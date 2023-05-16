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В Калининграде открыли памятник "Счастливая семья»

В Калининграде открыли памятник "Счастливая семья»

Автор:
16 мая 2023 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Калининград   Прикол   Россия   в мире   памятник   счастливая семья   счастье   фото   
988
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Если вдруг не знали, как выглядеть, когда вы счастливы.

Его создал заслуженный художник России, скульптор Иван Мельников по инициативе калининградской епархии Русской православной церкви на средства благотворителей.

Монумент установили рядом с Дворцом творчества детей и молодёжи на улице Сергеева. Региональные власти рассчитывают, что этот сквер в скором времени станет новым местом семейного отдыха.

Наверняка толпы молодоженов будут приходить и смотреть на них, чтобы заранее знать, что их ждет, и насыщаться излучаемым скульптурой счастьем.

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Метки: Калининград   Прикол   Россия   в мире   памятник   счастливая семья   счастье   фото   
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35  комментариев
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9k
au3 2 часа назад
С профессионализмом плохо ... Лица - песец. Дочка старше матери. Морда пса вообще ...
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19k
speaktr-st 8 минут назад
Без котейки счастье не полное.
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12k
Shtoppi 23 минуты назад
общая тематика понятна и похвальна. но исполнение некоторых скульптур это просто ппц! собачка - мутант и девочка как будто с прогерией - это совсем не то, что хочется видеть на таком монументе.
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661
cvintus_1 Полчаса назад
Кота забыли
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59k
Александр 36 минут назад
Дежа вю
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10k
Antilles 44 минуты назад
Пропаганда института правильной полноценной семьи это очень надо, похвально. Но вот само качество исполнения деталей скульптуры вызывает много вопросов...
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25k
Михаил Сметанкин 46 минут назад
Эта семья выглядит так, как будто у них только что дом сгорел.
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−15
макар цыбульский 48 минут назад
родитель №1, родитель №2, шлюха, наркоман, спиногрыз, шавка
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14k
Alex 51 минуту назад
Дополнил композицию.
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27k
Serg2001 Час назад
А где дядя Фестер?...)
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27k
Serg2001 Час назад
Приручили чупакабру... прикольно!...)
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5k
Андрей Час назад
скорее - полноценная семья.
для счастья надо было хотя бы улыбки добавить)
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368
al-lav Час назад
Не ново совсем. ))
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362
Liberman Час назад
"скульптор" всю жизнь оградки для могил варил, да столики и скамеечки могильные.
А тут кто-то выйграл тендер и ничего лучшего не придумал как подойти к этому "творцу"...
Но... Во всем видна рукамастера...
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10k
Juli Час назад
напомнило)
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну, как говорится, наглядное пособие по ценности звания "заслуженный художник". Молодец. Заслужил.
И хотелось бы к девочке обратиться. Подруга, ты завязывай. И с бухлом и с героином. А то ты даже до мамкиного возраста не дотянешь.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
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3k
Игорь 2 часа назад
идея понятна, но исполнение - просто песец! у скульптора руки явно не из плеч растут
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3k
poбт 2 часа назад
время показало, что большинство "заслуженных" на самом дели ни*х*уя не заслуживают
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27k
timberium 2 часа назад
Забавно, что отделил мать с дочерью и отца с сыном...и то что сраная псина в композиции...т.е. кошаки мимо кассы и не попадают в "семью"?
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362
Liberman АнтонПолднев Час назад
Собаки - стайные животные. Это особенность их поведения. Они присмыкаются перед вожаком.
Это суть псины,любой.
И, не поверишь, ты тоже доставщик еды для них, просто это в другой оболочке. Поведение сутулых такое - подлизываться/присмыкаться/трепет перед сильным.
Я не люблю что ни отношение кошаков к себе, что отношение сутулых.
Именно поэтому у меня кошка - идеальное животное: трётся/ластится/мурлыкает/ всегда где-то рядом ошивается(на расстоянии вытянутой руки)/попадания в лоток со 100%- ой точностью.
Жрет миску сухарей в день.носится как угорелая,играется со всякой хернёй(хотя уже 8 лет и заматерела,тяжёлая довольно).
Звать Изя. Иногда, если задолбает - можно дать волшебного пинка.
Чё ещё надо?
Друга в животном я не вижу. Я просто не могу из животного делать друга,очеловечивать его.Это животное!
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