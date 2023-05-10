Добро пожаловать в Крулевец! Польская географическая комиссия «переименовала» Калининград

Страны НАТО во главе с США пытаются разбудить имперско-националистические настроения Польши и использовать их в своих интересах, сказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя решение властей Польши переименовать Калининград в «Крулевец».

«Что касается реакции местных жителей на решение Варшавы о переименовании, то мы уже совершенно перестали чему-либо удивляться. Если бы в таких заявлениях была хоть капля здравого смысла, то, возможно, стоило бы над ними задуматься, сделать какие-то выводы. Но пока все это выглядит просто как безумные фантазии», – акцентировал Лысков.

«Я не думаю, что это переименование обернется чем-то в практической плоскости. Ну поменяют они у себя дорожные указатели и какие-то документы, но ведь принципиально ничего от этого не изменится. Кроме того, очевидно, что никто не собирается воспринимать эти польские бредни всерьез», – заключил он.