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Волгоградка "отпраздновала" получение прав безумной аварией у стен ГИБДД

Волгоградка "отпраздновала" получение прав безумной аварией у стен ГИБДД (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 ноября 2021 14:16
Сообщество : Аварии
Метки: Волгоград   гибдд   дтп   женщина за рулем   курьез   права   
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Авария смешная, ситуация страшная.

Новоиспеченная "автоледи" за рулём Hyundai Accent устроила напротив здания ГИБДД в Ворошиловском районе Волгограда крайне необычную аварию. Как стало известно, женщина купила получила права неделю назад, но ПДД уже позабыла.


Авария случилась в среду днём на пересечении улиц Ардатовской и Котлубанской. 56-летняя автолюбительница решила развернуться с правой полосы и не заметила приближающуюся слева иномарку (смотреть в зеркала её тоже не учили). Дальше случилось нечто невообразимое. Женщина запаниковала, и вместо того, что бы нажать на тормоз, вдавила газ в пол и начала бешено крутить баранку. В итоге она врезалась в Volkswagen Polo, заехала на тротуар и встретилась со стеной дома, едва не впечатав в неё нескольких пешеходов.

В аварии, к счастью, никто не пострадал. Интересно было бы послушать комментарий от ГИБДД, по поводу случившегося на глазах у всего ведомства странного ДТП, но к сожалению, там молчат.

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Метки: Волгоград   гибдд   дтп   женщина за рулем   курьез   права   
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Шустрый пешеход - живой пешеход!
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11k
ЕвгенийДончак 11 минут назад
Автоледи (ТП) устроила ДТП и приехали автолорды в погонах...
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10k
Star Link 11 минут назад
Так этож не машина, а хундай.
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2k
Точка Полчаса назад
Да это у неё не меньше 13 уровня! По любому
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9k
ScorpionDS Полчаса назад
Знакомая рассказывала, как запаниковала на развязке дороги и свернула на встречку, там уже разделитель был и вернутся было нельзя, от этого она еще больше запаниковала и нажала на газ вместо тормоза и помчалась по встречному движению, увернулись от нее все, но с поворотом она не справилась влетела на бордюр и в кювет полетела.

Вызвала "папу", ее вытащили, на дорогу, машина была сильно разбита и не могла ехать прямо, но вышло какое-то недопонимание в итоге ее там все бросили ("папик" и гаишники, которым заплатили), а она не придумала ничего умнее, как ехать своим ходом на СТО, вот так зигзагами еле ехала несколько часов, на СТО с нее поржали, сказали как она вообще смогла столько проехать и вызвали уже эвакуатор, который отвез, то что осталось от машины в другое СТО.
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19k
иванов дмитрий Полчаса назад
не могу вспомнить ни одной такой аварии с мужиком.
чтоб перепутал педали и с закрытыми глазами тапок в пол.
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1k
Андрей Еделькин 40 минут назад
Было бы прекрасно, если бы въехала в авто того кто права ей выдал.
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1k
Бич Бичовский 43 минуты назад
Даже я тут перед экраном немного прифигел от происходящего, представляю, как удивились свидетели этого п*ца, особенно пешеходы.
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2k
Frank Borman 58 минут назад
Ой, все! Опять педальки перепутала. Встречайте - еще одна автоледя родилась.
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108k
Москвичка 59 минут назад
Хочешь водить машину - соблюдай ПДД, пропускай пешиходов, "машина в транспортном потоке движиться со скоростью транспортного потока", а если ещё не уверенный водитель старайся находиться на более безопасной крайне правой стороне дороги. Ну и будь повнимательней на дороге. Все же вроде прописано в ПДД. Вроде все.
А вот таким идиотка из зоопарка вообще не стоит за руль садиться. И нечего ее жалеть. Это дорога где надо смотреть на дорогу и быть внимательным. В следующий раз эта придурошная поедит - прибьет ребенка или старика, простигосподи...
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38
VanDeath Москвичка 51 минуту назад
О мои глоза
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38
VanDeath Hunde Beißer2 Полчаса назад
Прошу прощения, я из Питера.
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27k
lem02 Час назад
Не пойму что на тетку набросились? Даже отличнику медицинского вуза сразу не доверят операцию проводить. Опыт нужен. К сожалению иногда он вот так зарабатывается. На ошибках. С чего вы взяли что она права купила? Присутствовали при сделке? Если нет - тогда вы лгуны ребята. Авария нелепая. Жаль всех.
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9k
Cornho Час назад
Мрак какой-то.
Хорошо хоть люди не пострадали.
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663
Светлана Тонян Час назад
Искренне порадовала хорошая спортивная подготовка пешеходов! Молодцы, ребята!
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2k
Natali Час назад
Мне 2 года назад такая на мкаде попалась на внедорожнике... я ехала по левой полосе, а она непонятно откуда понеслась поперек полос в разделитель перед носом практически. Ногу с газа не убирала, машина газовала об разделитель, пока не завалилась на бок. Это страшно, такие люди на дорогах....
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54k
Igor Час назад
Какая нах автоледи??
Обычная ТП
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6k
Нестерин Сергей Час назад
Да чё сразу:- Купила, то? Мож нашла... Случайно. На своё имя... Подарили...Взяла попробовать(получится или нет). Много вариантов. А вы сразу о коррупции.
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1k
fraxinus Час назад
АКПП
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3k
40bbazziggo Час назад
Отметила покупку прав!
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14k
uutb 2 часа назад
Не получила, а КУПИЛА!
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318
阿鋒 uutb Час назад
Права купила, а ездить - не купила :)
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