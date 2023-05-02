Поздняк метаться: 8 достопримечательностей, которые мы больше никогда не увидим

Пока в 1982 г. его не решили ликвидировать, чтобы построить гидроэлектростанцию. Скалы, обрамлявшие водопад, были взорваны, одноименный национальный парк Гуайра закрыт, а вновь созданное водохранилище заполнилось водой доверху — оцените мощность водного потока! — всего за две недели.

В 2005 г. эта ГЭС выработала 93 % от всей потребности в электроэнергии Парагвая и 20 % — Бразилии. Стоило ли оно того? Оставим судить потомкам.