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16 обманчиво аппетитных несъедобных вещей

16 обманчиво аппетитных несъедобных вещей

Автор:
08 мая 2023 09:52
Метки: Вещи   Еда   в мире   интересно   несъедобное   подборка   
341
16

Наш мир полон иллюзий. Вещи из данной подборки вызывают аппетит, но пробовать их не стоит.

Мир наполнен вкусными угощениями и аппетитными деликатесами. Тем не менее, он также содержит множество визуально привлекательных продуктов, которые никогда не должны попадать на ваши тарелки. Камни, похожие на картофель или кусок торта, грибы, которые выглядят как оладьи, политые сиропом, а также куски дерева, напоминающие бекон — все эти обманчивые фотографии вызывают аппетит, но пробовать их точно не стоит, если вы не хотите лишиться зубов и заработать гастрит.

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Это сальпа — хордовое животное из класса оболочников, которое остаётся таким на протяжении всего своего жизненного цикла.

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Метки: Вещи   Еда   в мире   интересно   несъедобное   подборка   
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3  комментария
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9k
au3 Полчаса назад
"Поверьте, торты не валяются посреди тротуара!"

Да что вы говорите?
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24k
MrGod 7 минут назад
Подписи опять школьнег придумывал?
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45k
Aleksandr 14 минут назад
А разве это не зимний опёнок, он же энокитаке? Прекрасный съедобный гриб...
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Dobriy drug

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