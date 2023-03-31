Где снимались знаменитые фильмы и сериалы: 30 классных фотосравнений

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Две подруги из Франции запустили проект «Кинопутешественницы», в рамках которого они катаются по миру в поисках мест, где снимались знаменитые фильмы и сериалы, и фотографируют их, сравнивая с оригинальными кадрами. Получается здорово!
1. Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов (2002)
Место съемок: Площадь Испании в Севилье.
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2. Джон Уик 4 (2023)
Хотя сцена снималась на заброшенной станции парижского метро, рабочая станция метро Porte des Lilas очень на нее похожа.
5. Дьявол носит Prada (2006)
Фонтан Fontaine des Fleuves на площади Согласия в Париже, недалеко от садов Тюильри.
10. Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2 (2015)
Место съемок: Нуази-ле-Гран в Иль-де-Франс (примерно полчаса на поезде из Парижа).
18. Перед рассветом (1995)
Teuchtler Schallplattenhandel & Antiquariat, музыкальный магазин в Вене
19. Очень странные дела (2016-2024)
Это, кончено, не съемочная площадка, а всего лишь магазин в Париже, посвященный сериалу
Источник: — переведено специально для fishki.net
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