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20 изображений, демонстрирующих невероятную связь между человеком и животным

20 изображений, демонстрирующих невероятную связь между человеком и животным

Автор:
14 мая 2023 23:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Демонстрирующие   животные   изображение   люди   природа   связь   
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Человек неразрывно связан с природой и животным миром. Художник Анастасия Добровольская как никто видит эти схожие черты, и на этом строит свои невероятные композиции, которые полны любви и уважения к братьям нашим меньшим. Анастасия вошла в число лучших художников-портретистов мира. Полюбуйтесь на её потрясающие работы.

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Метки: Демонстрирующие   животные   изображение   люди   природа   связь   
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