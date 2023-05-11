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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 301 пост • 22 подписчика подписаться
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В центре Милана мощный взрыв - горят машины, над домами поднимаются столбы дыма

В центре Милана мощный взрыв - горят машины, над домами поднимаются столбы дыма

Автор:
11 мая 2023 13:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Автомобиль   ЧП   взрыв   видео   италия   кислородные баллоны   машина   милан   теракт   
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Есть и пострадавшие, но сколько их - пока точных данных нет.

В Милане в районе Порта Романа случился взрыв.

Горят припаркованные автомобили, сообщают как минимум о четырёх пострадавших. Информация уточняется, их может быть и больше.

Сначала все перепугались и решили, что это теракт. Действительно, выглядело именно так. Чуть позже выяснилось: взорвалась машина с кислородными баллонами. Кто-то накосячил с техникой безопасности и вот что из этого вышло.

На месте работают пожарные и спасатели.

Источник:

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Метки: Автомобиль   ЧП   взрыв   видео   италия   кислородные баллоны   машина   милан   теракт   
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8  комментариев
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2k
Диагноз 2 часа назад
Россию уже обвинили??? Газ российский, молекулы тоталитаризма...
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2k
Pioner76 12 минут назад
Путина уже обвинили?
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12k
Shtoppi 23 минуты назад
не кисло жахнуло.
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5k
ZET 36 минут назад
просто у какого-то какла бомбануло не по детски

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10k
Бритва 41 минуту назад
ой, что это там бумкнуло?
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45k
Соломей Час назад
кондицыонер. инфа 1000%
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August

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