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Дочь чернокожей рабыни, ухитрившаяся стать первой афроамериканкой, учредившей и возглавившей банк

Дочь чернокожей рабыни, ухитрившаяся стать первой афроамериканкой, учредившей и возглавившей банк

Автор:
10 апреля 2023 16:04
Сообщество : RealFishki
Метки: Мэгги Уокер   банк   бизнес   личность   основание   президент   рабство   уникальность   финансы   
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Жизнь рабов нельзя назвать радостной и счастливой. Но находились и те, у кого хватало сил переломить хребет судьбе.

Мэгги Дрейпер родилась в 1864 году в Ричмонде и с детских лет демонстрировала завидное упрямство, отказываясь слушать наставления матери. Считается, что отцом девочки был журналист, но это не точная информация. Во многом на становление её как личности повлиял и тот факт, что мать служила в доме известной американки Элизабет Ван Лью. Женщина боролась за права рабов, выступала против расовой дискриминации. И в подтверждение своих идей она выкупила родственников своих рабов, чтобы  воссоединить семьи. Элизабет пришлось потратить немалую сумму – по текущему курсу что-то порядка 200 тыс. долларов.

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После отмены рабства мать Мэгги осталась в доме Ван Лью. Но теперь уже как наёмная работница. Она получала зарплату и мечтала дать дочери достойное образование. Девочке всё давалось довольно легко. Но по-настоящему она влюбилась в царицу наук – математику.

Повзрослев, Мэгги вступила в религиозную организацию – орден Святого Луки. Быстро стала активисткой и инициировала образование подразделения, занимавшегося проблемами несовершеннолетних. Девушка пошла работать в школу, где училась сама. И продолжила бы работу, если бы не замужество. Став супругой каменщика Армстеда Уокера, ей пришлось уволиться. Поскольку тогда закон штата не позволял замужним женщинам работать учительницами. Но Мэгги была слишком деятельной натурой и не могла сидеть без дела. Помимо дома и детей она много внимания уделяла ордену и довольно быстро заняла пост секретаря.

Но эта должность не была пределом мечтаний для Мэгги Уокер. Тем более что отмена рабства вскрыла новый пласт социальных проблем. Негры оказались сущими детьми в плане самостоятельной жизни. И ощущали себя так, словно остались без попечительства родителей. Вчерашние рабы нуждались в помощи и поддержке. И Уокер пришла идея организации банка специально для чернокожих.

И финансово-кредитная структура, которую тоже назвали в честь Святого Луки, вскоре появилась. Мэгги лично возглавила её, что для 1903 года было сенсацией. Ведь даже образованных белых женщин не подпускали к подобным должностям на пушечный выстрел. А здесь дочь бывшей рабыни.

Помимо стандартных услуг – выдачи кредитов, займов, обслуживания счетов и приёма сбережений под процент банк Мэгги занимался и благотворительностью – строительством больниц, выдачей жилья для бедняков и не только.

Жизнь самой Мэгги при этом не была безоблачной. В ней случилась и непоправимая трагедия: в 1915 году её сын Рассел случайно застрелил отца, приняв его за грабителя. Женщина была в этот момент дома. Но ничего уже нельзя было сделать. Её свидетельские показания позволили сыну избежать наказания. Но тот так сильно терзался из-за совершённого, что через несколько лет тоже скончался. В дом к женщине переехала овдовевшая невестка с детьми.

Давал о себе знать и организм: Мэгги страдала сахарным диабетом, и Хромой Львице, как её стали называть из-за прихрамывающей походки, становилось всё сложнее ходить. Потом – последние 10 лет жизни ей пришлось использовать инвалидную коляску для передвижения. Но даже в таком состоянии Львица продолжала работать. Став ещё и примером стойкости для людей с ограниченными возможностями.

Уокер скончалась в 1934 году в возрасте 70 лет. А банк, который она учредила, стал старейшим в США банком, который возглавлял чернокожий президент.

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Метки: Мэгги Уокер   банк   бизнес   личность   основание   президент   рабство   уникальность   финансы   
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7  комментариев
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
Аж передергивает: не надо писать афроамериканцы - просто негры, не люди с ограниченными возможностями - а инвалиды.
И кстати исключения из правил - негритянский банк только подчеркивает дикость американского общества.
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31k
Ashabad 16 минут назад
Негра! Она негритянка!
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80k
7guest 50 минут назад
Первым негром, который организовал свой банк - был приятель негра Джима из "Приключения Гекельберри Финна". Правда его банк через неделю "лопнул".
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Что-то не очень она похожа на мулатку.
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92
Рижанин 2 часа назад
Афроамериканцы? Если речь о неграх, то по-русски это негры.
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Зато остальные банкиры вполне честно могли заявлять - у нас свободная страна, вон, даже один банк с черной председательшей есть!
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