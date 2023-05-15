Сына бывшего советника заместителя посла России в Пакистане задержали за убийство девушки

32-летний Александр Березюк приехал на место убийства в Подмосковье за сутки — 11 мая. Он позвонил 22-летней Анастасии и сообщил, что отправил ей подарок с курьером. Девушка вышла, увидела своего преследователя, завязался конфликт. Настя решила вернуться домой, пошла на девятый этаж пешком. Александр опередил её на лифте и у дверей квартиры напал с ножом. Ударил не меньше 14 раз — в тело и шею. Сбежал, свои окровавленные вещи оставил в соседнем дворе. Но по пути обронил телефон.