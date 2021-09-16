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Тёма не прав! "Кофе – он". А ты и дальше можешь не отмечать Рождество в январе

Тёма не прав! "Кофе – он". А ты и дальше можешь не отмечать Рождество в январе

Автор:
16 сентября 2021 09:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Артемий Лебедев   кофе   мужской род   правила русского языка   правописание   русский язык   средний род   
1697
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Когда я работаю над постами, то периодически заглядываю в справочные пособия по литературной правке, а также в справочники по правописанию. Русский язык очень сложный и не всегда понятный… Но это лишь до того момента, пока не начинаешь вдаваться в детали. А вдаваться в детали нужно. Особенно, если ты пытаешься тягаться с Д. Э. Розенталем, С. И. Ожеговым или Н. Ю. Шведовой.

Однажды я наткнулся на интересную статью в Ководстве Артемия Лебедева о том, что "Кофе — оно". Ссылка для тех, кто любит доказательства.

"Дизайнер" утверждает, что кофе уже давно должно быть среднего рода, поскольку оканчивается на букву "е". Но если следовать логике Артемия, то слова бри, кавасаки, креп-гофре, кросс-коунтри (кросс-кантри), памперо, пенальти, сирокко, сулугуни, экю, зебу, кенгуру, какаду, шимпанзе, рантье, атташе тоже не должны быть словами мужского рода, но являются таковыми в силу самых разных причин.

Нельзя объединять все слова по одному принципу. Нужно открыть толковый словарь.

А если хочется деталей, то изучать детально каждое слов. Например, слово бри мужского рода лишь по той причине, что на него оказывает влияние родового понятия "сыр", а "экю" мужского рода по причине влияния языка-источника.

Но "дизайнер" не успокаивается и настаивает на своей правоте, проводя аналогию со словом метро, которое поменяло свою родовую принадлежность с мужского рода на средний.

Без сомнений, если все начнут употреблять кофе не с сахаром и сливками, а исключительно в среднем роде, то и составители словарей изменят свою позицию… Но всё же… Слово кофе должно быть среднего рода?

Какого рода должно быть слово "кофе"?
1/1Какого рода должно быть слово "кофе"?

cdn.pixabay.com

Источник:

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Метки: Артемий Лебедев   кофе   мужской род   правила русского языка   правописание   русский язык   средний род   
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
В 1992 году был издан «Орфографический словарь русского языка», в 1999 году «Русский орфографический словарь» РАН, в которых существительное считается, соответствующим сразу двум родам: мужскому и среднему.

В 2002 году в Российской Федерации произошла реформа русского языка. Она затронула и эту лексическую единицу. Российская Академия пошла навстречу и разрешила употреблять обе словоформы. Унификация помогла тем, кто привык относить «кофе» к среднему роду.

В этой стране правила правописания устанавливают вышеперечисленные структуры.

Кофе - оно
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208k
Барон Мюнхгаузен. 3 минуты назад
Мужик решил лишний раз пропиарить себя любимого?
Поднял вопрос, придумал ответ...
А в итоге как "в лужу пёрднул"...
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668
uid-5j7c27kq 3 минуты назад
А чего это за уродец с синими волосами на картинке? Боюсь видео включать из-за него
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373
Graf Otodrakula 10 минут назад
Для каждого ГРАМОТНОГО человека кофе всегда был,есть и будет словом мужского рода.Точка!
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5
В. 15 минут назад
Я считаю, что кофе - мужского рода
Да и привык к этому уже..
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2k
zloikrot 18 минут назад
да тут все просто. если кофе натуральный - то "он", а если кофе растворимое - то "оно", то самое "оно".
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6k
Vadim 24 минуты назад
Какого, какого... женского, спроси у любого украинца или поляка.


Ещё вспромнил анеклот: Хороший кофе он, а если кофе г-но, то оно.
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12k
Сергей Полчаса назад
Тёма - это она!:)
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11k
Eltiftel Полчаса назад
Запомните: Кофе - ОН
ОНО - говно, минестерство образования и артемий леблядев
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9k
Antique computer 39 минут назад
А когда он был прав вообще?

Это существо живет в какой-то параллельной реальности.
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566
MerryGoRound 49 минут назад
Насколько я в курсе, уже разрешили вообще то в учебниках к "кофе" употреблять "оно" а не только "он". Типа и так и так правильно, хоть я и не согласна с этим. Это исключение ввели исключительно из за страшной необразованности большого колличества населения. Печально.
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13k
Seoray 52 минуты назад
Что вы хотите от человека, который пробует свои гениталии на вкус и старается ублажить сам себя ртом?!
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15k
Corvus Corax 55 минут назад
Да ушшш... русский сложный... кофе - виски - напиток - он... впрочем, неважн...
Но вот любопытно... подозреваю, что тут некоторые смотрели фильму (я не ошибся) "Москва слезам не верит", да и вообще не раз слышали... пойти на концерт...
Так вот, В.Ф.Одоевский, прекрасный писатель, образец изумительно красивого русского языка четко пишет "пойти в концерт"... Сам был изумлен... но - факт...
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126
capbutt 59 минут назад
Рождество празднуется не по гражданскому (григорианскому) календарю, а по литургическому, церковному, который придерживается юлианского летосчисления. Причём здесь архаика? Он бы ещё предложил модерновый метод определения Пасхи.
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14k
Роберт Шекли Час назад
А ничего, что кофе мужского рода, поскольку раньше этот напиток именовался "кофей". Потом после революции решили убрать "й" и получилось слово "кофе"
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1k
Сергей Зайцев Час назад
Делов, то... Просто правильно цены выставить и сразу выучат ))
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6k
mr.Poher Час назад
Оно, это Тёма и министерство его образования.
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10k
Kostick 2 часа назад
татьяныч само среднего рода. уже не знает как на себя обратить внимание. кукусик чортов))
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3k
Outcast 2 часа назад
Молотый настоящий из зёрен он. Бурда из банки оно. Всё просто же.
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1k
roman-delisov 2 часа назад
Эта статейка Лебедева о кофе датируется 2007 годом. Может еще 1997 года его высказывания пообсуждать? Автор из Прибалтики?
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566
Mowgley 2 часа назад
В кафе:
- Дайте один кофе!
- Приятно видеть грамотного посетителя.
- И один булка!
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