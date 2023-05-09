Баобаб с функциями острога: как людям пришла в голову идея использовать деревья в качестве тюремных камер?

Но в это в среднем. Западная Австралия может похвастаться совершенно удивительным экземпляром, который разросся аж до 15 метров в обхвате. Находится полое внутри чудо природы по дороге Кинг-Ривер к югу от Уиндхема. На стволе вырезана дверь, открывающая путь в недра дерева.

И оборудовали его отнюдь не для того, чтобы усталые путники могли переночевать в уютной обители. История гласит, что примерно в 90-х годах XIX века полицейские сопровождали группу задержанных аборигенов, которых нужно было доставить в город Дерби для вынесения приговора. В Уиндхеме их застала ночь. Один внимательный полицейский увидел пузатое дерево и предложил коллегам прорезать внутри отверстие, чтобы пометить арестантов внутрь. Так за ними было проще следить, чтобы не сбежали. Сказано – сделано. И с тех пор баобаб неоднократно использовали как перевалочную тюрьму. Если арестованных было много, то излишки приковывались снаружи.