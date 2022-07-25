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У Украины отобрали «Евровидение-2023»

У Украины отобрали «Евровидение-2023»

Автор:
25 июля 2022 22:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: BBC   EBU   Азовсталь   Великобритания   Евровидение   Украина   конкурс   
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Европейский вещательный союз (EBU) окончательно определился: музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Британии, а не на Украине.

"Европейский вещательный союз и BBC рады подтвердить, что конкурс песен «Евровидение-2023» пройдет в Соединенном Королевстве", — говорится в сообщении EBU.

Обязанности организатора мероприятия возьмет на себя телерадиокорпорация BBC. Теперь ей предстоит выбрать город, который примет конкурс в следующем году.

Если кто забыл, сразу после "победы" на Евровидении-2022 Зеленский грозился провести международный конкурс в Мариуполе, а в начале июня в Незалежной несколько раз даже объявляли о том, что уже начали к нему готовиться, однако, 17 июня EBU подтвердил, что Евровидению-2023 на территории Украины не бывать, не смотря на категорическое несогласие с таким решением украинских властей, которые заявляли, что текущая ситуация позволяет принять участников конкурса из разных стран.

"Страна-победительница" не будет его принимать, так как не может обеспечить безопасность зрителей и выступающих, - посчитали в EBU и "отжали" конкурс в пользу Великобритании, которая не выигрывала его более 25 лет.

Впрочем, чтобы Украина не обижалась на откровенный грабёж, ей пообещали "плюшку" - конкурсанты из Незалежной сразу выйдут в финал, а у Джонсона появится шанс потусить на еще одной незабываемой вечеринке после отставки.

Надеемся, эту радостную весть уже сообщили сидельцам с «Азовстали», которых буквально вынудили не сдаваться в плен до эпичный перемоги на песенном конкурсе для стран "победившей демократии".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: BBC   EBU   Азовсталь   Великобритания   Евровидение   Украина   конкурс   
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8  комментариев
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7k
Mowgley Z ⚔ 10 часов назад
"конкурсанты из Незалежной сразу выйдут в финал"
--------
Если к тому времени сама Незалежная не исчезнет.
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36k
Антон 2 часа назад
Пир во время чумы. У мелкобриташек швах в стране, но зато повеселиться напоследок хотят, гейровидение очередное провести.
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2k
Трям 9 часов назад
Просто все остальные гомосяо зассали к хохлам ехать.
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22
СугробOFF 9 часов назад
Ну наконец-то англичане проведут. Впервые. Уж не знали как пробиться.
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25k
Ego sum qui sum 10 часов назад
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500
333 10 часов назад
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