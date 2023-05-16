"Спиногрызы только бухать мешают": пользователи рассуждают, брать детей в отпуск или нет

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Те, у кого есть дети, сами выбирают, как проводить отпуск. Обычно с появлением в семье малыша хочется показать ему весь мир и не расставаться с ним надолго. Однако и раздельные отпуски с детьми имеют место.
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А так-то и жена в отпуске "бухать мешает".
Плавать рано научился, бассейн и море близко, под рукой, теперь я в нем уверен что он хорошо плавает.
Да и морской климат после города только на пользу
Детей мучают.
К тому же, они все равно не запомнят поездку.
Имхо, лет до 5 не надо возить.
У нас на севере люди стараются именно для здоровья детей вывезти их на море. При союзе город имел несколько собственных детских лагерей на море и санаторную школу, которая работала груглый год. Сейчас вывезти детей на юг можно только самостоятельно...
А тот для кого семья в тягость, пусть заранее об этом задумывается, и не заводит семью! Но коль взялся, нефиг на семью ныть! Сам выбирал, сам создавал, и сам "курируешь".
Не совсем мелким-то пофиг на все эти моря да океаны, тут согласен, а вот ребёнку от 4-5-6 лет, это будет и интересно, и полезно. Но всё равно, как можно отдыхать, когда голова будет забита мыслями что дети дома.