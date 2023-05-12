В США мужчина пошёл на МРТ с анальной пробкой в заднем проходе и чуть не погиб от разрыва внутренних органов

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Заявлялось, что игрушка на 100% сделана из силикона, поэтому пострадавший решил взять затычку с собой на МРТ.
Об этом рассказал адвокат пострадавшего. При включении аппарата анальная пробка на огромной скорости влетела в грудную клетку, так как внутри игрушки оказался металлический стержень. В итоге мужчина чудом выжил после разрыва внутренних органов и теперь судится с производителем игрушек
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Метки: Анальная пробка МРТ история люди фото
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