 минут назад
<<Терпеть такой позор для семьи было выше их сил. Они приехали в школу и устроили между школьниками, которые уже успели помириться, второй раунд.>>
---------
а когда лажа вышла и во второй раз, два дебила устроили не менее безобразную и позорную сцену, набросившись с кулаками на школяра.
видимо для приматов, такое развитие событий, это совсем не позор для всей стаи.
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266
Р Амзанкадыров 17 минут назад
Просто два беспредельщика
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331
Александр Поляков 20 минут назад
мусульманские обезьяны живут обычной жизнью. лишь бы бомбы в метро не взрывали.
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7k
Echo 38 минут назад
Надежды на победу сына и племянника не оправдались - бедный пацан, 2 раза опи...лился
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268
устал я от вас 41 минуту назад
Обезьяны обычное дело..
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345
RDV 47 минут назад
Я когда фотку увидел под постом, думал папаша ребенка на автобусе переехал))) ...а тут еще все по лайту)
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266
Р Амзанкадыров RDV 19 минут назад
На изи, если по-нашему
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345
RDV Р Амзанкадыров 13 минут назад
изи это тоже по английски если че))
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266
Р Амзанкадыров RDV 9 минут назад
Easy there boy. Who the heck are you to lecture me?
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7k
Владимир 47 минут назад
Альпийское нищенство... Дети гор!

А если серьёзно - 2 дебила...
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22k
sanchesS80 47 минут назад
Те края потихоньку становятся заповедником дикости. И если Рамзан в своей республике хоть как-то более менее порядок держит, то в соседних Ингушетии и Дагестане вообще дичь.
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155
tttyyyy sanchesS80 9 минут назад
РА держит всех на тонком ошейнике перед своим тейпом
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12k
harlamov 49 минут назад
Вот петухи... На своего же соотечественника школьника толпой напали, что ожидать от таких гандонов в других городах? Люди без чести. ЛГБТ активисты по кавказски.
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7k
Дмитрий 57 минут назад
Пусть Рамзана Кадырова попросят. Он им там порядок наведёт. Объяснит, как себя вести можно. Единственный авторитетный товарищ на Кавказе.
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27k
Serg2001 Час назад
Раньше меня интересовал вопрос: а бывают ли люди с нулевым IQ. Ученые утверждали, что нет. А жизнь доказывает, что есть. И даже очень часто встречаются. Вот типичный пример.
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123
BadMax Serg2001 49 минут назад
С нулевым не бывает. Бывает с отрицательным...
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266
Р Амзанкадыров BadMax 18 минут назад
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7k
sedoisever Час назад
Сколько не читаешь: про "Мы тоже одни придём...", но это уже за гранью. Бошьшего зашквара и представить нельзя. Хотя... Только если взрослые джигиты толпой пятиклассницу отпинают.
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7k
Echo Час назад
Там старейшины сами разберутся, независимо будет полиция или нет
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9k
Том Сойер Час назад

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