Волгоградка "отпраздновала" получение прав безумной аварией у стен ГИБДД

Авария смешная, ситуация страшная.
Новоиспеченная "автоледи" за рулём Hyundai Accent устроила напротив здания ГИБДД в Ворошиловском районе Волгограда крайне необычную аварию. Как стало известно, женщина
купила получила права неделю назад, но ПДД уже позабыла.
Авария случилась в среду днём на пересечении улиц Ардатовской и Котлубанской. 56-летняя автолюбительница решила развернуться с правой полосы и не заметила приближающуюся слева иномарку (смотреть в зеркала её тоже не учили). Дальше случилось нечто невообразимое. Женщина запаниковала, и вместо того, что бы нажать на тормоз, вдавила газ в пол и начала бешено крутить баранку. В итоге она врезалась в Volkswagen Polo, заехала на тротуар и встретилась со стеной дома, едва не впечатав в неё нескольких пешеходов.
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В аварии, к счастью, никто не пострадал. Интересно было бы послушать комментарий от ГИБДД, по поводу случившегося на глазах у всего ведомства странного ДТП, но к сожалению, там молчат.
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Вызвала "папу", ее вытащили, на дорогу, машина была сильно разбита и не могла ехать прямо, но вышло какое-то недопонимание в итоге ее там все бросили ("папик" и гаишники, которым заплатили), а она не придумала ничего умнее, как ехать своим ходом на СТО, вот так зигзагами еле ехала несколько часов, на СТО с нее поржали, сказали как она вообще смогла столько проехать и вызвали уже эвакуатор, который отвез, то что осталось от машины в другое СТО.
чтоб перепутал педали и с закрытыми глазами тапок в пол.
А вот таким идиотка из зоопарка вообще не стоит за руль садиться. И нечего ее жалеть. Это дорога где надо смотреть на дорогу и быть внимательным. В следующий раз эта придурошная поедит - прибьет ребенка или старика, простигосподи...
Обычная ТП
П.С. Я сам был немало удивлён, когда узнал, что есть МАТИЗЫ с автоматом!