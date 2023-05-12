Молёбка: как на Урале обнаружили аномальную зону

В разное время очевидцы рассказывали о странностях, которые случались с ними на этой территории. Люди описывали светящиеся шары и точки, звуковые миражи, НЛО, изменение хода времени, выход из строя электроники. Имели место даже рассказы об изменении направления течения реки, поднимавшихся в воздух предметах и даже контакте с представителями внеземных цивилизаций – визуальном и телепатическом.