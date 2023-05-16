В Калининграде открыли памятник "Счастливая семья»

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Если вдруг не знали, как выглядеть, когда вы счастливы.
Его создал заслуженный художник России, скульптор Иван Мельников по инициативе калининградской епархии Русской православной церкви на средства благотворителей.
Монумент установили рядом с Дворцом творчества детей и молодёжи на улице Сергеева. Региональные власти рассчитывают, что этот сквер в скором времени станет новым местом семейного отдыха.
Наверняка толпы молодоженов будут приходить и смотреть на них, чтобы заранее знать, что их ждет, и насыщаться излучаемым скульптурой счастьем.
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для счастья надо было хотя бы улыбки добавить)
А тут кто-то выйграл тендер и ничего лучшего не придумал как подойти к этому "творцу"...
Но... Во всем видна рукамастера...
И хотелось бы к девочке обратиться. Подруга, ты завязывай. И с бухлом и с героином. А то ты даже до мамкиного возраста не дотянешь.
Это суть псины,любой.
И, не поверишь, ты тоже доставщик еды для них, просто это в другой оболочке. Поведение сутулых такое - подлизываться/присмыкаться/трепет перед сильным.
Я не люблю что ни отношение кошаков к себе, что отношение сутулых.
Именно поэтому у меня кошка - идеальное животное: трётся/ластится/мурлыкает/ всегда где-то рядом ошивается(на расстоянии вытянутой руки)/попадания в лоток со 100%- ой точностью.
Жрет миску сухарей в день.носится как угорелая,играется со всякой хернёй(хотя уже 8 лет и заматерела,тяжёлая довольно).
Звать Изя. Иногда, если задолбает - можно дать волшебного пинка.
Чё ещё надо?
Друга в животном я не вижу. Я просто не могу из животного делать друга,очеловечивать его.Это животное!