Дерево Ньютона, которое всё ещё существует

По словам Исаака Ньютона, он смог сформулировать свою классическую теорию тяготения после того, как ему на голову свалилось яблоко. Среди историков ведутся споры о том, случилось ли это в реальности, или это миф. Но факт, что учёный часто делился этим историческим анекдотом с другими людьми.

Вспоминая о том, что рассказал ему Ньютон, в биографии «Мемуары о жизни сэра Исаака Ньютона», Уильям Стакли писал: «После ужина, когда погода была тёплой, мы пошли в сад и пили чай под сенью яблонь, только он и я. Среди прочих разговоров он сказал мне, что находится в таком же положении, как и раньше, когда ему пришло в голову понятие о тяготении».