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Голос, спасший слово: чем закончилась встреча грабителей с известным певцом

Голос, спасший слово: чем закончилась встреча грабителей с известным певцом

Автор:
12 мая 2023 13:35
Сообщество : RealFishki
Метки: Сидни Шелдон   голос   интересно   история   мафия   певец   писатель   спасение   факт   фрэнк синатра   
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История эта произошла в 30-х в США и закончилась неожиданно для всех участников.

Респектабельный дорого и стильно одетый молодой джентльмен в сопровождении племянника направлялся в кинотеатр, чтобы насладиться новинкой кинематографа. Поскольку мелких купюр у мужчины при себе не оказалось, а с разменом при покупке попкорна и газировки могли возникнуть сложности, то он решил заглянуть в банк и поменять одну крупную на мелкие.

Пока он спокойно ожидал своей очереди, в банк заявилась банда грабителей. Соответственно, цели у них были другие, совершенно очевидные. И парни интересовались точно не разменом. Быстро опустошив кассы, лихие ребята обратили свой взор на перепуганных посетителей. И решили выпотрошить и их бумажники тоже – не пропадать же добру.

Когда дуло автомата упёрлось между лопаток того самого респектабельного господина, он не выказал ни испуга, ни паники. Прищур серо-голубых глаз демонстрировал больше вселенскую скуку.

Главарь, который и держал тот автомат, присмотрелся  повнимательнее. И похолодел, а по спине бандита побежали мурашки размером с кулак. Ведь эти глаза и всё прочее, что к ним прилагалось, принадлежали Фрэнку Синатре – известному певцу, актёру, режиссёру, шоумену и прочее и прочее. Ошарашенный головорез только и смог выдавить:

Прощения просим, мистер… если бы мы знали, что вы будете здесь, то перенесли бы своё ... мероприятие… на другое время или в другое место.

Остальные бандиты, видя замешательство главного, тоже поняли, с кем столкнулись. Фрэнк достал из кармана руку и резко взмахнул ею. Бандитов прошиб пот. Им показалось, что это была сама неотвратимая и неизбежная смерть, решившая одним ударом скосить их всех разом.

Но Синатра только холодно произнёс: «Давайте заканчивайте ... то, чем вы занимаетесь, а то я с племянником опаздываю в кино». Всё закончилось буквально за секунды. Шайка бросила на полу и мешки с наличностью, и все отобранные у посетителей вещи и спешно ретировалась. В дверях главарь, чуть ли не приседая в полупоклоне, сказал:

Мистер Синатра, мы дико извиняемся и прямо сейчас уходим. Не могли бы вы передать мистеру Джанкана и братьям Фискетти наше глубокое сожаление?

Синатра покинул помещение под звуки аплодисментов благодарных сотрудников и посетителей банка и отправился в кинотеатр.

Надо сказать, что на протяжении всей жизни и карьеры Синатру подозревали в том, что он имеет прямое отношение к американо-итальянской мафии. Коллеги шептались по углам. А некоторые особенно смелые журналисты даже заявляли об этом открыто.

Сидни Шелдон – известный писатель и сценарист, а по совместительству обладатель острого языка, периодически сталкивался с Синатрой по этому поводу. Конфликты были не сказать чтобы открытые. Но на нескольких телешоу Шелдон проходился по этой теме – связи Синатры с криминальным миром. Фрэнк настоятельно просил его закрыть тему, но Сидни не успокаивался и продолжал упражняться в острословии. Пока однажды противостояние титанов не закончилось. И развязка вышла неожиданной.

Во время съёмок очередного шоу Шелдон вдруг замолчал. А потом сказал, указывая на Синатру:

Этот парень однажды спас мне жизнь. Как-то поздним вечером я вышел на парковку. Там на меня набросились трое громил и стали меня жестоко дубасить. Я думал, что мне конец, и мои дни сочтены. Но тут появился Синатра и сказал: – Ладно, ребята, прекращайте, с него хватит... После чего злые парни исчезли...

После этого конфликт был исчерпан раз и навсегда. А был ли певец действительно связан с мафией? Теперь и не узнать. Да и зачем, ведь он вошёл в историю как кумир миллионов, обладатель уникального голоса и легенда мира музыки. А ещё, оказывается, и спаситель человеческих жизней.

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Метки: Сидни Шелдон   голос   интересно   история   мафия   певец   писатель   спасение   факт   фрэнк синатра   
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Андрей Супранович Полминуты назад
Но тут появился Синатра и сказал: – Ладно, ребята, прекращайте, с него хватит...

Как бы ниоткуда появился, и парни его послушали)
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33k
Dobry vojak Svejk 9 минут назад
Именно Синатра был прототипом Джонни Фонтейна у Марио Пьюзо в «Крестном отце». Поэтому свистнуть у него, прилюдно, кошелёк - подписать себе приговор )
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8k
Александр Маслов 45 минут назад
Было интересно... За исполнение отдельное спасибо...
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