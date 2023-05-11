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Надёжность против эстетики: примеры убойного ремонта от пользователей соцсетей

Надёжность против эстетики: примеры убойного ремонта от пользователей соцсетей

Автор:
11 мая 2023 06:02
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   мастер   надёжно   починил   смех   эстетика   
2532
16

У наших сегодняшних героев с руками полный порядок, но беда с чувством прекрасного. Они могут отремонтировать абсолютно всё, но выглядеть всё это будет максимально непрезентабельно. Надежность важнее эстетики?

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   мастер   надёжно   починил   смех   эстетика   
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1  комментарий
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bohemia 4 минуты назад
У номера 12, если вы заметили есть иконка, так что там всё ок
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Richard

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