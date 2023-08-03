Двое мужчин напали на девушку и бросили в фонтан из-за цвета волос

В городе Каменск-Уральском (Свердловская область) словесный конфликт двух мужчин с 18-летней девушкой закончился рукоприкладством. По словам матери пострадавшей, всё началось из-за замечания по поводу голубых волос её дочери.





В опубликованном с камеры наблюдения ролике видно, как один мужчина тащит девушку к фонтану и окунает в воду. Затем они о чём-то несколько минут беседуют, при этом пострадавшая продолжает стоять в воде. В какой-то момент с лавочки встаёт второй мужчина, подходит к ней и ударяет ладонью по лицу. После этого девушка уходит.