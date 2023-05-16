ДТП в Волгограде

Шлем виртуальной реальности Apple будет стоить около $4000

В Никарагуа шесть пассажиров автобуса погибли после атаки пчёл-убийц

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Эпичная авария из Воронежской области попала на видео

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В Турции грузовик врезался в толпу на остановке