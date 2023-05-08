16 обманчиво аппетитных несъедобных вещей

Мир наполнен вкусными угощениями и аппетитными деликатесами. Тем не менее, он также содержит множество визуально привлекательных продуктов, которые никогда не должны попадать на ваши тарелки. Камни, похожие на картофель или кусок торта, грибы, которые выглядят как оладьи, политые сиропом, а также куски дерева, напоминающие бекон — все эти обманчивые фотографии вызывают аппетит, но пробовать их точно не стоит, если вы не хотите лишиться зубов и заработать гастрит.