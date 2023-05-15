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Жалостливые, безжальные, четырёхполосные: удивительные мелипоны

Жалостливые, безжальные, четырёхполосные: удивительные мелипоны

Автор:
15 мая 2023 12:32
Сообщество : Животные
Метки: Отсутствие   вид   жало   защита   мелипоны   мёд   насекомое   природа   пчела   способ   
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Пчела – это мёд. А ещё опасность, ведь трудолюбивые полосатики могут цапнуть, хоть и ценой своей жизни. И если некоторые переносят укусы нормально, то у других реакция организма может быть совершенно непредсказуемой, вплоть до отёка Квинке.

Вот если бы у пчёл не было жала… Оказывается, такие создания существуют. Это мелипоны – род пчёл Meliponini семейства Apidae. Жало у них максимально  редуцировано, а от внешних агрессоров они защищаются при помощи жвал и пахучих жидкостей.

Обитают мелипоны в тропических и субтропических поясах Земли. Энтомологи полагают, что эти пчёлы появились около 200 млн лет тому назад. Но не надо думать, что насекомые полностью беззащитны перед лицом опасности. Они научились вполне эффективно защищаться, коллективно нападая на агрессоров и используя против них пахучую жидкость, которая при этом ещё и жжётся.

В естественной среде пчёлы обустраивают жилище в дуплах или покинутых муравейниках. Строительными материалами выступают воск, прополис, глина и древесная смола.

В отличие от своих жалящих собратьев, эти жёлто-полосатые хранят мёд и пыльцу в бочоночках, которые лепят из смеси воска и прополиса. Ячейки располагаются вертикально, выглядят экзотично, напоминая по виду домики каких-то мифических созданий.

А вот в вопросе защиты насекомые проявляют чудеса изобретательности. Прежде всего, это узкий вход в гнездо. Проникать туда пчёлы могут только по одной. А на входе всегда дежурит привратник.

Всякую мелочь он перехватывает самостоятельно, а при попытке нападения врагов покрупнее зовёт на помощь собратьев, точнее, сестёр.

Одна из разновидностей – смолистые пчёлы защищают гнёзда от муравьёв, любящих пробираться без приглашения, с помощью смолы: катают маленькие шарики, и агрессоры просто к ним прилипают.

Австралийские безжальные пчёлки пошли ещё дальше – освоили технику мумификации. Прямо древние египтяне от мира насекомых! Они научились покрывать тела жуков, атакующих улей, особой смесью смолы, пыли и воска. Состав засыхает, и нападающие теряют возможность питаться и двигаться, действительно превращаясь в мумии.

Жаль, что ареал обитания у этих чудных созданий ограничен. Ведь они очень трудолюбивы, а ещё миролюбивы: в естественной среде спокойно уживаются рядом с людьми. Недаром одна из разновидностей мелипонов – Melipona beecheii очень почиталась народом майя. А сам мудрый Соломон говорил: «Иди ко пчеле, ленивый человек, и учись у нее! Пойди, открой ее улей, подивись, какая там красота и чистота, какой порядок!»

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Метки: Отсутствие   вид   жало   защита   мелипоны   мёд   насекомое   природа   пчела   способ   
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Flint 46 минут назад
Спасибо за пост, познавательно)
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