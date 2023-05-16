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ДТП в Волгограде

ДТП в Волгограде

Автор:
16 мая 2023 11:13
Метки: Волгоград   ДТП   Уменяхренпроскочишь   
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Сегодня утром в Волгограде барышня, управляя автомашиной "Лада Гранта", при повороте не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомашиной ВАЗ-2114". В итоге произошло вот это вот всё и женщине потребовалась медицинская помощь.

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Метки: Волгоград   ДТП   Уменяхренпроскочишь   
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1  комментарий
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Денис Полчаса назад
Там запрещен поворот на лево, только прямо.
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