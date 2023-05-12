Обвиняемый в убийстве "просочился" сквозь решетку в зале суда и попытался задушить сожительницу

В Балаково Саратовской области апелляционное заседание суда едва не превратилось сведение счётов со свидетелем. Инцидент произошёл ещё год назад, но опубликовали ролик только сейчас — после того, как суд вынес обвиняемому окончательный приговор.





По данным следствия, в 2017 году сборщик мебели Николай Гавришев из ревности убил мужчину, которого некогда связывали близкие отношения с его сожительницей. Тело он расчленил, разбросал по полю, а одежду сжёг. И так это дело оставалось бы нераскрытым, если бы спустя несколько лет разочаровавшаяся в гражданском муже женщина, не донесла на него в полицию.



И вот, на одном из судебных заседаний Гавришев каким-то образом, причём буквально за секунду, смог протиснуться через решётку и набросился на бывшую подругу.