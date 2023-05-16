Как преобразились 13 звёзд Болливуда, чьи лица без труда узнает каждый поклонник индийских фильмов

Конечно, всего этого великолепия не случилось бы без талантливых актёров, которые приложили немало усилий, чтобы оживить своих персонажей и рассказать их истории. Предлагаем вам взглянуть, как сегодня выглядят наиболее популярные из них. Дополнительно мы упомнили некоторые фильмы, в которых вы могли встретить этих актёров (чтобы было легче освежить память, так сказать).





Митхун Чакраборти