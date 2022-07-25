У Украины отобрали «Евровидение-2023»

"Европейский вещательный союз и BBC рады подтвердить, что конкурс песен «Евровидение-2023» пройдет в Соединенном Королевстве", — говорится в сообщении EBU.

Обязанности организатора мероприятия возьмет на себя телерадиокорпорация BBC. Теперь ей предстоит выбрать город, который примет конкурс в следующем году.

Если кто забыл, сразу после "победы" на Евровидении-2022 Зеленский грозился провести международный конкурс в Мариуполе, а в начале июня в Незалежной несколько раз даже объявляли о том, что уже начали к нему готовиться, однако, 17 июня EBU подтвердил, что Евровидению-2023 на территории Украины не бывать, не смотря на категорическое несогласие с таким решением украинских властей, которые заявляли, что текущая ситуация позволяет принять участников конкурса из разных стран.

"Страна-победительница" не будет его принимать, так как не может обеспечить безопасность зрителей и выступающих, - посчитали в EBU и "отжали" конкурс в пользу Великобритании, которая не выигрывала его более 25 лет.