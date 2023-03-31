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Где снимались знаменитые фильмы и сериалы: 30 классных фотосравнений

Где снимались знаменитые фильмы и сериалы: 30 классных фотосравнений

Автор:
31 марта 2023 19:57
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   сериалы   съемки фильмов   фильмы   фотосравнения   
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Две подруги из Франции запустили проект «Кинопутешественницы», в рамках которого они катаются по миру в поисках мест, где снимались знаменитые фильмы и сериалы, и фотографируют их, сравнивая с оригинальными кадрами. Получается здорово!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   кино   сериалы   съемки фильмов   фильмы   фотосравнения   
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