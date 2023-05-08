16 обманчиво аппетитных несъедобных вещей

Наш мир полон иллюзий. Вещи из данной подборки вызывают аппетит, но пробовать их не стоит.
Мир наполнен вкусными угощениями и аппетитными деликатесами. Тем не менее, он также содержит множество визуально привлекательных продуктов, которые никогда не должны попадать на ваши тарелки. Камни, похожие на картофель или кусок торта, грибы, которые выглядят как оладьи, политые сиропом, а также куски дерева, напоминающие бекон — все эти обманчивые фотографии вызывают аппетит, но пробовать их точно не стоит, если вы не хотите лишиться зубов и заработать гастрит.
Запретный поджаренный хлеб
Это не гигантская виноградина, а валония пузатая — вид зелёных водорослей из семейства валониевых
На первый взгляд кажется, что это фиолетовая капуста, но на самом деле это шары из чароита
Это сальпа — хордовое животное из класса оболочников, которое остаётся таким на протяжении всего своего жизненного цикла.
Источник:
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Да что вы говорите?