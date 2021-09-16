Тёма не прав! "Кофе – он". А ты и дальше можешь не отмечать Рождество в январе

Однажды я наткнулся на интересную статью в Ководстве Артемия Лебедева о том, что "Кофе — оно". Ссылка для тех, кто любит доказательства.

"Дизайнер" утверждает, что кофе уже давно должно быть среднего рода, поскольку оканчивается на букву "е". Но если следовать логике Артемия, то слова бри, кавасаки, креп-гофре, кросс-коунтри (кросс-кантри), памперо, пенальти, сирокко, сулугуни, экю, зебу, кенгуру, какаду, шимпанзе, рантье, атташе тоже не должны быть словами мужского рода, но являются таковыми в силу самых разных причин.

Нельзя объединять все слова по одному принципу. Нужно открыть толковый словарь.

А если хочется деталей, то изучать детально каждое слов. Например, слово бри мужского рода лишь по той причине, что на него оказывает влияние родового понятия "сыр", а "экю" мужского рода по причине влияния языка-источника.

Но "дизайнер" не успокаивается и настаивает на своей правоте, проводя аналогию со словом метро, которое поменяло свою родовую принадлежность с мужского рода на средний.

Без сомнений, если все начнут употреблять кофе не с сахаром и сливками, а исключительно в среднем роде, то и составители словарей изменят свою позицию… Но всё же… Слово кофе должно быть среднего рода?