Тёма не прав! "Кофе – он". А ты и дальше можешь не отмечать Рождество в январе

Однажды я наткнулся на интересную статью в Ководстве Артемия Лебедева о том, что "Кофе — оно". Ссылка для тех, кто любит доказательства.
"Дизайнер" утверждает, что кофе уже давно должно быть среднего рода, поскольку оканчивается на букву "е". Но если следовать логике Артемия, то слова бри, кавасаки, креп-гофре, кросс-коунтри (кросс-кантри), памперо, пенальти, сирокко, сулугуни, экю, зебу, кенгуру, какаду, шимпанзе, рантье, атташе тоже не должны быть словами мужского рода, но являются таковыми в силу самых разных причин.
Нельзя объединять все слова по одному принципу. Нужно открыть толковый словарь.
А если хочется деталей, то изучать детально каждое слов. Например, слово бри мужского рода лишь по той причине, что на него оказывает влияние родового понятия "сыр", а "экю" мужского рода по причине влияния языка-источника.
Но "дизайнер" не успокаивается и настаивает на своей правоте, проводя аналогию со словом метро, которое поменяло свою родовую принадлежность с мужского рода на средний.
Без сомнений, если все начнут употреблять кофе не с сахаром и сливками, а исключительно в среднем роде, то и составители словарей изменят свою позицию… Но всё же… Слово кофе должно быть среднего рода?
Источник:
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В 2002 году в Российской Федерации произошла реформа русского языка. Она затронула и эту лексическую единицу. Российская Академия пошла навстречу и разрешила употреблять обе словоформы. Унификация помогла тем, кто привык относить «кофе» к среднему роду.
В этой стране правила правописания устанавливают вышеперечисленные структуры.
Кофе - оно
Поднял вопрос, придумал ответ...
А в итоге как "в лужу пёрднул"...
Да и привык к этому уже..
Ещё вспромнил анеклот: Хороший кофе он, а если кофе г-но, то оно.
ОНО - говно, минестерство образования и артемий леблядев
Это существо живет в какой-то параллельной реальности.
Но вот любопытно... подозреваю, что тут некоторые смотрели фильму (я не ошибся) "Москва слезам не верит", да и вообще не раз слышали... пойти на концерт...
Так вот, В.Ф.Одоевский, прекрасный писатель, образец изумительно красивого русского языка четко пишет "пойти в концерт"... Сам был изумлен... но - факт...
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А как же водка и пиво? Тоже он?
Хотя, кофе, безусловно, ОН.
- Дайте один кофе!
- Приятно видеть грамотного посетителя.
- И один булка!