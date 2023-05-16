В московском метро "заяц" ударил женщину за сделанное замечание

Негодяя ждёт уголовное наказание.
Дерзкий безбилетник напал на женщину, которая возмутилась, что тот не собирается оплачивать проезд. Инцидент произошёл сегодня утром на станции "Новокузнецкая". Ушлый 47-летний "заяц" прижался к 28-летней пассажирке, чтобы вслед за ней проскочить через турникет, и, естественно, получил в свой адрес замечание.
Нравоучения умудрённому жизнью "зайцу" не понравились и он пнул женщину ногой. Но на этом он не остановился, и уже в вагоне электропоезда ударил пострадавшую рукой по лицу.
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Сообщается, что женщина уже сняла побои, а столичная прокуратура подключилась к расследованию инцидента и пообещала поставить на контроль вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности. Его, кстати, уже задержали. В ближайшее время на него заведут уголовное дело по ст. 116 УК РФ. Наглому безбилетнику грозит наказание до двух лет лишения свободы.
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Ну нарушил ты, проскочил за кем-то, ну извинись и иди себе дальше....