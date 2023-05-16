В московском метро "заяц" ударил женщину за сделанное замечание

Дерзкий безбилетник напал на женщину, которая возмутилась, что тот не собирается оплачивать проезд. Инцидент произошёл сегодня утром на станции "Новокузнецкая". Ушлый 47-летний "заяц" прижался к 28-летней пассажирке, чтобы вслед за ней проскочить через турникет, и, естественно, получил в свой адрес замечание.



Нравоучения умудрённому жизнью "зайцу" не понравились и он пнул женщину ногой. Но на этом он не остановился, и уже в вагоне электропоезда ударил пострадавшую рукой по лицу.