Ночной Бхангар: проклятие запретного города Индии

Чем страннее – тем интереснее. Это простая формула, которой должна соответствовать действительно интригующая туристическая достопримечательность. И город Бхангар в Индии полностью подходит под этот критерий.
Этот форт очень древний, возводился в XVI веке. И долгое время он был вполне себе процветающим городом, торговым центром, средоточием ремесла, культуры и религии. Пока в одночасье в нём не пропали все жители. И к проклятому городу с тех пор стали бояться приближаться. Особенно в ночное время.
Что же в действительности не так с этим местом в штате Раджастхан? У местных по этому поводу есть легенда. И не одна.
В соответствии с первой леденящей кровь историей причиной исчезновения людей стал некий влиятельный старик – аскет, мудрец и отшельник, которого звали Гуру Балу Натх. Который, как считается, некогда владел землями, где впоследствии построили форт. Наследник основателя Ман Сингх I решил соблюсти все правила и традиции и обратился к старцу за разрешением расширить город. Тот согласился, но при условии, что на его дом не должна упасть ни одна тень от новых зданий. Иначе случится страшное и непоправимое. Правитель согласился. И началась застройка.
Но накладка произошла, когда после Ман Сингха I власть перешла к его сыну. Который оказался не способен противостоять нападению соседей и потерял Бхангар. Новый правитель оказался более резким, прямолинейным и менее гибким. Он повелел укрепить форт и нарастить стены дворца. Тень упала на домик, где когда-то жил Балу Натх. Проклятье сработало. И город стал чахнуть на глазах: торговля прекратилась, жители начали болеть и погибать. Пока форт полностью не опустел.
За давностью лет исследователи не смогли точно ответить на вопрос – пропало ли население города одномоментно, или жизнь утекала из Бхангара постепенно. Жители окрестностей настаивают, что всё произошло сразу. И причиной стал какой-то жуткий природный катаклизм, вынудивший всех жителей бежать, бросив дома, скот, все пожитки.
Ещё одна версия – голод, которая тоже выглядит не особенно правдоподобной. И, наконец, нападение врага, который истребил всех от мала до велика, превратив форт в призрак.
Ещё одна версия даже менее правдоподобна, нежели история с авторитетным старцем. В соответствии с ней, в городе жил могущественный тёмный маг. И случилось ему влюбиться в местную принцессу Ратнавати – девушку удивительной красоты. Она оказалась ещё и умницей, поскольку быстро раскусила попытку подсунуть ей под видом масла для тела приворотное зелье. Пузырёк тут же был грохнут об огромный валун у дворцовой стены. Колдун получил обратку и погиб, но перед смертью успел проклясть город.
Конечно, всякие истории о магах и колдунах – это здорово. И в общем обычно для подобных мистических мест. И город стал одной из самых любимых поклонниками мистики достопримечательностей не только в стране, но и в мире. Но дело в том, что власти запретили туристам болтаться по улицам в тёмное время суток.
А всё потому что местные рассказывают жуткую историю о нескольких отчаянных парнях, решивших нарушить запрет и пробраться в город ночью. Одному стали чудиться призрачные фигуры и голоса. А потом охотник за привидениями нырнул в колодец, которого минуту назад на дороге не было. Друзья вытащили его и повезли в больницу. Но по дороге попали в аварию и погибли. А единственный выживший поведал миру эту историю с просьбой никому и никогда не ходить в город-призрак ночью.
Местные объясняют аномалии тем фактом, что души пропавших жителей города оказались в ловушке. И активизируются ночью, пытаясь с помощью живых освободиться. Ну, или хотя бы напакостить из зависти.
Власти в попытке развеять слухи о магии и мистике хотели отправить в город ночной патруль, чтобы убедить общественность в безопасности и перестать нагнетать обстановку. Однако найти смельчаков, готовых туда сходить, не вышло. Не помогли даже посулы солидного вознаграждения.
Кстати, если абстрагироваться от призраков, то необъяснимые явления в форте действительно есть. Только связаны они с архитектурой. Неоднократные попытки восстановить крыши на зданиях, чтобы уберечь их от разрушения, оказались провальными. После реконструкции они практически сразу обваливались, ещё больше ухудшая состояние домов. И тут опять всплывает история с проклятьем: дух почтенного Балу Натха столетия спустя продолжает противиться наличию высоких зданий в городе.
Город-призрак – ещё одна загадка планеты, которая пока не разгадана. А в 2014 году по мотивам истории индийцы даже сняли фильм ужасов «Путешествие в Бхангар».
Источник:
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