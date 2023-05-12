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Молёбка: как на Урале обнаружили аномальную зону

Молёбка: как на Урале обнаружили аномальную зону

Автор:
12 мая 2023 10:53
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Загадка   Молёбский треугольник   Пришелец   Урал   аномалия   интересно   нло   призрак   странность   
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Наша страна славится удивительной природой. Но помимо умиротворяющих пейзажей есть в России и места со странной энергетикой. Одно из них – Молёбский треугольник в Пермском крае.

Территория расположена на границе края и Свердловской области, на берегу реки Сылва между двумя населёнными пунктами – селом Молёбка и деревней Каменка.

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Название треугольник получил в честь молёбного камня – культового сооружения народа манси, на котором люди возносили божествам жертвы.

А внимание место стало привлекать из-за частого появления здесь светящихся шаров, странностей со временем и даже признаков присутствия НЛО.

Эту территорию впервые обнаружил 40 лет назад советский геолог Эмиль Бачурин. Учёный наткнулся на широкую круговую тропу. И вспомнил, что ещё в детстве слышал рассказы старожилов о заколдованном месте, где люди часами и днями блуждали по кругу и не могли отыскать путь назад.

В 90-х в прессе появились публикации Павла Мухортова, в которых журналист описал аномальную зону. Потом вышла и книга «М-ский треугольник, или Чужие здесь не ходят». И мир узнал о загадочной Молёбке.

В разное время очевидцы рассказывали о  странностях, которые случались с ними на этой территории. Люди описывали светящиеся шары и точки, звуковые миражи, НЛО, изменение хода времени, выход из строя электроники. Имели место даже рассказы об изменении направления течения реки, поднимавшихся в воздух предметах и даже контакте с представителями внеземных цивилизаций – визуальном и телепатическом.

Были инопланетяне или нет – это, конечно, вопрос. Но то, что здесь не живут обычные представители местной фауны – факт. Нет в треугольнике и птиц. А домашние животные и скот категорически отказываются приближаться к странному участку.

Понимая, что уфологи и просто интересующиеся всякими потусторонними явлениями люди будут сюда приезжать, власти поспособствовали активизации интереса. И в Молёбском треугольнике появились свои достопримечательности:

  • Главная поляна – центр зоны, где разбивают лагерь исследователи.
  • Выселки – ещё одна поляна, по центру которой расположено странным образом изогнутое дерево. Считается средоточием всех аномалий. Именно здесь происходили встречи с якобы представителями внеземных цивилизаций.
  • Белая гора. Здесь очевидцы видели светящиеся шары и вспыхивающие искры неизвестного происхождения. Аномальное в плане неожиданных и резких изменений погоды  место.
  • Змеиная горка. С вершины этой горы открывается отличный вид на окрестности. Идеальное место для наблюдений.

  • Ведьмины кольца. Понятно, что эти круги рукотворные. Но на фото именно с этого места чаще всего заметен святящийся белый шар.
  • Роща друидов. Листва всех деревьев на этом участке отличается идеальной геометрической формой и цветом от всей остальной растительности в округе.
  • Чёрная речка. Здесь чаще всего наблюдаются аномалии со временем.
  • Дом Минотавра. Остатки домика лесника. Куча брёвен считается душой места. И, конечно, обителью духов. Кого только здесь не видели: и дух самого лесника-хранителя, и призрак женщины с головой зверя, и гномов. Конечно, не обошлось и без пришельцев.

Учёные пытаются логически объяснить проблемы с техником, свечение в воздухе и прочие необычные случаи. Но многочисленные странности Молёбки тоже нельзя полностью сбрасывать со счетов и с позиции явлений, для объяснения которых у человечества пока ещё нет знаний.

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Метки: Загадка   Молёбский треугольник   Пришелец   Урал   аномалия   интересно   нло   призрак   странность   
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12  комментариев
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1k
hammog 2 часа назад
Блин, аж обидно... Никогда ничего со мной не происходит, нигде не плутаю, ничего странного не вижу. Мож и правда, съездить, проникнуться духом неизведанного? Кто со мной?
P.S. Жена послала с этим предложением.
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29k
Юрий 14 минут назад
В 90-е даже газета была М-ский треугольник.
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10k
Б.Касторский Полчаса назад
Нравятся мне люди, которые контактируют с инопланетянами, верят в плоскую Землю, знающие всё о тайных обществах и заговорах, включая "лунный". Вот ведь вроде образование доступно каждому! Но нет. У них свой путь и свои знания, а все вокруг просто дураки, которые не понимают "очевидных вещей".
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88k
Феофан 54 минуты назад
Какие у учёных проблемы с техником?
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501
Дмитрий 2 часа назад
Художественный свист. Всё нормально там со зверухами и пичугами. Плевать они хотели на НЛО. ))
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