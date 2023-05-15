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Новое захватывающее фото от телескопа «Хаббл»: огромное скопление галактик

Новое захватывающее фото от телескопа «Хаббл»: огромное скопление галактик

Автор:
15 мая 2023 09:02
Сообщество : Космос
Метки: NASA   астрофото   галактики   космос   телескоп   фотография   хаббл   
255
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Астрономы посмотрели в мощную линзу, искривляющую пространство-время.

В центре этого изображения, полученного космическим телескопом «Хаббл», — огромное скопление галактик, сообщили в НАСА. Колоссальная масса скопления искривляет ткань пространства-времени, создавая гравитационную линзу, преломляющую свет от далеких галактик, расположенных сзади. Эта линза и растягивает дальние галактики в полосы и дуги света. Скопление окружает множество других, более близких галактик.


Скопление галактик eMACS J1823.1+7822 находится почти в девяти миллиардах световых лет от Земли в созвездии Дракона. Это одно из пяти исключительно массивных скоплений галактик, исследованных «Хабблом».


Такие гравитационные линзы помогают исследовать распределение темной материи, которая не заметна, но обладает массой. То есть, если посмотреть, как скопление искажает свет, можно измерить его общую массу. Затем нужно вычесть примерную расчетную массу звезд, светящегося пространства вокруг черных дыр и пр. — получится чистая масса темной материи.


Также сильные гравитационные линзы, такие как eMACS J1823.1+7822, могут помочь астрономам изучать собственно далекие галактики, действуя как огромные естественные телескопы, которые увеличивают объекты, которые в противном случае были бы слишком тусклыми или далекими.

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Метки: NASA   астрофото   галактики   космос   телескоп   фотография   хаббл   
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8  комментариев
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33k
Dobry vojak Svejk 4 часа назад
Никаких выходных не хватит, все их облететь... Придётся отпуск брать...
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1k
Просто прохожий 23 минуты назад
Астрониомия пожалуй самая благодатная область где всему человечеству можно трахать мозг и отмывать триллионы баксов. Никто никогда не проверит!
"Астрономы посмотрели в мощную линзу, искривляющую пространство-время." с первой строчки уже смешно. Я бы тут добавил-искривляющюю мозг и сознание. Еще никто, никуда не долетел, но мозг трахают знатно. И надо заметить что это только амеры и англичане(которые вообще ноль в космических делах). такие фото у меня получались когда снимал в ванной запотевшее, грязное зеркало, а потом снимок превратил в негатив. Но верующих придурков в мире много и они всегда будут. Очень смешно когда пишут ( к примеру) что на расстоянии 1 миллиарда световых лет нашли планету на которой может быть жизнь. Но придурок даже не поймет что значит " на расстоянии 1 миллиарда световых лет".
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23k
SolomonA 2 часа назад
А что, если галактики - это что-то типа красных кровяных телец в нашей крови.... Просто мы не в состоянии увидеть то суперсущество, в чьих жилах течет такая кровь...
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9k
Борис Карабанов 3 часа назад
Комментарий к фото
Это всего лишь пыль на на куполе небесной тверди.
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202
Bublic 77 3 часа назад
Уверен, что где-то среди этой бескрайности, тоже есть планета, а может и не одна, с живыми существами.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
12917



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