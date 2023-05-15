Максим Галкин подал иск, оспаривающий решение Минюста о его включении в реестр иностранных агентов

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Максим Галкин подал иск, оспаривающий решение Минюста о его включении в реестр физлиц — иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
"Дело зарегистрировано судом 11 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказал собеседник агентства, не уточняя деталей.
Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования шоумена — Украина, и упоминалось об "осуществлении политической деятельности".
"Дело зарегистрировано судом 11 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказал собеседник агентства, не уточняя деталей.
Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования шоумена — Украина, и упоминалось об "осуществлении политической деятельности".
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Метки: Галкин иностранный агент суд
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