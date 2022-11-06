19 примеров того, что австралийские животные зашли слишком далеко

Боитесь маленького паучка, живущего у вас в уголке? Тогда даже и не суйтесь в Австралию. Потому что там местная фауна явно зашла слишком далеко и, вероятно, планирует устроить переворот. Не верите? Тогда посмотрите на эти 19 фото.