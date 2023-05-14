20 изображений, демонстрирующих невероятную связь между человеком и животным

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Человек неразрывно связан с природой и животным миром. Художник Анастасия Добровольская как никто видит эти схожие черты, и на этом строит свои невероятные композиции, которые полны любви и уважения к братьям нашим меньшим. Анастасия вошла в число лучших художников-портретистов мира. Полюбуйтесь на её потрясающие работы.
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