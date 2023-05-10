Мальчик-оборотень из Индии с редким заболеванием, которым страдает лишь 50 человек в мире

Дети бывают жестоки. Они придумывают обидные обзывательства сверстникам, у которых нет видимых дефектов. Но когда другой ребёнок отличается от остальных, то он становится изгоем.
Так стало и с 17-летним героем нашего поста. Лалита Патидара из Индии - необычный мальчик. Ещё в младшем возрасте у него диагностировали гипертрихоз. Это заболевание, которое вызывает рост волос по всему телу, в том числе и на лице.
В школе его дразнили обезьяной, у него не было друзей, все над ним смеялись. Когда мальчик только родился, у него уже были волосы по всему телу. Но врачи сказали, что с ним всё в порядке и просто сбрили волосы.
Однако с годами ситуация стала только ухудшаться. Лалита обрастал всё больше. Простое бритьё уже не помогало. Его заболевание - гипертрихоз - ещё называют синдромом оборотня. Обычно состояние вызывают генные мутации. Оно редкое, наблюдается у 1 из 340 миллионов человек, это значит, что только 50 человек в мире страдают им.
Лалит сталкивается не только с осуждением окружающих, в повседневной жизни волосы ему доставляют немало неудобств. Парню трудно видеть, есть и дышать .
Родители перепробовали разные способы, чтобы избавить сына от страданий, однако ничего не помогло. Единственное, о чём мечтает парень - избавиться от волос.
Его долго оскорбляли, бросали камни, но Лалит всё равно решил завести блог и делиться подробностями своей жизни. Он увлекается съёмками, как обычный подросток хочет, чтобы у него были друзья. Он многих вдохновляет своим примером, ведь перестал стесняться себя и своего внешнего вида.
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