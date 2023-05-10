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Мальчик-оборотень из Индии с редким заболеванием, которым страдает лишь 50 человек в мире

Мальчик-оборотень из Индии с редким заболеванием, которым страдает лишь 50 человек в мире

Автор:
10 мая 2023 10:34
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Индия   история   история из жизни   мальчик оборотень   мутации   необычный мальчик   
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Дети бывают жестоки. Они придумывают обидные обзывательства сверстникам, у которых нет видимых дефектов. Но когда другой ребёнок отличается от остальных, то он становится изгоем.


Так стало и с 17-летним героем нашего поста. Лалита Патидара из Индии - необычный мальчик. Ещё в младшем возрасте у него диагностировали гипертрихоз. Это заболевание, которое вызывает рост волос по всему телу, в том числе и на лице.


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В школе его дразнили обезьяной, у него не было друзей, все над ним смеялись. Когда мальчик только родился, у него уже были волосы по всему телу. Но врачи сказали, что с ним всё в порядке и просто сбрили волосы.

Однако с годами ситуация стала только ухудшаться. Лалита обрастал всё больше. Простое бритьё уже не помогало. Его заболевание - гипертрихоз - ещё называют синдромом оборотня. Обычно состояние вызывают генные мутации. Оно редкое, наблюдается у 1 из 340 миллионов человек, это значит, что только 50 человек в мире страдают им.


Лалит сталкивается не только с осуждением окружающих, в повседневной жизни волосы ему доставляют немало неудобств. Парню трудно видеть, есть и дышать .

Родители перепробовали разные способы, чтобы избавить сына от страданий, однако ничего не помогло. Единственное, о чём мечтает парень - избавиться от волос.

Его долго оскорбляли, бросали камни, но Лалит всё равно решил завести блог и делиться подробностями своей жизни. Он увлекается съёмками, как обычный подросток хочет, чтобы у него были друзья. Он многих вдохновляет своим примером, ведь перестал стесняться себя и своего внешнего вида.

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Метки: Индия   история   история из жизни   мальчик оборотень   мутации   необычный мальчик   
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8k
SuperTroll Час назад
Лазерная эпиляция в 3-4 подхода и проблема решена не?
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1k
Никита Сергеевич 36 минут назад
Есть же вроде виды эпиляции, когда волосы вообще перестают расти. Жена сделала, теперь ходит кайфует. Конечно долго пипец ему ходить туда придется, ноесть ради чего.
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