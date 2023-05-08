Ночной Бхангар: проклятие запретного города Индии

Что же в действительности не так с этим местом в штате Раджастхан? У местных по этому поводу есть легенда. И не одна.

В соответствии с первой леденящей кровь историей причиной исчезновения людей стал некий влиятельный старик – аскет, мудрец и отшельник, которого звали Гуру Балу Натх. Который, как считается, некогда владел землями, где впоследствии построили форт. Наследник основателя Ман Сингх I решил соблюсти все правила и традиции и обратился к старцу за разрешением расширить город. Тот согласился, но при условии, что на его дом не должна упасть ни одна тень от новых зданий. Иначе случится страшное и непоправимое. Правитель согласился. И началась застройка.