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"Френдзона - это когда один страдает, а второй пользуется этим": пользователи поделились своими ситуациями из жизни

"Френдзона - это когда один страдает, а второй пользуется этим": пользователи поделились своими ситуациями из жизни

Автор:
11 мая 2023 12:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   во френдзоне   дружба между парнем и девушкой   дружба полов   смешно   френдзона   
4309
15

Существует ли дружба между полами? Возможно! Но есть ещё другой вид отношений - френдзона. Чаще всего с ноткой неопределенности. Пользователи Твиттера порассуждали на эту тему.

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А вы когда-нибудь были во френдзоне?

Источник:

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Метки: Прикол   во френдзоне   дружба между парнем и девушкой   дружба полов   смешно   френдзона   
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21  комментарий
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14k
FatZilla 2 часа назад
Дружбы между мужчиной и женщиной быть не может, если в обоих нет каких-то физических изъянов. Не предусмотрено природой такого взаимодействия между полами. Как минимум один хочет вовсе не дружбы. Да и как можно дружить будучи столь разными? Пусть попробует какой-нибудь парень вести себя с "подругой" так же как с дружбанами-парнями - вся дружба быстро закончится - вроде, Светк, я пока девчонкам позвоню, а ты за пивом метнись или типичные пацанские шуточки с ней провернуть.

Был такой анекдот: трудно с кем-то дружить, если у тебя на этого человека стоит.
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1k
Nataly 17 минут назад
У меня есть друзья -мужчины. Мы встречаемся, разговариваем на любые темы. Все мы женаты/замужем, общаемся, потому что интересны друг другу как личности, а не как сексуальный объект.
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6k
vasilykopkov 21 минуту назад
Никакой френдзоны нет, всё это чушь собачья.
Есть такая порода баб - "шлюха - динамистка", это классика жанра, старо как мир...

Смысл для неё примерно такой:
- Контраст. Её "основной" на фоне "запасного", круто выглядит (в её глазах), даже если в реале полный м*дак.
- Горячий резерв. "Держать возле", на случай если с "основным" не сложится.
- Отдушина. Когда самой плохо, помучила "запасника" - и полегчало (ему ведь ещё хуже)
- Копеечка. Плюсиком идут подарочки, ресторанчики, иногда - поездочки и т.д...

В общем мужики, если ваши отношения за 2-3 месяца в секс не переросли - бросайте её нах, не тратьте молодость на всякую херню. Через пару недель сама прибежит, но будет поздно...
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382
ghor Полчаса назад
Я не понял, а что секса по дружбе ни у кого не было что ли?
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556
Takerey Полчаса назад
На заре отношений муж поставил условие. Никаких друзей-мужчин. А их у меня было много. И на мои попытки отстоять дружбу, он всегда говорил ,что мужчина не может просто так дружить с красивой женщиной. Он надеется ее трахнуть. Это я тебе как мужик говорю. Справедливости ради с момента наших отношений он никогда больше не общался с подругами/другими женщинами.
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32k
АнтонПолднев 38 минут назад
Говорить ртом, это хороший совет. А где совет девочкам думать мозгом. Скажите мне ещё, что он с собой взял наивную девочку-целочку, которая член только в Эрмитаже видела один раз. И что она, конечно и думала, что мальчик просто очень хороший человек, и за "поговорить" может на курорт свозить. Конечно же да. Это они любят. Под дурочку косить...
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1k
LisA 41 минуту назад
Комментарий к фото
скорее 99 или 66 :)
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2k
fraxinus 46 минут назад
А было дело, я френдзонил девушку. Не намеренно, не понял что у нее серьозно.
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88k
Феофан 54 минуты назад
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88k
Феофан 55 минут назад
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88k
Феофан 56 минут назад
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2k
Руслан 56 минут назад
"Дружба", так называемая, между полами, имеет вполне себе рациональное объяснение. Только основано оно не на каких-то там романтических чувствах, благородстве, бескорыстии, а прямо наоборот. Для мужика (нормального) привлекательная женщина (ну а с другой разве "дружат"?) в той или иной степени становится объектом сексуального влечения - против природы не попрёшь
Ну и какой нормальный мужик будет терпеть и сносить все унижения, связанные с "френд зоной"? Правильный ответ: никакой. Он или добивается её или ищет дальше. А вот мазохист будет. И даже удовольствие от этого получать будет. Но это уже патология, тут к врачам нужно. Для женщин же, которые держат при себе такого вот "друга", как правильно сказано комментаторами, это всегда "запасной аэродром", на всякий случай. Кроме этого, способ повысить самооценку, реализовать свои комплексы, заставляя страдать (что тоже патология, вообще то). Так что обе стороны получают каждый - своё. Только это никак не назовёшь нормальным форматом отношений
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88k
Феофан 56 минут назад
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5k
BenderRodriguez Час назад
У меня в жизни была женщина- друг. Сексуального желания у нас друг к другу не было. Поэтому, это наверное не френдзона. Но другом она была не хуже мужчин. Это скорее исключение, подтверждающее правило.
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972
ruslan d Час назад
Мои лучшие отношения были во френд зоне , гуляли, тусили и никаких выносов мозгов ...
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8k
Пуриц Жорж Час назад
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30k
Владимир 2 часа назад
Я вас любил..
Но фуле толку.
Ипаться хочется как волку.
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