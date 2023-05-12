Жительница Новокузнецка сбежала из-под домашнего ареста, надев электронный браслет на кота

На свободе она побыла недолго. После задержания сибирячку поместили в СИЗО.
Жительница Новокузнецка, находившаяся под следствием, решила сбежать из-под домашнего ареста. Каким-то образом ей удалось ослабить ремни на спецбраслете для слежения, после чего женщина надела его на своего кота, а сама ускользнула из дома.
Долго скитаться на свободе ей не удалось. Вскоре беглянку поймали и вернули под арест. На этот раз - в СИЗО.
Сообщается, что 45-летняя мадам попала в поле зрение полиции после того, как со своим сообщником (не котом) занялась распространением наркотиков. Пара приобретала запрещенные вещества и перепродавала их через систему закладок. Клиентов находили в сети.
В 2017 году полиция раскрыла их деятельность. В 2019 году сообщник женщины получил 15 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей, а его пособница отделалась домашним арестом. Однако теперь ей, помимо прочего, придётся отвечать за побег. Судебное заседание, как сообщают СМИ, пройдёт 18 мая.
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Каким? Спрашивать не пробовали? Если она смогла, значит смогут и другие. Тогда какой в ваших браслетах смысл? Напялил на кота и делай что хочешь. Алиби у тебя в кармане. Прикольная штука...