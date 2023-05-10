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Добро пожаловать в Крулевец! Польская географическая комиссия «переименовала» Калининград

Добро пожаловать в Крулевец! Польская географическая комиссия «переименовала» Калининград

Автор:
10 мая 2023 23:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Калининград   Круливец   Кёнигсберг   Польша   Россия   переименование   
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Жители Калининграда узнали сегодня к своему удивлению, что отныне их город называется "Крулевец". Параллельную реальность создали власти Польши. Соответствующее решение принято комиссией по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики.

Комиссия утверждает, что «город, ныне носящий русское название Калининград», в Польше известен под «традиционным названием Крулевец». В заявлении комиссии утверждается, что нынешнее русское название города якобы является «искусственным» и будто бы «не связано» с городом и регионом, - пишет деловая газета "Взгляд".

Отмечается также, что в Польше «эмоционально» и «негативно» воспринимают «название большого города» вблизи польских границ, названного именем Михаила Ивановича Калинина.

Также польский комитет географических названий рекомендует называть и область - Кролевецкая.

В Кремле уже заявили, что переименование является даже не русофобией, а процессом, граничащим с безумием.
Дмитрий Медведев в ответ предложил пересмотреть топонимику Польши:
Краков – Кракау;
Гданьск – Данциг;
Щецин – Штеттин:
Вроцлав – Бреслау.
«И, конечно же, никакой Польши; только Варшавское герцогство, или Королевство Польское в составе Российской Федерации», – добавил зампред Совбеза:

«В Польше уже давно на дорожных указателях Калининград указан как «Крулевец», – говорит депутат Госдумы Андрей Колесник. – Теперь Польша так навязчиво идет на конфликт с нами, будто бы она хочет добиться четвертого раздела».

ТГ-канал MASH оперативно организовал опрос калининградцев, на тему "что они думают о "решении" польских властей переименовать российский город в Крулевец":

Страны НАТО во главе с США пытаются разбудить имперско-националистические настроения Польши и использовать их в своих интересах, сказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя решение властей Польши переименовать Калининград в «Крулевец».

«Что касается реакции местных жителей на решение Варшавы о переименовании, то мы уже совершенно перестали чему-либо удивляться. Если бы в таких заявлениях была хоть капля здравого смысла, то, возможно, стоило бы над ними задуматься, сделать какие-то выводы. Но пока все это выглядит просто как безумные фантазии», – акцентировал Лысков.

«Я не думаю, что это переименование обернется чем-то в практической плоскости. Ну поменяют они у себя дорожные указатели и какие-то документы, но ведь принципиально ничего от этого не изменится. Кроме того, очевидно, что никто не собирается воспринимать эти польские бредни всерьез», – заключил он.

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Метки: Калининград   Круливец   Кёнигсберг   Польша   Россия   переименование   
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7  комментариев
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10k
Владимир Полчаса назад
Назовите Польшу "Курвастан" В учебниках и так далее
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14k
Роман 2 минуты назад
Да забейте.
Чем больше будем обращать внимания на этот идиотизм, тем больше его будет.
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15k
ss 5 минут назад
Интересно, а из Китая протестов не поступало? Ведь "эти русские" нказывают их Бейдзинь каким-то там Пекином! А японцы должны обижаться, что их Нихон кто-то там называет Японией...


На такую херню может обижаться только бесноватый карлик со своими адептами.
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33k
Max Z Shtirlic 19 минут назад
А давайте пшекию в Курвскую волость переименуем??

ИМХО, в самый раз будет!
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4k
Трям 22 минуты назад
Петушария со столицей Вротшлюхе.
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22k
ЦСКА 23 минуты назад
Пшеки!
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876
surgy Полчаса назад
Медведев - красава!
В последнее время он рупор правды, не скажет, а отрубит!
Вот уж точно, резкий, как понос))))
Пшеков давно пора на место поставить, указать им их реальное место. Но в данном контексте речь об их политических шавках, сами поляки достаточно простые и приветливые люди.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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