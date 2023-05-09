Баобаб с функциями острога: как людям пришла в голову идея использовать деревья в качестве тюремных камер?

Австралия – далёкий и уникальный уголок планеты. Живность и растительность здесь самобытная и отличная от остального мира. И местные находят неординарные способы использования даров, преподнесённых им природой.
Австралийский баобаб известен также как бутылочное дерево из-за явного сходства с пузатым сосудом. Он может достигать 15 метров в высоту и 3 метров в обхвате.
Но в это в среднем. Западная Австралия может похвастаться совершенно удивительным экземпляром, который разросся аж до 15 метров в обхвате. Находится полое внутри чудо природы по дороге Кинг-Ривер к югу от Уиндхема. На стволе вырезана дверь, открывающая путь в недра дерева.
И оборудовали его отнюдь не для того, чтобы усталые путники могли переночевать в уютной обители. История гласит, что примерно в 90-х годах XIX века полицейские сопровождали группу задержанных аборигенов, которых нужно было доставить в город Дерби для вынесения приговора. В Уиндхеме их застала ночь. Один внимательный полицейский увидел пузатое дерево и предложил коллегам прорезать внутри отверстие, чтобы пометить арестантов внутрь. Так за ними было проще следить, чтобы не сбежали. Сказано – сделано. И с тех пор баобаб неоднократно использовали как перевалочную тюрьму. Если арестованных было много, то излишки приковывались снаружи.
А группу до 30 человек гостеприимная темница на своих внутренних девяти квадратах вмещала. С трудом, конечно, но тут уж не до удобств. Баобаб даже получил официальное название – Хиллгроувcкая арестантская камера.
Южнее Дерби есть ещё одно аналогичное дерево. Немного скромнее габаритами, но тоже внушительное. Использовалось для тех же целей.
Заметки о природных казематах стали появляться в газетах начиная с 1910 года. И местная община выступила с опровержением. Баобабы для аборигенов были священными. И их стволы могли использовать как оссуарии – места для хранения останков умерших.
Случаи обнаружения скелетированных останков действительно зафиксированы. И, видимо, именно они положили начало легенде о несчастных узниках, томившихся в баобабе как кильки в банке в ожидании своей участи.
Исследователи и историки подошли к версии об острогах более спокойно и рационально, без налёта мистики и религии. Дело в том, что расстояние от «Тюрьмы Дерби» до города не более 15 километров. Поэтому останавливаться на ночлег конвоирам особой нужды не было. Быстрее и безопаснее было просто продолжить путь.
Поэтому высока вероятность, что это просто местная легенда, которая стала такой популярной, что превратилась некую в фольклорную правду. Но при этом в дереве был обнаружен болт. Именно такие стражи закона использовали, чтобы приковывать заключённых к деревьям или брёвнам. Практики запихивания их в стволы не было. Но, как знать?
В любом случае местная туристическая индустрия с удовольствием эксплуатирует маркетинговую фишку для привлечения отдыхающих. А те и рады. И радость их оказалась настолько бурной и неудержимой, что возле необычных деревьев не только фотографировались, но и испещряли поверхность надписями с инициалами, смайликами и дурацкими высказываниями.
В связи с этим властям пришлось огородить сакральные баобабы и выставить таблички с объяснением значимости деревьев-святилищ, которые использовались как склепы и считались наделёнными душой. К тому же в ветвях баобабов могут отдыхать змеи и прочая непредсказуемая живность, которая с удовольствием укусит не в меру разошедшихся граждан.
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Зато сейчас поганая мелкобритания учит весь мир, как ему следует жить.
В Австралии подобная живность может находится где угодно, а не только в ветках)