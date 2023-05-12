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Уличный кот никого к себе не подпускал — но одна девушка нашла к нему подход

Уличный кот никого к себе не подпускал — но одна девушка нашла к нему подход

Автор:
12 мая 2023 21:49
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   кот   коты   фото   
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Некоторые встречи — это судьба. Даже если это встреча с животным. Уличный кот со строптивым характером год бродил по району, и его подкармливала одна добрая девушка. Переучить бродячего кота и сделать из него домашнего питомца — непросто, но девушке это удалось. Этот кот даже вдохновил её на глобальную помощь животным.

Этот бездомный, потрёпанный кот около года бродил возле дома американки по имени Миг. Девушка подкармливала его, но понимала, что котяра дикий и привык к жизни на улице. Он оказался недоверчивым и пугливым, но девушка решила завоевать его доверие.

"Когда я начала его подкармливать, я сразу увидела у него бирку на ухе - это означало, что он кастрирован и привит. Но я все равно хотела ему помочь, поэтому начала оставлять для него еду на крыльце. Спустя некоторое время он даже разрешил себя погладить!" - рассказала девушка.

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Кот получил кличку Тоуп, и хотя сначала боялся, со временем начал доверять девушке. А сама Миг решила, что спустя несколько лет дружбы, хочет забрать котяру к себе навсегда - и показать, что такое настоящая любовь. Но процесс приручения бродячего кота, который много лет прожил на улице - не такой простой. После улицы, она решила приучать его к дому. Она начала кормить его в своей прихожей, открыв входную дверь, чтобы он чувствовал себя более комфортно. Постепенно он начал проводить всё больше времени в доме.

"Если вы хотите взять кошку, которая большую часть жизни провела на улице, обязательно дайте ей время, необходимое для адаптации. Эти кошки могут быть скромными и пугливыми, из-за чего на них часто не обращают внимания. Но каждая из них заслуживает тёплый дом и хозяина рядом. Все усилия стоят того, ведь чаще всего такие кошки становятся любящими компаньонами, и очень благодарными за то, какую жизнь вы им подарили," - рассказала Миг.

Через год такой дружбы Тоуп стал домашним котом. Он начал привыкать к жизни в доме, а хозяйка делала всё для того, чтобы ему было комфортно. Теперь он - любимый питомец девушки. Эта история также вдохновила её на помощь бездомным животным, и она открыла собственный центр помощи The Biscuit Factory. В нём девушка помогает бездомным кошкам, ищет для них хозяев, и организовывает вакцинацию и кастрацию. Центр девушки успешно работает уже полгода, и понемногу развивается во всём городе. Спасибо за доброе дело!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   кот   коты   фото   
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15k
Majul 2 часа назад
Матёрый)
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105
grigorenko vladislav 18 минут назад
Всё. Добилась своего. Был пацан - нет пацана!
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0
miss Полчаса назад
девушки умеют приручать...
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1
Star Lord Полчаса назад
Ну, нашли друг друга. Ну, молодцы.
Но вот делать из этого сенсацию нелепо.
У меня куча таких знакомых кошатниц, которые бездомных котеек подкармливают и не один десяток брошенных котят спасли от смерти, но они об этом не трещат на весь мир.
Скромнее надо быть в благородстве, иначе это выглядит как показуха.
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4k
Suvar_ 41 минуту назад
только кот видимо и повелся. мужика приручить не получилось.
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105
grigorenko vladislav Suvar_ 9 минут назад
Это у неё будет следующая часть марлезонского балета. Не факт, что приручит, но хоть фоток понаделает и понапишет везде про то, как она...
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4k
MPEG-8 55 минут назад
Котяра просто уже очень старый, а тут кормят и тепло.
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164
Михаил Час назад
> "увидела у него бирку на ухе - это означало, что он кастрирован и привит"

У девушки, кстати, тоже бирка в ноздре. Видимо, она тоже кастрирована и привита )
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
А что так кратенько-скромненько? Можно книгу, фильмы, интервью раздавать "Как я подобрала бездомную кошку,". Тренинги, мастер-классы.
Не иначе, как Америкосия.
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141
Ануар Сайфулин Борис Карабанов 36 минут назад
Так она еще и патент оформит, что это её идея так приручать диких животных.
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