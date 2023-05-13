Самая нежная специя, возможности использовать которую мир обязан юному невольнику

Булочки, кексы, мороженое, зефир – что их объединяет? Нежный ванильный аромат. Эта пряность, пожалуй, самая популярная для десертов и сладостей. Ароматизатор используют и для других целей – производства косметики, бытовой химии, парфюмерии. А появилась возможность повсеместно применять пряность, которую делают из незрелых стручков растений рода Ваниль, благодаря случайности.
Если сейчас кристаллический порошок или ванильный сахар стоит сущие копейки, то было время, когда он ценился невероятно дорого. А возможность наслаждаться дивным ароматом у мира появилась благодаря юному невольнику, которого звали Эдмон Альбиус.
Впервые попробовать ваниль довелось Колумбу. Путешественника угостил удивительно ароматным шоколадным напитком правитель Никарагуа в 1502 году. И проявление уважения в итоге обошлось местным очень дорого: испанцы заявили, что теперь будут забирать пряность в качестве дани на постоянной основе.
И Европа в буквальном смысле впала в обонятельный экстаз. Новый продукт быстро завоевал популярность у знати. Его стали называть «божественным нектаром». Но стоила ваниль невероятно дорого. Позволить себе это удовольствие могли разве что только королевские особы и их приближённые.
При дворе русской императрицы Елизаветы Петровны нашёлся смелый фармацевт, который додумался добавлять измельчённую лиану в выпечку. И это был успех. Правда, в казне пробила брешь новая статья расходов. Но какая разница, если этот аромат такой чудесный, что напоминает обо всём самом замечательном, что есть в мире?
Анна Австрийская обожала шоколад с ванилью. А маркиза де Помпадур приправляла ею бульоны. В Европе ваниль пытались использовать как лекарственное средство, помогающее от боли в животе, змеиных укусов и мужского бессилия. Последнее утверждение, кстати, поспособствовало всплеску интереса к ванили со стороны аристократов.
Тонна стручков оплачивалась серебром по весу один к одному. Европейские ботаники пытались выращивать культуру в ботанических садах. Саженцы приживались, неплохо себя чувствовали. Но вот с опылением возникла проблема: в естественной среде этим занимался особый подвид пчёл – мелипоны. У селекционеров все попытки оказались провальными. Кто разберёт, где там у этой лианы пестики и тычинки? И благословенные стручки не появлялись.
И это доказал мальчик-раб Эдмон Альбиус. Его родиной был остров Реюньон, что восточнее Мадагаскара. Ещё ребёнком его купил Ферреол Белльер-Бомонт – известный ботаник. Как-то он бродил по саду в сопровождении юного слуги и рассказывал ему о проблеме опыления ванили.
Эдмон обладал пытливым умом и хорошей памятью и отлично запоминал объяснения хозяина. Потому предположил, что опылению может препятствовать перегородка в цветке. Так и оказалось. Ростеллум – та самая перегородка представляет собой выступающую часть колонки на цветках орхидейных, которая отделяет тычинку от женской части и препятствует самооплодотворению.
Мальчик быстро устранил препятствие и опылил ваниль. Спустя положенное время хозяин поражённо лицезрел заветный маленький стручок на месте цветка. Методика получила романтическое название Mariage de la vanille, что в переводе с французского значит «женитьба ванили».
Фактически необразованному маленькому невольнику удалось сделать то, что не смогли лучшие умы Европы. По идее, Эдмон должен был стать невероятно богатым человеком. Но этого не произошло: таков мир, он далеко не всегда справедлив. Смерть изобретатель методики опыления ванили, которая используется и по сей день, встретил нищим, хоть и свободным.
Но Альбиус остался в истории. И благодаря его смекалке Мексика потеряла статус монополиста в сфере производства пряности. А у жителей всего мира появилась возможность приобретать ваниль, не отдавая за ароматную добавку столько серебра, сколько она весит.
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