Надёжность против эстетики: примеры убойного ремонта от пользователей соцсетей

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У наших сегодняшних героев с руками полный порядок, но беда с чувством прекрасного. Они могут отремонтировать абсолютно всё, но выглядеть всё это будет максимально непрезентабельно. Надежность важнее эстетики?
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