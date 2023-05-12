Российские космонавты работают в открытом космосе

Все роли хороши, если за них платят?

Российские космонавты уходят с МКС после 2024 года

Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос

На МКС поздравили россиян с Днём Победы

ЧП на орбите: температура на борту МКС из-за разгерметизации системы поднялась до +30С

Чем опасен космический мусор?