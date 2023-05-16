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"Спиногрызы только бухать мешают": пользователи рассуждают, брать детей в отпуск или нет

"Спиногрызы только бухать мешают": пользователи рассуждают, брать детей в отпуск или нет

Автор:
16 мая 2023 10:35
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: в отпуск с ребенком   дети   отпуск   отпуск с детьми   семейный отпуск   фото   
2115
18

Те, у кого есть дети, сами выбирают, как проводить отпуск. Обычно с появлением в семье малыша хочется показать ему весь мир и не расставаться с ним надолго. Однако и раздельные отпуски с детьми имеют место.

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Метки: в отпуск с ребенком   дети   отпуск   отпуск с детьми   семейный отпуск   фото   
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18  комментариев
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2k
Lexx 53 минуты назад
Детей надо нормально воспитывать, что бы они отдыхать не мешали. А то вырастят разбалованных, вечно визжащих ублюдков, а потом скулят, что с ними не отдохнёшь.
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22k
Mike Miller 15 минут назад
Всё это вопрос только денег, и не более.
А так-то и жена в отпуске "бухать мешает".
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5k
jfk 21 минуту назад
Ну, наверное, лучше и так и так. Мои родители моего старшего (14) постоянно возили в Тай с собой, три лета он провел в Норвегии, младшие (7 и 3) ни разу не были за границей, но каждый год в Сочи или по краю. Для них эмоции, думаю, одинаковые. Весной были с детьми на горячих источниках на Байкале, дети в восторге. Со средним первый раз на неделю поехали с палаткой в 5 месяцев. Стараемся пару раз в год выбираться вдвоем с женой куда-нибудь отдохнуть от детей, но в целом дети никогда не были помехой в отпуске, а наоборот радостью
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2k
ChePaev 22 минуты назад
ну на самом деле с малыми детьми в отпуске очень тяжко: - в первую очередь вам надо понять ЗАЧЕМ вы едете в отпуск? Если отдохнуть от работы (неважно, работа дома домохозяйкой или в офисе клерком) то с детьми этого не получится -вам надо будет жить по распорядку детей -рано ложиться, рано вставать, отвлекаться на бесконечные перекусы для детей, уделять им внимание, играть с ними, укладывать днем спать, развлекать. Т.е. полноценного отдыха для себя, чтобы отдохнуть после тяжелого рабочего года, вы не получите. И дело вовсе не в бухле которому мешают дети, дело в том, что с детьми даже в отпуске вы не отдохнете. Поэтому я искренне недоумеваю когда вижу сумасшедших мамаш с грудными орущими детьми на курортах а рядом з.а.е.б.а.н.н.ы.х папаш, осознающих что отдыха как не было так и не будет даже на курорте. Правильный вариант, если уж отдыха без детей вы не представляете - брать с собой в качестве сиделки тещу или свекровь, оплачивая ей с детьми отдельный номер.
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29k
Aqueronte Полчаса назад
Я со своим сыном всегда в отпуск езжу, глупо лишать ребенка возможности посетить страны, города и моря.
Плавать рано научился, бассейн и море близко, под рукой, теперь я в нем уверен что он хорошо плавает.
Да и морской климат после города только на пользу
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8k
Сергей Полчаса назад
Я не понимаю только, когда с младенцами ездят.
Детей мучают.
К тому же, они все равно не запомнят поездку.
Имхо, лет до 5 не надо возить.
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62k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
вот по этому в моей юности были пионерские лагеря летние . родители отдыхали от нас , мы летом не болтались как неприкаянные . впечатлений вагон и все довольны. ну подумаешь я в Болгарии не был с отцом , фигня .
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1k
Nataly 40 минут назад
Есть слово "оксюморон" - это означает несочетаемые вещи. Например, живой труп, горячий снег, отдых с детьми. Если что, шутка.
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10k
Сергей Попов 42 минуты назад
Лет до 10-ти детей можно с таким же успехом возить на какое-нибудь большое водохранилище. Для них это будет практически такое же море. Всякие красоты, пейзажи, архитектура детям вообще нафиг не нужны. Поэтому, если есть возможность оставить детей дома до 10 лет, лучше ехать без них в отпуск, а с ними съездить в ближайшие какие-нибудь водные места на выходные. А вот детей старше 10 лет уже можно брать с собой в отпуск на море. Но в поездки по старинным городам и живописным местам детей лучше вообще не брать. Они быстро устают, откровенно скучают и так далее.
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83
Алексей Бляйбтрой 44 минуты назад
как вспомню детей в самолете.... так даже не знаю...
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345
RDV 59 минут назад
У нас отдых в основном пляжный и за границей и в России, и детей брали с собой лет с 2-3, мне в кайф с детьми отдыхать, никак не мешают) Один и в молодости нагулялся
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7k
sedoisever Час назад
Родители "свято уверены", что без солнца витамин Д не вырабатывается? А в чём свято уверен автор этого высказывания?
У нас на севере люди стараются именно для здоровья детей вывезти их на море. При союзе город имел несколько собственных детских лагерей на море и санаторную школу, которая работала груглый год. Сейчас вывезти детей на юг можно только самостоятельно...
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10k
Владимир Час назад
Ну правда же, с детьми не отдохнешь, надо отдыхать же не только от работы но и от суеты семейной.
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