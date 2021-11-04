Волгоградка "отпраздновала" получение прав безумной аварией у стен ГИБДД

Новоиспеченная "автоледи" за рулём Hyundai Accent устроила напротив здания ГИБДД в Ворошиловском районе Волгограда крайне необычную аварию. Как стало известно, женщина купила получила права неделю назад, но ПДД уже позабыла.





Авария случилась в среду днём на пересечении улиц Ардатовской и Котлубанской. 56-летняя автолюбительница решила развернуться с правой полосы и не заметила приближающуюся слева иномарку (смотреть в зеркала её тоже не учили). Дальше случилось нечто невообразимое. Женщина запаниковала, и вместо того, что бы нажать на тормоз, вдавила газ в пол и начала бешено крутить баранку. В итоге она врезалась в Volkswagen Polo, заехала на тротуар и встретилась со стеной дома, едва не впечатав в неё нескольких пешеходов.