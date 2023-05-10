Слава богу, вы ушли: Краткое содержание Евровидения-2023

Пока у нас День Победы, дачи и шашлыки, в Европе бушует Евровидение - "конкурс, который вдохновляет ЛГБТ-войска Украины", как пишут британские журналисты. И на нём все по расписанию.
"В британском Ливерпуле вечером 9 мая прошел первый полуфинал "Евровидения", которое для России осталось где-то в прошлой жизни", - пишет КП, - "Споры о песне "Русская женщина" в исполнении таджички Манижи, второе пришествие Сергея Лазарева, обиды за несправедливое голосование, насквозь пропитанное политикой, и непременный Филипп Киркоров в первых рядах - как быстро всё это потеряло свой лоск и стало каким-то неважным".
Говорят, в этом году все делают ставки на победу Финляндии и вот этого парня со странным именем Кяарийа. Говорят, организаторы могут сделать финнам подарок за недавнее вступление в НАТО:
Еще один фаворит - Швеция, которая тоже подала заявку в североатлантический альянс.
В лидеры зрительских симпатий вырвался коллектив из Хорватии Let 3 - бородатые мужички с усами, накрашенными губами и маникюром, которые, разгорячившись, сорвали мундиры и скакали по сцене в белых труселях. На заднем фоне - искрящиеся ракеты: песня типа антивоенная:
В остальном обсуждать на "Евровидении", которое с каждым годом стремительно теряет рейтинги, действительно больше нечего. На первом полуфинале, который прошел 9 мая в Ливерпуле, никаких сенсаций ожидаемо не случилось.
Краткое содержание произошедшего укладывается вот в такую видеонарезку:
В финал по итогам первого полуфинала, кроме Финляндии, вышли Хорватия, Молдова, Швейцария, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.
Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал - 13-ого. Всего же в этом году на конкурсе заявлены 37 стран.
Черногория, Северная Македония, Болгария, Босния и Герцеговина, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако отказались выступать из-за финансового кризиса, вызванного санкциями и закономерным ростом цен на энергоресурсы.
Спасибо, что россиян с белорусами не позвали. Похоже, у нормальных артистов там шансов нет.
Лучше уж дача с шашлыками.
Источник:
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Кто-то у них уже спрашивал, о чем песня:
"Let 3 подтвердили, что это песня о высокомерных и влиятельных людях, считающих, что мир - их игрушка. Песня в сочетании с хореографией и костюмами отсылает к Владимиру Путину и его психопатической жажде войны."