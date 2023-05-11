"Френдзона - это когда один страдает, а второй пользуется этим": пользователи поделились своими ситуациями из жизни

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Существует ли дружба между полами? Возможно! Но есть ещё другой вид отношений - френдзона. Чаще всего с ноткой неопределенности. Пользователи Твиттера порассуждали на эту тему.
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А вы когда-нибудь были во френдзоне?
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Был такой анекдот: трудно с кем-то дружить, если у тебя на этого человека стоит.
Есть такая порода баб - "шлюха - динамистка", это классика жанра, старо как мир...
Смысл для неё примерно такой:
- Контраст. Её "основной" на фоне "запасного", круто выглядит (в её глазах), даже если в реале полный м*дак.
- Горячий резерв. "Держать возле", на случай если с "основным" не сложится.
- Отдушина. Когда самой плохо, помучила "запасника" - и полегчало (ему ведь ещё хуже)
- Копеечка. Плюсиком идут подарочки, ресторанчики, иногда - поездочки и т.д...
В общем мужики, если ваши отношения за 2-3 месяца в секс не переросли - бросайте её нах, не тратьте молодость на всякую херню. Через пару недель сама прибежит, но будет поздно...
Но фуле толку.
Ипаться хочется как волку.