Новое захватывающее фото от телескопа «Хаббл»: огромное скопление галактик

В центре этого изображения, полученного космическим телескопом «Хаббл», — огромное скопление галактик, сообщили в НАСА. Колоссальная масса скопления искривляет ткань пространства-времени, создавая гравитационную линзу, преломляющую свет от далеких галактик, расположенных сзади. Эта линза и растягивает дальние галактики в полосы и дуги света. Скопление окружает множество других, более близких галактик.





Скопление галактик eMACS J1823.1+7822 находится почти в девяти миллиардах световых лет от Земли в созвездии Дракона. Это одно из пяти исключительно массивных скоплений галактик, исследованных «Хабблом».





Такие гравитационные линзы помогают исследовать распределение темной материи, которая не заметна, но обладает массой. То есть, если посмотреть, как скопление искажает свет, можно измерить его общую массу. Затем нужно вычесть примерную расчетную массу звезд, светящегося пространства вокруг черных дыр и пр. — получится чистая масса темной материи.





Также сильные гравитационные линзы, такие как eMACS J1823.1+7822, могут помочь астрономам изучать собственно далекие галактики, действуя как огромные естественные телескопы, которые увеличивают объекты, которые в противном случае были бы слишком тусклыми или далекими.