Европейский вещательный союз (EBU) окончательно определился: музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Британии, а не на Украине.
"Европейский вещательный союз и BBC рады подтвердить, что конкурс песен «Евровидение-2023» пройдет в Соединенном Королевстве", — говорится в сообщении EBU.
Обязанности организатора мероприятия возьмет на себя телерадиокорпорация BBC. Теперь ей предстоит выбрать город, который примет конкурс в следующем году.
Если кто забыл, сразу после "победы" на Евровидении-2022 Зеленский грозился провести международный конкурс в Мариуполе, а в начале июня в Незалежной несколько раз даже объявляли о том, что уже начали к нему готовиться, однако, 17 июня EBU подтвердил, что Евровидению-2023 на территории Украины не бывать, не смотря на категорическое несогласие с таким решением украинских властей, которые заявляли, что текущая ситуация позволяет принять участников конкурса из разных стран.
"Страна-победительница" не будет его принимать, так как не может обеспечить безопасность зрителей и выступающих, - посчитали в EBU и "отжали" конкурс в пользу Великобритании, которая не выигрывала его более 25 лет.
Впрочем, чтобы Украина не обижалась на откровенный грабёж, ей пообещали "плюшку" - конкурсанты из Незалежной сразу выйдут в финал, а у Джонсона появится шанс потусить на еще одной незабываемой вечеринке после отставки.
Надеемся, эту радостную весть уже сообщили сидельцам с «Азовстали», которых буквально вынудили не сдаваться в плен до эпичный перемоги на песенном конкурсе для стран "победившей демократии".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если к тому времени сама Незалежная не исчезнет.