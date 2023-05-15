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Сына бывшего советника заместителя посла России в Пакистане задержали за убийство девушки в подмосковном Солнечногорске. Её нашли с множественными ножевыми ранениями.
Как нам стало известно, тело 22-летней Анастасии обнаружили в квартире, где она жила. У неё были ножевые в области виска, шеи и плеча. Напавший скрылся с места преступления, но личность подозреваемого быстро вычислили. 32-летнего Александра Березюка (сын советника Владимира Березюка) объявили в розыск и выследили по камерам. Его мотивы выясняются.
Наркозависимый сталкер жестоко убил студентку московского университета МВД — 14 раз ударил ножом у дверей её квартиры. А до этого три месяца преследовал и добивался отношений.
Наркозависимый сталкер жестоко убил студентку московского университета МВД — 14 раз ударил ножом у дверей её квартиры. А до этого три месяца преследовал и добивался отношений.
32-летний Александр Березюк приехал на место убийства в Подмосковье за сутки — 11 мая. Он позвонил 22-летней Анастасии и сообщил, что отправил ей подарок с курьером. Девушка вышла, увидела своего преследователя, завязался конфликт. Настя решила вернуться домой, пошла на девятый этаж пешком. Александр опередил её на лифте и у дверей квартиры напал с ножом. Ударил не меньше 14 раз — в тело и шею. Сбежал, свои окровавленные вещи оставил в соседнем дворе. Но по пути обронил телефон.
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Умирающую Настю увидели её бабушка и сосед-анестезиолог. Прибывшие медики обнаружили у девушки множественные травмы шеи и травму кровеносного сосуда. Её пыталист спасти, но от полученных ранений студентка скончалась по пути в больницу.
По нашей информации, Березюк — сын экс-сотрудника посольства РФ в Пакистане. Он с февраля названивал Насте и угрожал расправой. Параллельно звонил её матери. Предварительно, в эти моменты он был под веществами. Сейчас он задержан и арестован.
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Метки: Солнечногорск сын посла убийство
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