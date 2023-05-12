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Обвиняемый в убийстве "просочился" сквозь решетку в зале суда и попытался задушить сожительницу

Обвиняемый в убийстве "просочился" сквозь решетку в зале суда и попытался задушить сожительницу

Автор:
12 мая 2023 15:24
Сообщество : Криминал
Метки: Балаково   Саратовская область   видео   конвоиры   нападение   решётка   суд   
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Совершить очередное преступление ему, конечно, не дали. Зато дали ещё 7 лет заключения в довесок.

В Балаково Саратовской области апелляционное заседание суда едва не превратилось сведение счётов со свидетелем. Инцидент произошёл ещё год назад, но опубликовали ролик только сейчас — после того, как суд вынес обвиняемому окончательный приговор.


По данным следствия, в 2017 году сборщик мебели Николай Гавришев из ревности убил мужчину, которого некогда связывали близкие отношения с его сожительницей. Тело он расчленил, разбросал по полю, а одежду сжёг. И так это дело оставалось бы нераскрытым, если бы спустя несколько лет разочаровавшаяся в гражданском муже женщина, не донесла на него в полицию.

И вот, на одном из судебных заседаний Гавришев каким-то образом, причём буквально за секунду, смог протиснуться через решётку и набросился на бывшую подругу.

Нанести травмы "предательнице" он не смог. Его быстро остановили конвоиры. Но за свою выходку он получил ещё семь лет. Таким образом, за жестокое убийство, а также попытку побега и нападение на свидетеля Гавришеву дали 22 года колонии особого режима.

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Метки: Балаково   Саратовская область   видео   конвоиры   нападение   решётка   суд   
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Бритва Полчаса назад
скользкий тип
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vitenok Минуту назад
Как?
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Terminator 2 минуты назад
всё зло от баб
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910
Uganda 11 минут назад
Обвиняемый в убийстве "просочился" сквозь решетку в зале суда и попытался задушить сожительницуПосмотреть
Обвиняемый в убийстве "просочился" сквозь решетку в зале суда и попытался задушить сожительницу
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Борис Карабанов 14 минут назад
Гудини жив!
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iovan2011 15 минут назад
Терминатор Т - 1000
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pynh 15 минут назад
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Александр Маслов 17 минут назад
Будет погоняло "осьминог"
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MPEG-8 Полчаса назад
Клетку по системе госзакупок наверняка заказывали.
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