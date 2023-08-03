Двое мужчин напали на девушку и бросили в фонтан из-за цвета волос

Пострадавшая уже написала заявление в полицию.
В городе Каменск-Уральском (Свердловская область) словесный конфликт двух мужчин с 18-летней девушкой закончился рукоприкладством. По словам матери пострадавшей, всё началось из-за замечания по поводу голубых волос её дочери.
В опубликованном с камеры наблюдения ролике видно, как один мужчина тащит девушку к фонтану и окунает в воду. Затем они о чём-то несколько минут беседуют, при этом пострадавшая продолжает стоять в воде. В какой-то момент с лавочки встаёт второй мужчина, подходит к ней и ударяет ладонью по лицу. После этого девушка уходит.
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По словам девушки с голубыми волосами, во время экзекуции мужчины кричали ей, что она "еврейка ещё и с голубыми волосами", а также угрожали расправой и несколько раз повторили, что они вернулись из зоны СВО.
Инцидент произошёл 1 августа в сквере у известного в городе фонтана "Слонёнок" на улице Строителей. Как сообщают СМИ, пострадавшая уже написала заявление на нападавших. Участковые уполномоченные начали проверку. В местном главке Следственного комитета сообщили, что информации об угрозе убийством не получали.
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Наверное на СВО мозги отбило.
Сами то тоже далеко не идеалы.
ну они не правы, но и бабе не надо врать
А для примирения сторон обязать их выплатить девчонке пару лямов , которые они заслужили в СВО (на 101% уверен что их там не было).
Предложения отправить их туда прошу не рассматривать - 3.14доры на фронте не нужны. Уж лучше на чёрные работы за минимальный прожиточный до полной выплаты этих лямов.
Солдат ребёнка не обидит - забыли?
Например, патриоты фашистской Германии отличались от патриотов республиканской Испании.
И, притом, все патриоты...