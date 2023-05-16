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В московском метро "заяц" ударил женщину за сделанное замечание

В московском метро "заяц" ударил женщину за сделанное замечание

Автор:
16 мая 2023 11:59
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   Москва   безбилетник   видео   нападение   прокуратура   
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Негодяя ждёт уголовное наказание.

Дерзкий безбилетник напал на женщину, которая возмутилась, что тот не собирается оплачивать проезд. Инцидент произошёл сегодня утром на станции "Новокузнецкая". Ушлый 47-летний "заяц" прижался к 28-летней пассажирке, чтобы вслед за ней проскочить через турникет, и, естественно, получил в свой адрес замечание.

Нравоучения умудрённому жизнью "зайцу" не понравились и он пнул женщину ногой. Но на этом он не остановился, и уже в вагоне электропоезда ударил пострадавшую рукой по лицу.

Сообщается, что женщина уже сняла побои, а столичная прокуратура подключилась к расследованию инцидента и пообещала поставить на контроль вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности. Его, кстати, уже задержали. В ближайшее время на него заведут уголовное дело по ст. 116 УК РФ. Наглому безбилетнику грозит наказание до двух лет лишения свободы.

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Метки: Метро   Москва   безбилетник   видео   нападение   прокуратура   
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6  комментариев
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4k
Горожанин 46 минут назад
Мразота она в сути - в мелочах. Проскочил зайцем - уже обманул. Мелочь. Но мерзость личности. Что рано или поздно выливается в существенное омерзение во всём поведении - как в этом случае.
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10k
Hunson Abadeer 19 минут назад
таких уёпков только в печи сжигать.
Ну нарушил ты, проскочил за кем-то, ну извинись и иди себе дальше....
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1k
raael13 24 минуты назад
Теперь 2 года никуда зайцем ездить не будет. Дебил.
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2k
Fiverknot 43 минуты назад
Вот они мозг вообще включают? Сроки с пола поднимают чаще чем шнурки завязывают.
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9k
SSD Час назад
Поскорее бы весна прошла, эти "обостенные" придурки , может, угомонятся)
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pinbalist Час назад
Сэкономил денежку, дурачок.
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