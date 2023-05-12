Уличный кот никого к себе не подпускал — но одна девушка нашла к нему подход

Кот получил кличку Тоуп, и хотя сначала боялся, со временем начал доверять девушке. А сама Миг решила, что спустя несколько лет дружбы, хочет забрать котяру к себе навсегда - и показать, что такое настоящая любовь. Но процесс приручения бродячего кота, который много лет прожил на улице - не такой простой. После улицы, она решила приучать его к дому. Она начала кормить его в своей прихожей, открыв входную дверь, чтобы он чувствовал себя более комфортно. Постепенно он начал проводить всё больше времени в доме.