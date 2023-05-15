Сына бывшего советника заместителя посла России в Пакистане задержали за убийство девушки

FISHKINET
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Случайная встреча туриста с ночной бабочкой в Таиланде Случайная встреча туриста с ночной бабочкой в Таиланде Демотиваторы: русский след, пионеры и котики Демотиваторы: русский след, пионеры и котики Модель Джулия Фокс сначала появилась на публике в наряде из презервативов, а потом надела мужские боксеры Модель Джулия Фокс сначала появилась на публике в наряде из... Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали,... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Хит группы Ария в исполнении слепого музыканта Хит группы Ария в исполнении слепого музыканта 15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов 15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов Это считали настоящим подвигом: как англичане захватили Индию, имея почти в 20 раз меньше солдат, чем аборигены Это считали настоящим подвигом: как англичане захватили Индию,... В Петербурге мужчину избили за просьбу выгуливать бойцовскую собаку в наморднике В Петербурге мужчину избили за просьбу выгуливать бойцовскую... Жители Казани избили двух мужиков, которые справили нужду на детской площадке Жители Казани избили двух мужиков, которые справили нужду на... Почему чемпион Алехин, несмотря на запрет, на все игры приходил с компаньоном? Почему чемпион Алехин, несмотря на запрет, на все игры приходил с... За&nbsp;кадром советских фильмов За кадром советских фильмов Инфоцыганка Блиновская выплатила всего 10 миллионов рублей из общей задолженности в миллиард - так заявил председатель Следственного комитета Инфоцыганка Блиновская выплатила всего 10 миллионов рублей из... 20 изображений, демонстрирующих невероятную связь между человеком и животным 20 изображений, демонстрирующих невероятную связь между человеком... Что будет, если не уступить дорогу машине одесского военкома Что будет, если не уступить дорогу машине одесского военкома Число жертв культа Судного дня выросло до 201 Число жертв культа Судного дня выросло до 201 Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Чудеса импортозамещения: древние кондиционеры по-ирански Чудеса импортозамещения: древние кондиционеры по-ирански
Сына бывшего советника заместителя посла России в Пакистане задержали за убийство девушки

Сына бывшего советника заместителя посла России в Пакистане задержали за убийство девушки

Автор:
15 мая 2023 16:31
Метки: Солнечногорск   сын посла   убийство   
969
5
Сына бывшего советника заместителя посла России в Пакистане задержали за убийство девушки в подмосковном Солнечногорске. Её нашли с множественными ножевыми ранениями.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Солнечногорск   сын посла   убийство   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Echo 43 минуты назад
Казёл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Snork Snorkoff 7 минут назад
Журналюхи уже не знают из чего сенсацию высосать. Отец убийцы бывший советник заместителя в Пакистане, т.е. фактически никто. Ну ахереть теперь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 9 минут назад
Сын старшего помощника младшего дворника. Сколько дармоедов кормится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ron 21 минуту назад
Мне кажется, в этой ситуации должны быть вопросы и к самому экс-сотруднику Посольства РФ в Пакистане. Надеюсь, ему их зададут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
onebibis 23 минуты назад
Мажор, родился с золотой ложкой во рту, не привык что ему в чём-то отказали. Взрослый ребёнок с ножом. Надеюсь на условку его не отмажут. Девушку к сожалению уже не вернёшь. Сочувствую её родителям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
FatZilla Полчаса назад
Советник заместителя посла.... каких только должностей чиновники не придумают чтобы у кормушки быть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
518
Денис Веселов 36 минут назад
Сын бывшего заместителя помощника младшего повара. Да на х. Он нужен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 36 минут назад
"Прибывшие медики обнаружили у девушки множественные травмы шеи и травму кровеносного сосуда."(с)
Это как? Это что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114891



Другие посты автора
Популярное
Финны возмущаются, что их перестали пускать в Россию покупать бензин
Финны возмущаются, что их перестали пускать в Россию покупать бензин
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 мая
Набирающие популярность
NETFLIX снимает фильм о Шварценеггере
NETFLIX снимает фильм о Шварценеггере
Вятские пейзажи. Фотограф Евгений Карепанов
Вятские пейзажи. Фотограф Евгений Карепанов
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На какую ещё охоту?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#автомобили#забавно#машина#авто аварии#Индия#факты#красота
#Юмор#история#СССР#интересное#картинки#аварии#подборка#Китай#Жизнь#истории
#люди#интересно#Россия#дтп#автомир#животные#драка#Приколы#природа#позитив
Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет Хозяйка «Дома на шестой миле», ставшая первой серийной убийцей в истории США Хозяйка «Дома на шестой миле», ставшая первой серийной убийцей в истории США В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля Врачу дали пожизненный срок за убийство жены и дочери "ядовитым" мячом для йоги Врачу дали пожизненный срок за убийство жены и дочери "ядовитым" мячом для йоги Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве пары геев в США Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве пары геев в США Украинские родственники оператора, застреленного Алеком Болдуином, потребовали денежной компенсации Украинские родственники оператора, застреленного Алеком Болдуином, потребовали денежной компенсации

На что жалуетесь?

Вернуться