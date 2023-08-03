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Двое мужчин напали на девушку и бросили в фонтан из-за цвета волос

Двое мужчин напали на девушку и бросили в фонтан из-за цвета волос

Автор:
03 августа 2023 19:25
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   Каменск-Уральский   конфликт   полиция   свердловская область   цвет волос   
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Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

В городе Каменск-Уральском (Свердловская область) словесный конфликт двух мужчин с 18-летней девушкой закончился рукоприкладством. По словам матери пострадавшей, всё началось из-за замечания по поводу голубых волос её дочери.


В опубликованном с камеры наблюдения ролике видно, как один мужчина тащит девушку к фонтану и окунает в воду. Затем они о чём-то несколько минут беседуют, при этом пострадавшая продолжает стоять в воде. В какой-то момент с лавочки встаёт второй мужчина, подходит к ней и ударяет ладонью по лицу. После этого девушка уходит.

По словам девушки с голубыми волосами, во время экзекуции мужчины кричали ей, что она "еврейка ещё и с голубыми волосами", а также угрожали расправой и несколько раз повторили, что они вернулись из зоны СВО.


Инцидент произошёл 1 августа в сквере у известного в городе фонтана "Слонёнок" на улице Строителей. Как сообщают СМИ, пострадавшая уже написала заявление на нападавших. Участковые уполномоченные начали проверку. В местном главке Следственного комитета сообщили, что информации об угрозе убийством не получали.

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Метки: Видео   Девушка   Каменск-Уральский   конфликт   полиция   свердловская область   цвет волос   
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26  комментариев
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15k
FatZilla 56 минут назад
Я бы ещё понял, если бы они прикопались к парню с голубыми волосами. Но к девице-то нафика полезли. Миллионы девушек окрашивают волосы и в красный и в голубой и в зеленый, пряди цветные делают. Видимо "детская" травма - отшила девушка с подобными пристрастиями.
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9k
Хатуль Мадан 2 минуты назад
Если конфликт действительно из-за цвета волос произошёл, то это отвратительно. Задолбали уже. Всё чаще и чаще люди огребают от незнакомцев, которых просто почему-то волнует внешний вид прохожих на улице. Очень нездоровая и опасная тенденция какая-то, которая резко набирает обороты...
Ссылка www.youtube.com
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121
Владимир 2 минуты назад
какие это мужчины, это сброд, сволочь
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5k
Евгений Д 5 минут назад
Что за дурни.
Наверное на СВО мозги отбило.
Сами то тоже далеко не идеалы.
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9k
Maddy8 6 минут назад
еврейка?)) может фемка?)
ну они не правы, но и бабе не надо врать
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954
ruslan d 7 минут назад
бараны тупые ...
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22k
BiZ 19 минут назад
а ниче что у "второго мужчины" были сиськи?
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9k
Garpia121 19 минут назад
Видимо сильно, в своё время, за Буратино на Мальвину, обиделись.
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2k
Павел Новиченко Полчаса назад
Обязательно найти гавнюков, привлечь за хулиганку, дискредитацию ВС РФ и вишенкой национализм (или как там на юридическом это называется).
А для примирения сторон обязать их выплатить девчонке пару лямов , которые они заслужили в СВО (на 101% уверен что их там не было).
Предложения отправить их туда прошу не рассматривать - 3.14доры на фронте не нужны. Уж лучше на чёрные работы за минимальный прожиточный до полной выплаты этих лямов.
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8k
Дмитрий 38 минут назад
Мда. И это только начало. От этого явления "я там был" ни куда не уйдём. Оно было после всех военных конфликтах. Так что это ещё цветочки! А по факту тупо пьяное быдло!!!
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15k
banzai7 40 минут назад
По што Мальвину обидели, ироды.
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11k
Copycat 47 минут назад
да какие нафиг это мужчины я вас умаляю
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440
007 56 минут назад
А где вы увидели мужчин на видео?
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390k
Алексей Час назад
на самом деле п.и.д.а.р.о.в. на сво (уверен что они там и не были никогда)причем на передовую с лопаткой а не с автоматом.нашли с кем справится петушары
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10k
booz223 Час назад
Теперь всяко быдло будет кичиться, что они "из зоны СВО".
Солдат ребёнка не обидит - забыли?
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61k
doker Час назад
Вот, кажется, мелочь, но как "проявляются" люди. За полтора года создана прослойка, способная на "хрустальную ночь". И это идёт "сверху".
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2k
Артур Котовой Час назад
Пусть они лучше пояснят почему петушат друг друга. Только петухи так делают еще и на малую напали.
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34k
АнтонПолднев Час назад
Поплыла волна "воинов"...
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