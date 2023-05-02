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Поздняк метаться: 8 достопримечательностей, которые мы больше никогда не увидим

Поздняк метаться: 8 достопримечательностей, которые мы больше никогда не увидим

Автор:
02 мая 2023 09:37
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   достопримечательности   интересно   путешествие   разрушение   факты   фото   
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Эти 9 бесценных памятников культуры и природы, которые уже навсегда утеряны для человечества.

8. Бамианская долина, Афганистан

Менее чем в 200 км от Кабула, столицы Афганистана, расположена Бамианская долина. Некогда здесь возвышались два исполина — гигантские статуи Будды, входившие в комплекс буддийских монастырей. Первые упоминания этих мест датируются 6 веком нашей эры.

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К сожалению, сегодня от былого величия не осталось почти ничего: в 2001 г. статуи были уничтожены талибами (движение «Талибан» признано в России террористической организацией), которые посчитали их языческими идолами.

7. Водопад Гуайра

Каскад на границе Бразилии и Парагвая был одним из самых крупных (и самых впечатляющих) водопадов на всем земшаре.

Пока в 1982 г. его не решили ликвидировать, чтобы построить гидроэлектростанцию. Скалы, обрамлявшие водопад, были взорваны, одноименный национальный парк Гуайра закрыт, а вновь созданное водохранилище заполнилось водой доверху — оцените мощность водного потока! — всего за две недели.

В 2005 г. эта ГЭС выработала 93 % от всей потребности в электроэнергии Парагвая и 20 % — Бразилии. Стоило ли оно того? Оставим судить потомкам.

6. Каменная арка в Агадире

Одно из самых живописных мест на берегу Атлантического океана в Марокко — каменная арка пляжа Легзир. Была.

Тут, в отличие от многих других случаев, обошлось без человеческого участия. В 2016 г. из-за постоянного морских течений это природное чудо обрушилось, оставив после себя лишь гору обломков и став наглядной демонстрацией поговорки «вода камень точит». Точит, еще как.


5. «Лазурное окно» Гозо

Еще одно удивительное место, созданное руками природы. Эта 28-метровая известняковая скала в форме арки некогда находилась на Гозо, одном из островов Мальтийского архипелага. С 1998 г. «Лазурное окно» числилось в списке претендентов на включение в список Юнеско.

Пока сильный шторм, обрушившийся на побережье в 2017 г., не лишил арку в одночасье любых шансов на получение статусного звания. А нечего было столько телиться.

4. Ледник Чакалтая в Боливии

Ледник Чакалтая романтично называют «Испарившимся гигантом» — и это действительно так. На его создание мать-природа потратила 18 тысяч лет. Но глобальное потепление достаточно быстро свело все усилия планеты на нет.

В 1980-х гг. ледник Чакалтая начал быстро таять, уменьшившись к началу 21 века почти на 80 %. Ученые ожидали, что единственный горнолыжный курорт Боливии полностью закроется лишь к 2016 г., но случилось это гораздо раньше — уже в 2009 г. от ледника не осталось и следа. А кто-то по итогам очень неудачно вложился в туристическую недвижимость.

3. Пальмира в Сирии

Пожалуй, самое громкое преступление против истории и культуры — это разрушение легендарной Пальмиры в Сирии. Этот один из богатейших городов поздней античности, расположенный между Дамаском и Евфратом, был основан царем Митанни Кирта I в 1500 г. до нашей эры.

В мае 2015 г. боевики ИГИЛ (запрещено в РФ), захватившие Пальмиру, разграбили и уничтожили многие памятники великого древнего города. А в январе 2017 г. после повторного захвата взорвали и центральную часть амфитеатра.

2. Водопад «Серебряные струи» в Крыму

Этот совсем небольшой, зато очень живописный водопад в Крыму визуально напоминал склоненную голову великана, покрытую изумрудным мхом. Сюда очень любили приходить и туристы, и местные.

Именно эта «голова» в конечном счете и уничтожила всю прелесть места: в одну из зим, отяжелев от наледи и снега, она обрушилась вниз. А природа в очередной раз показала человеку, кто здесь настоящий хозяин.

1. Скала Дакбилл в Орегоне

Хотя вот и обратный пример: причудливое скальное образование с говорящим именем «Утконос» стояло и никого не трогало вплоть до 2016 г.

Здесь разрушительным фактором стала — группа подростков. Вандалов до сих пор не поймали, а по окрестностям гуляет байка о том, что это якобы было сделано в благих целях. Дескать, юноши хотели избавить мир от опасной штуковины, ведь их друг был там и сломал себе ногу. Правда это или нет, уже не узнать, хотя смотритель парка, где находился «Утконос», утверждает, что камень был обнесен забором и везде стояли таблички «Осторожно, опасно».

И то, что от нее осталось.


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Метки: в мире   достопримечательности   интересно   путешествие   разрушение   факты   фото   
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2k
kleyman 2 часа назад
Не понимаю я этих переживаний, не будет этого, будет что-то другое.
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7k
newegg 36 минут назад
Вот это водопад. А те жалкие писи из статьи никак.
Пальмиру и статуи Будды действительно жалко. Хочется надеяться, что их когда-то восстановят по фото.
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2k
fkamash 39 минут назад
Это было и кому то довелось это застать - это здорово, но и только. Все развивается, все изменяется - ценить надо то что есть сейчас, а не предаваться переживаниям по поводу изменений, на которые ты и повлиять то не мог.
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1k
LisA 52 минуты назад
на мой взгляд ГЭС полезнее водопада.
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