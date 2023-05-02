Поздняк метаться: 8 достопримечательностей, которые мы больше никогда не увидим

Эти 9 бесценных памятников культуры и природы, которые уже навсегда утеряны для человечества.
8. Бамианская долина, Афганистан
Менее чем в 200 км от Кабула, столицы Афганистана, расположена Бамианская долина. Некогда здесь возвышались два исполина — гигантские статуи Будды, входившие в комплекс буддийских монастырей. Первые упоминания этих мест датируются 6 веком нашей эры.
К сожалению, сегодня от былого величия не осталось почти ничего: в 2001 г. статуи были уничтожены талибами (движение «Талибан» признано в России террористической организацией), которые посчитали их языческими идолами.
7. Водопад Гуайра
Каскад на границе Бразилии и Парагвая был одним из самых крупных (и самых впечатляющих) водопадов на всем земшаре.
Пока в 1982 г. его не решили ликвидировать, чтобы построить гидроэлектростанцию. Скалы, обрамлявшие водопад, были взорваны, одноименный национальный парк Гуайра закрыт, а вновь созданное водохранилище заполнилось водой доверху — оцените мощность водного потока! — всего за две недели.
В 2005 г. эта ГЭС выработала 93 % от всей потребности в электроэнергии Парагвая и 20 % — Бразилии. Стоило ли оно того? Оставим судить потомкам.
6. Каменная арка в Агадире
Одно из самых живописных мест на берегу Атлантического океана в Марокко — каменная арка пляжа Легзир. Была.
Тут, в отличие от многих других случаев, обошлось без человеческого участия. В 2016 г. из-за постоянного морских течений это природное чудо обрушилось, оставив после себя лишь гору обломков и став наглядной демонстрацией поговорки «вода камень точит». Точит, еще как.
5. «Лазурное окно» Гозо
Еще одно удивительное место, созданное руками природы. Эта 28-метровая известняковая скала в форме арки некогда находилась на Гозо, одном из островов Мальтийского архипелага. С 1998 г. «Лазурное окно» числилось в списке претендентов на включение в список Юнеско.
Пока сильный шторм, обрушившийся на побережье в 2017 г., не лишил арку в одночасье любых шансов на получение статусного звания. А нечего было столько телиться.
4. Ледник Чакалтая в Боливии
Ледник Чакалтая романтично называют «Испарившимся гигантом» — и это действительно так. На его создание мать-природа потратила 18 тысяч лет. Но глобальное потепление достаточно быстро свело все усилия планеты на нет.
В 1980-х гг. ледник Чакалтая начал быстро таять, уменьшившись к началу 21 века почти на 80 %. Ученые ожидали, что единственный горнолыжный курорт Боливии полностью закроется лишь к 2016 г., но случилось это гораздо раньше — уже в 2009 г. от ледника не осталось и следа. А кто-то по итогам очень неудачно вложился в туристическую недвижимость.
3. Пальмира в Сирии
Пожалуй, самое громкое преступление против истории и культуры — это разрушение легендарной Пальмиры в Сирии. Этот один из богатейших городов поздней античности, расположенный между Дамаском и Евфратом, был основан царем Митанни Кирта I в 1500 г. до нашей эры.
В мае 2015 г. боевики ИГИЛ (запрещено в РФ), захватившие Пальмиру, разграбили и уничтожили многие памятники великого древнего города. А в январе 2017 г. после повторного захвата взорвали и центральную часть амфитеатра.
2. Водопад «Серебряные струи» в Крыму
Этот совсем небольшой, зато очень живописный водопад в Крыму визуально напоминал склоненную голову великана, покрытую изумрудным мхом. Сюда очень любили приходить и туристы, и местные.
Именно эта «голова» в конечном счете и уничтожила всю прелесть места: в одну из зим, отяжелев от наледи и снега, она обрушилась вниз. А природа в очередной раз показала человеку, кто здесь настоящий хозяин.
1. Скала Дакбилл в Орегоне
Хотя вот и обратный пример: причудливое скальное образование с говорящим именем «Утконос» стояло и никого не трогало вплоть до 2016 г.
Здесь разрушительным фактором стала — группа подростков. Вандалов до сих пор не поймали, а по окрестностям гуляет байка о том, что это якобы было сделано в благих целях. Дескать, юноши хотели избавить мир от опасной штуковины, ведь их друг был там и сломал себе ногу. Правда это или нет, уже не узнать, хотя смотритель парка, где находился «Утконос», утверждает, что камень был обнесен забором и везде стояли таблички «Осторожно, опасно».
И то, что от нее осталось.
Источник:
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Пальмиру и статуи Будды действительно жалко. Хочется надеяться, что их когда-то восстановят по фото.