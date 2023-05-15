Старшеклассники точно справятся, а вот журналисты... Тест по русскому языку

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Если для вас русский язык является родным, то стыдно получить даже тройку по данному тесту. Вопросы построены по школьной программе. Сможете вспомнить простые правила? В тесте будет всего один вопрос по пунктуации.
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