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Максим Галкин подал иск, оспаривающий решение Минюста о его включении в реестр иностранных агентов

Максим Галкин подал иск, оспаривающий решение Минюста о его включении в реестр иностранных агентов

Автор:
15 мая 2023 13:36
Метки: Галкин   иностранный агент   суд   
705
1
Максим Галкин подал иск, оспаривающий решение Минюста о его включении в реестр физлиц — иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
"Дело зарегистрировано судом 11 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказал собеседник агентства, не уточняя деталей.
Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования шоумена — Украина, и упоминалось об "осуществлении политической деятельности".

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Метки: Галкин   иностранный агент   суд   
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13  комментариев
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74k
Доктор Джонс 47 минут назад
Как я понял, Галкина уже в Спортлото нахер послали?
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628
Олег Мещеряков 24 секунды назад
оголодал бедняга?
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281
устал я от вас 10 минут назад
Как говорила его лядь жена, любая реклама хороша кроме некролога...
Либо пейсатый на заработки в РФ собирается...
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2k
· · 12 минут назад
Мамка денег не даёт ?

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6k
Бу 17 минут назад
еврейское гавно
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18k
Bill 24 минуты назад
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389k
Алексей Полчаса назад
понеслись в суды оспаривать сначала чукча зефирина,теперь пугалкин.кто следующий?
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17k
Наталья Полчаса назад
Деньги, видать, кончаются.)
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9k
Том Сойер Полчаса назад
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22k
ЦСКА 36 минут назад
Что то б.л.я.д.и совсем мозгами оскуднели! Еще бы гнида Смолянинов на "реабилитацию" заявил...Всё хопцы! Иные дела, иные расчеты...
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10k
Игорь 44 минуты назад
похоже - не зря Пугачева неделю в Москве провела
Продолжаем наблюдение
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