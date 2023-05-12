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Российские космонавты работают в открытом космосе

Российские космонавты работают в открытом космосе

Автор:
12 мая 2023 07:59
Сообщество : Космос
Метки: Дмитрий Петелин   Сергей Прокопьев   космонавты   космос   мкс   открытый космос   
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В кадре: человек за бортом МКС

Земная орбита, Международная космическая станция. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало снимки, сделанные в ночь на 4 мая во время выхода в открытый космос российских членов экипажа МКС Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева.


За 7 часов, проведенных на поверхности станции, Петелин и Прокопьев подготовили к переносу шлюзовую камеру, установленную на модуле «Рассвет», а затем проконтролировали процесс переноса камеры на модуль «Наука» при помощи европейского манипулятора ERA, которым с борта станции управлял космонавт Андрей Федяев. После этого Прокопьев и Петелин подключили кабели между шлюзовой камерой и модулем «Наука».


Следующий выход российских членов экипажа станции в открытый космос запланирован на 12 мая.

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Метки: Дмитрий Петелин   Сергей Прокопьев   космонавты   космос   мкс   открытый космос   
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