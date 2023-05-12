FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7233 поста • 1006 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Жительница Новокузнецка сбежала из-под домашнего ареста, надев электронный браслет на кота

Жительница Новокузнецка сбежала из-под домашнего ареста, надев электронный браслет на кота

Автор:
12 мая 2023 13:04
Сообщество : Жить в России
Метки: арест   арестантка   кот   наркотики   побег   полиция   сизо   электронный браслет   
1683
1

На свободе она побыла недолго. После задержания сибирячку поместили в СИЗО.

Жительница Новокузнецка, находившаяся под следствием, решила сбежать из-под домашнего ареста. Каким-то образом ей удалось ослабить ремни на спецбраслете для слежения, после чего женщина надела его на своего кота, а сама ускользнула из дома.


Долго скитаться на свободе ей не удалось. Вскоре беглянку поймали и вернули под арест. На этот раз - в СИЗО.


Сообщается, что 45-летняя мадам попала в поле зрение полиции после того, как со своим сообщником (не котом) занялась распространением наркотиков. Пара приобретала запрещенные вещества и перепродавала их через систему закладок. Клиентов находили в сети.


В 2017 году полиция раскрыла их деятельность. В 2019 году сообщник женщины получил 15 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей, а его пособница отделалась домашним арестом. Однако теперь ей, помимо прочего, придётся отвечать за побег. Судебное заседание, как сообщают СМИ, пройдёт 18 мая.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: арест   арестантка   кот   наркотики   побег   полиция   сизо   электронный браслет   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
АнтонПолднев Час назад
Каким-то образом ей удалось ослабить ремни на спецбраслете для слежения (с)
Каким? Спрашивать не пробовали? Если она смогла, значит смогут и другие. Тогда какой в ваших браслетах смысл? Напялил на кота и делай что хочешь. Алиби у тебя в кармане. Прикольная штука...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
54k
Олег 13 минут назад
5 лет под домашним арестом? Наркобарыги через неделю после поимки сидеть на зоне уже должны, а не по 5 лет дома телевизор смотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86
Л Д 18 минут назад
Почему люди, причастных к распространению наркотиков имеют право находиться под домашним арестом?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 42 минуты назад
Если баба дура, то это на всю жизнь. Неважно, какие условия будут ей созданы- это не поможет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр Маслов Час назад
Ну с ней всё понятно, а с котиком то что? Привлекли за соучастие или амнистировали? А за моральный ущерб? Как он там, с браслетом то жил? Что и как кушал и пр.? Да жив ли он вообще? Жалостно как-то

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Babangdida Час назад
Насколько можно понять из статьи, кот и есть сообщник?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

181584



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лишь о памяти святой и светлой
Лишь о памяти святой и светлой
В Канаде дамы-пожарные спалили лес, доказывая, что они лучше мужчин
В Канаде дамы-пожарные спалили лес, доказывая, что они лучше мужчин
Набирающие популярность в сообществах
"- Вот боковые стёкла! - На боковом стекле это мой дед, который за тебя воевал!"
"- Вот боковые стёкла! - На боковом стекле это мой дед, который за тебя воевал!"
Малиновые штаны нефтяников
Малиновые штаны нефтяников
Все роли хороши, если за них платят?
Все роли хороши, если за них платят?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не всегда стоит экономить

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#автомобили#СССР#США#дтп#Реакция#люди#кот
#Юмор#интересное#факты#автомир#полиция#подборка#авто аварии#Еда#улыбнуло#Музыка
#животные#Прикол#машина#в мире#позитив#аварии#удивительно#кино#природа#Вещи
Все роли хороши, если за них платят? Все роли хороши, если за них платят? Сын губернатора Красноярского края сбежал из под домашнего ареста в Италии, срезав электронный браслет Сын губернатора Красноярского края сбежал из под домашнего ареста в Италии, срезав электронный... Блиновская остановила продажи своих курсов и марафонов, чтобы не угодить в СИЗО Блиновская остановила продажи своих курсов и марафонов, чтобы не угодить в СИЗО В американском отеле менеджера уволили из-за того, что он по ночам тайно сосал пальцы постояльцам В американском отеле менеджера уволили из-за того, что он по ночам тайно сосал пальцы постояльцам «Это ужасный поступок, я не достоин жизни»: треш-блогера и ЛГБТ активиста отправили на два месяца за решётку за осквернение иконы «Это ужасный поступок, я не достоин жизни»: треш-блогера и ЛГБТ активиста отправили на два... Ты как наркотик, котик: закладчица с прицепом провалила задание Ты как наркотик, котик: закладчица с прицепом провалила задание

На что жалуетесь?

Вернуться