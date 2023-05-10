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Слава богу, вы ушли: Краткое содержание Евровидения-2023

Слава богу, вы ушли: Краткое содержание Евровидения-2023

Автор:
10 мая 2023 23:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   Евровидение   Музыка   Россия   конкурс   лгбт   
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Пока у нас День Победы, дачи и шашлыки, в Европе бушует Евровидение - "конкурс, который вдохновляет ЛГБТ-войска Украины", как пишут британские журналисты. И на нём все по расписанию.

"В британском Ливерпуле вечером 9 мая прошел первый полуфинал "Евровидения", которое для России осталось где-то в прошлой жизни", - пишет КП, - "Споры о песне "Русская женщина" в исполнении таджички Манижи, второе пришествие Сергея Лазарева, обиды за несправедливое голосование, насквозь пропитанное политикой, и непременный Филипп Киркоров в первых рядах - как быстро всё это потеряло свой лоск и стало каким-то неважным".

Говорят, в этом году все делают ставки на победу Финляндии и вот этого парня со странным именем Кяарийа. Говорят, организаторы могут сделать финнам подарок за недавнее вступление в НАТО:

Еще один фаворит - Швеция, которая тоже подала заявку в североатлантический альянс.

В лидеры зрительских симпатий вырвался коллектив из Хорватии Let 3 - бородатые мужички с усами, накрашенными губами и маникюром, которые, разгорячившись, сорвали мундиры и скакали по сцене в белых труселях. На заднем фоне - искрящиеся ракеты: песня типа антивоенная:

В остальном обсуждать на "Евровидении", которое с каждым годом стремительно теряет рейтинги, действительно больше нечего. На первом полуфинале, который прошел 9 мая в Ливерпуле, никаких сенсаций ожидаемо не случилось.

Краткое содержание произошедшего укладывается вот в такую видеонарезку:

В финал по итогам первого полуфинала, кроме Финляндии, вышли Хорватия, Молдова, Швейцария, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал - 13-ого. Всего же в этом году на конкурсе заявлены 37 стран.

Черногория, Северная Македония, Болгария, Босния и Герцеговина, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако отказались выступать из-за финансового кризиса, вызванного санкциями и закономерным ростом цен на энергоресурсы.

Спасибо, что россиян с белорусами не позвали. Похоже, у нормальных артистов там шансов нет.

Лучше уж дача с шашлыками.

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Метки: Великобритания   Евровидение   Музыка   Россия   конкурс   лгбт   
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4  комментария
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5k
Fishki_surfer Час назад
>> песня типа антивоенная:

Кто-то у них уже спрашивал, о чем песня:

"Let 3 подтвердили, что это песня о высокомерных и влиятельных людях, считающих, что мир - их игрушка. Песня в сочетании с хореографией и костюмами отсылает к Владимиру Путину и его психопатической жажде войны."
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152
Йож ДонеццкиЙ 21 секунду назад
Чуть не блеванул в монитор!
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30k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Самое ужасное в этих выступлениях это аплодисменты в конце
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 37 минут назад
и как теперь мне это "разглядеть"? ой ну да - водка здравствуйте, заходите,да,да это на долго...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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