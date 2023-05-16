Как преобразились 13 звёзд Болливуда, чьи лица без труда узнает каждый поклонник индийских фильмов

Индийские фильмы обладают особым очарованием. В них нет ни капли злости или лицемерия, а ещё они почти всегда радуют счастливой развязкой. Поэтому совсем неудивительно, что проекты Болливуда так любимы во многих странах мира. Несмотря на отсутствие дорогостоящих спецэффектов и многокомпонетного сюжета (проекты Болливуда всегда славились своей простотой), они пробирают до глубины души и остаются там навсегда.
Конечно, всего этого великолепия не случилось бы без талантливых актёров, которые приложили немало усилий, чтобы оживить своих персонажей и рассказать их истории. Предлагаем вам взглянуть, как сегодня выглядят наиболее популярные из них. Дополнительно мы упомнили некоторые фильмы, в которых вы могли встретить этих актёров (чтобы было легче освежить память, так сказать).
Митхун Чакраборти
Где снимался: «Танцор Диско», «Танцуй, Танцуй», «Решающая схватка»
В свои 72 года актёр продолжает активно заниматься творческой деятельностью и сниматься в кино.
Амитабх Баччан
Где снимался: «Месть и закон», «Солнечная династия», «Влюблённые»
Хема Малини
Где снималась: «Зита и Гита», «Месть и закон», «Девушка мечты»
Актриса, исполнившая роль близняшек Зиты и Гиты, хорошо знакома даже тем, кто совсем далёк от индийского кино. Проект принёс Малини мировую славу, которая до сих пор даёт свои плоды. Сегодня актриса занимается политической деятельностью.
Салман Хан
Где снимался: «Супруга», «Я полюбил», «Любовь без памяти», «Кто я для тебя?»
Салман Хан дебютировал в фильме «Супруга», а не «Я полюбил», как ошибочно полагают многие.
Джая Прада
Где снималась: «Родной ребёнок», «Борьба за жизнь», «В капкане»
Джая Прада длительное время занималась актёрской карьерой (актриса блестяще справлялась со всеми предложенными ролями). Однако после 90-х решила податься в политику.
Бханурекха Ганешан (Рекха)
Где снималась: «Владыка судьбы», «Ты не одинок», «Жажда мести»
Рекха начала свою карьеру в крайне юном возрасте. Тогда девочке было всего 12 лет.
Шахрух Хан
Где снимался: «Новобранец», «Цирк», «Чары колдовские»
Шахрух Хан — один из немногих индийских актёров, который известен во всём мире.
Ракхи Гулзар
Где снималась: «Рам и Лакхан», «Узы любви», «Доброе имя»
Джеки Шрофф
Где снимался: «Злодей», «Влюблённый король», «Трое разгневанных мужчин»
Айшвария Рай
Где снималась: «И они полюбили друг друга», «Возвращение домой», «Навеки твоя»
Каджол
Где снималась: «Непохищенная невеста», «Игра со смертью», «С любовью не шутят»
Каджол — одна из самых титулованных индийских актрис.
Прем Чопра
Где снимался: «Бобби», «Любимый раджа», «Судьба»
Дхармендр
Где снимался: «Зита и Гита», «Любимый раджа», «Цветок и камень»
Если вы вдруг не в курсе, то это супруг актрисы Хемы Малини (той, которая сыграла Зиту и Гиту).
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