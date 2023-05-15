Жалостливые, безжальные, четырёхполосные: удивительные мелипоны

А вот в вопросе защиты насекомые проявляют чудеса изобретательности. Прежде всего, это узкий вход в гнездо. Проникать туда пчёлы могут только по одной. А на входе всегда дежурит привратник.

Всякую мелочь он перехватывает самостоятельно, а при попытке нападения врагов покрупнее зовёт на помощь собратьев, точнее, сестёр.

Одна из разновидностей – смолистые пчёлы защищают гнёзда от муравьёв, любящих пробираться без приглашения, с помощью смолы: катают маленькие шарики, и агрессоры просто к ним прилипают.