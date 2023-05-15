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Старшеклассники точно справятся, а вот журналисты... Тест по русскому языку

Старшеклассники точно справятся, а вот журналисты... Тест по русскому языку

Автор:
15 мая 2023 16:58
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   правописание   русский язык   тест   тесты по правописанию   тесты по русскому языку   
3312
1
Если для вас русский язык является родным, то стыдно получить даже тройку по данному тесту. Вопросы построены по школьной программе. Сможете вспомнить простые правила? В тесте будет всего один вопрос по пунктуации.

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Метки: Тесты   правописание   русский язык   тест   тесты по правописанию   тесты по русскому языку   
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31  комментарий
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
В № 4 слово СОБСТВЕННО должно быть обособленно запятыми с обеих сторон. Что касается слова "ниццкий", то оно, по-моему, вообще не существует. С таким же успехом можно спросить: как правильно - "рио-де-жанейрский" или "рио-де-жанейровский".
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89
sir.dawidow2018 3 минуты назад
Из 12 8 правильных. Запятые я и в школе то путал. И да, школу я закончил 56 лет назад.
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648
Dalekiy Poskot 16 минут назад
Про "незамеченных" абстракционистов - то ли лыжи не едут, то ли я... Разве раздельно!?
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418
Purple_Bear 36 минут назад
11 из 12. Из-за вопроса №4 про запятые срезали. Но, что-то мне подсказывает, что там нет правильного ответа. Чтобы автор там себе ни придумал, но все ответы неверные.
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17k
Роберт Шекли 57 минут назад
все 4
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1k
Просто прохожий Час назад
Неграмотный придурок решил тестировать людей на знание русского языка. Придурок а может надо писать "не грамотный"???
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17k
Михаил Гривин Час назад
Проходить остаток теста считаю бессмысленным, так как он составлен далпаепом, не осилившим тему "вставное слово"
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114k
dotcomma Час назад
9
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520
Денис Веселов Час назад
Ха неуд))) за 30 лет после школы . вообще по х. Как что пишется)))) не знаешь слово заменил на другое. Не знаешь запятых пиши предложения по три слова.)))
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28k
Юрьевич Час назад
Ну с запятой в №4 - спорный вопрос... это же Горький вроде написал и имел право поставить запятую где ему вздумается...
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5k
Egoro Час назад
Некорректно. "Как правильно писать слово "р(а/о)злив" - если разлив реки, то "а", если водки, то "о".
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33k
Korolev Час назад
10/12 (
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997
Андрей Час назад
Не журналист и не школьник. Просто советское образование.

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10k
MakDag 2 часа назад
10 из 12. С запятыми со школы проблемы остались.
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14k
котегRUS 2 часа назад
Из 12 вопросов ответили верно на 9.
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841
Ольга 2 часа назад
9 из 12
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2k
Диагноз 2 часа назад
8 правильных... По ходу я журналист
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335
RDV Диагноз Час назад
такая же фигня))
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335
RDV Час назад
правда про разлив/розлив поспешил, не посмотрел что можно 2 варианта, хотя так и думал)) так что почти 9
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