В США мужчина пошёл на МРТ с анальной пробкой в заднем проходе и чуть не погиб от разрыва внутренних органов

Все роли хороши, если за них платят?

16 историй о выдающихся людях, которые вошли в историю благодаря своим плохим и хорошим делам

15 вдохновляющих историй о мамах

140-летний йеменец умер после удаления рогов. Говорят, они выросли после сделки с Дьяволом

16 историй неудач от людей, которые не понаслышке знают, что такое подлянка судьбы

Невозмутимый автомобилист делит свою машину с целым роем пчёл