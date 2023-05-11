В центре Милана мощный взрыв - горят машины, над домами поднимаются столбы дыма

Есть и пострадавшие, но сколько их - пока точных данных нет.
В Милане в районе Порта Романа случился взрыв.
Источник:
Горят припаркованные автомобили, сообщают как минимум о четырёх пострадавших. Информация уточняется, их может быть и больше.
Источник:
Сначала все перепугались и решили, что это теракт. Действительно, выглядело именно так. Чуть позже выяснилось: взорвалась машина с кислородными баллонами. Кто-то накосячил с техникой безопасности и вот что из этого вышло.
Источник:
На месте работают пожарные и спасатели.
Источник:
- На заводе в подмосковье прогремел взрыв
- Эпичная авария из Воронежской области попала на видео
- Оно само: на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию прогремел взрыв
- "Ой, потолок упал!": на нефтеустановке в Ангарске прогремел взрыв, есть погибшие
- «Смерти для них мало, пусть страдают»: супруга убитого аниматора рассказала, что она хочет сделать с преступниками, которые сотворили такое с её мужем