Слава богу, вы ушли: Краткое содержание Евровидения-2023

В финал по итогам первого полуфинала, кроме Финляндии, вышли Хорватия, Молдова, Швейцария, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал - 13-ого. Всего же в этом году на конкурсе заявлены 37 стран.

Черногория, Северная Македония, Болгария, Босния и Герцеговина, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако отказались выступать из-за финансового кризиса, вызванного санкциями и закономерным ростом цен на энергоресурсы.

Спасибо, что россиян с белорусами не позвали. Похоже, у нормальных артистов там шансов нет.

Лучше уж дача с шашлыками.