Голос, спасший слово: чем закончилась встреча грабителей с известным певцом

Остальные бандиты, видя замешательство главного, тоже поняли, с кем столкнулись. Фрэнк достал из кармана руку и резко взмахнул ею. Бандитов прошиб пот. Им показалось, что это была сама неотвратимая и неизбежная смерть, решившая одним ударом скосить их всех разом.

Но Синатра только холодно произнёс: «Давайте заканчивайте ... то, чем вы занимаетесь, а то я с племянником опаздываю в кино». Всё закончилось буквально за секунды. Шайка бросила на полу и мешки с наличностью, и все отобранные у посетителей вещи и спешно ретировалась. В дверях главарь, чуть ли не приседая в полупоклоне, сказал:

Мистер Синатра, мы дико извиняемся и прямо сейчас уходим. Не могли бы вы передать мистеру Джанкана и братьям Фискетти наше глубокое сожаление?

Синатра покинул помещение под звуки аплодисментов благодарных сотрудников и посетителей банка и отправился в кинотеатр.

Надо сказать, что на протяжении всей жизни и карьеры Синатру подозревали в том, что он имеет прямое отношение к американо-итальянской мафии. Коллеги шептались по углам. А некоторые особенно смелые журналисты даже заявляли об этом открыто.