Самая нежная специя, возможности использовать которую мир обязан юному невольнику

И Европа в буквальном смысле впала в обонятельный экстаз. Новый продукт быстро завоевал популярность у знати. Его стали называть «божественным нектаром». Но стоила ваниль невероятно дорого. Позволить себе это удовольствие могли разве что только королевские особы и их приближённые.

При дворе русской императрицы Елизаветы Петровны нашёлся смелый фармацевт, который додумался добавлять измельчённую лиану в выпечку. И это был успех. Правда, в казне пробила брешь новая статья расходов. Но какая разница, если этот аромат такой чудесный, что напоминает обо всём самом замечательном, что есть в мире?