Дочь чернокожей рабыни, ухитрившаяся стать первой афроамериканкой, учредившей и возглавившей банк

После отмены рабства мать Мэгги осталась в доме Ван Лью. Но теперь уже как наёмная работница. Она получала зарплату и мечтала дать дочери достойное образование. Девочке всё давалось довольно легко. Но по-настоящему она влюбилась в царицу наук – математику.

Повзрослев, Мэгги вступила в религиозную организацию – орден Святого Луки. Быстро стала активисткой и инициировала образование подразделения, занимавшегося проблемами несовершеннолетних. Девушка пошла работать в школу, где училась сама. И продолжила бы работу, если бы не замужество. Став супругой каменщика Армстеда Уокера, ей пришлось уволиться. Поскольку тогда закон штата не позволял замужним женщинам работать учительницами. Но Мэгги была слишком деятельной натурой и не могла сидеть без дела. Помимо дома и детей она много внимания уделяла ордену и довольно быстро заняла пост секретаря.