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В США мужчина пошёл на МРТ с анальной пробкой в заднем проходе и чуть не погиб от разрыва внутренних органов

В США мужчина пошёл на МРТ с анальной пробкой в заднем проходе и чуть не погиб от разрыва внутренних органов

Автор:
12 мая 2023 11:37
Метки: Анальная пробка   МРТ   история   люди   фото   
1776
2
Заявлялось, что игрушка на 100% сделана из силикона, поэтому пострадавший решил взять затычку с собой на МРТ.

Источник:

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Метки: Анальная пробка   МРТ   история   люди   фото   
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21  комментарий
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32k
АнтонПолднев 3 часа назад
Вот это сильно. Думаю игрушечникам придётся сильно раскошелиться. Если конечно производство не расположено в подвале, в деревне Сунь - Вынь. А что-то мне подсказывает, что так и есть...
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261
устал я от вас 11 минут назад
глиномес затейник... но денег по суду сто процентов получит
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12k
Shtoppi 11 минут назад
жопник оголтелый, поплатился за свои гнусные пристрастия.
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5k
Владимир 18 минут назад
а что у него пробка в жёпе делала,и как эти сидоры с ней ходят.прыщ на опе вскочет,уже неудобства,а тут целая пробка в опе торчит.
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50
no. Полчаса назад
хотел удивить медиков - и удивил.
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406
fedding Полчаса назад
"После включения аппарата". Автор, ты вообще хоть отдаленно представляешь, как работает аппарат МРТ? Он не выключится вообще. Никогда. Если его выключить, то его упадет контур. Поднять его не получится. Это могут сделать только представители завода-изготовителя. И стоит это очень дорого. Полно случаем, когда металлические тележки влетали в аппарат. Сам знаю такой случай. В результате, завхоз больницы по всему городу искал титановый инструмент, чтобы разобрать тележку и отодрать ее от контура. Так что эта пробка, влетела в грудную клетку, как только он вошел в кабинет. Как она не пролетела насквозь, это просто чудо.
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970
ruslan d 38 минут назад
А что толку судиться с производителем ? Где написано на игрушке , что можно проходить с ней процедуру МРТ ? И почему его не предупредили в больнице об опасности наличия в себе магнитящихся предметов ?
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35k
russger Час назад
Спасибо за информацию, содержательный пост
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9k
Том Сойер Час назад
"...В США мужчина пошёл на МРТ с анальной пробкой в заднем проходе....."
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10k
Juli Час назад
скоро во всех инструкциях к анальным пробкам : " с пробкой в жопе МРТ не делать".
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922
Ranae 2 часа назад
Это ему намек, что ерундой занимался. Больше он туда себе ничего засовывать не будет, кроме мазей
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7k
soar 2 часа назад
anal rail gun - это войдет в анналы, извините за некоторую тавтологию))
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Запутанная история, Холмс
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37k
Aleks 2 часа назад
Вот уж действительно, порвал жопу ради науки
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534
Куруш 2 часа назад
Видимо захотел взрывных ощущений
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345
Мазай зайцев Куруш 2 часа назад
захотел-получил.
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5k
V2.Smirnov 2 часа назад
Скоро! На всех анальных пробках всего "цивилизованного мира"! Надпись: Запрещается использовать во время МРТ!
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5k
Заур 2 часа назад
>>>Заявлялось, что игрушка на 100% сделана из силикона, поэтому пострадавший решил >>>взять затычку с собой на МРТ.
Не "с собой", а "в себе"
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15k
banzai7 3 часа назад
А это у них норма что ли, с чем-то в жопе ходить?
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59k
pynh 3 часа назад
наверно, сам выбирал игрушку "пожощще"
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