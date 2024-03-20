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Дерево Ньютона, которое всё ещё существует

Дерево Ньютона, которое всё ещё существует

Автор:
20 марта 2024 10:53
Сообщество : Истории
Метки: Дерево   Исаак Ньютон   Яблоко   закон всемирного тяготения   исторический анекдот   история   миф   наука   открытие   
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Исаак Ньютон – одна из самых известных фигур в истории науки. Величайшим достижением учёного является закон всемирного тяготения, который, как утверждал Ньютон, пришёл ему в голову после падения спелого плода.

В тот момент Ньютон сидел под сенью ветвей в своём родовом поместье Вулсторп. Что интересно, это дерево сохранилось и спустя столетия и до сих пор живо!

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Исаак Ньютон родился 25 декабря 1642 года в Вулсторп-бай-Колстерворт, Линкольншир. Эрудит рано проявил склонность к математике и гуманитарным наукам во многом благодаря тому, что посещал Королевскую школу. Затем он поступил в колледж в Кембридже, где полностью погрузился в философию и математику.

Получив образование, вместе с немецким математиком Готфридом Вильгельмом Лейбницем помог разработать исчисление бесконечно малых и стал центральной фигурой как Научной революции, так и эпохи Просвещения.

Это далеко не всё, чего добился Ньютон за свою жизнь. Он сыграл важную роль в формулировании законов тяготения и движения, которые изложил в своей работе 1867 года «Математические начала натуральной философии», и был одним из тех, кто занимался ранней современной химией.

По словам Исаака Ньютона, он смог сформулировать свою классическую теорию тяготения после того, как ему на голову свалилось яблоко. Среди историков ведутся споры о том, случилось ли это в реальности, или это миф. Но факт, что учёный часто делился этим историческим анекдотом с другими людьми.

Вспоминая о том, что рассказал ему Ньютон, в биографии «Мемуары о жизни сэра Исаака Ньютона», Уильям Стакли писал: «После ужина, когда погода была тёплой, мы пошли в сад и пили чай под сенью яблонь, только он и я. Среди прочих разговоров он сказал мне, что находится в таком же положении, как и раньше, когда ему пришло в голову понятие о тяготении».

Сложно утверждать, что эта история в действительности имела место быть. Даже если и так, она могла быть приукрашенной с течением  времени.

Хотя никто не уверен, что именно под этим деревом сидел Исаак Ньютон, но такая вероятность есть. Поскольку в саду того самого  поместья сохранилось одно дерево, которому уже более 400 лет. Оно было выращено из уцелевших корней после того, как ствол сломался во время сильной бури в 1816 году.

Эта яблоня довольно редкого сорта «Цветок Кента» существует до сих пор. За деревом ухаживают служители, работающие в поместье. Чтобы никто не повредил его, была возведена ограда. Деревья живут столетиями, и никто не хочет, чтобы вандалы или просто не особенно умные граждане уничтожили это важную часть истории и науки.

Тот факт, что дерево до сих пор существует, поразителен сам по себе. Но примечательно, что у яблони есть потомки, растущие в разных странах мира. Самое известное дерево в Тринити-колледже генетически идентично исходнику, а Университет Лафборо получил в подарок пять черенков от оригинального дерева, которые позволили вырастить свои собственные яблони.

В Йоркском университете растёт дерево, выращенное в поместье Вулсторп преподобным Чарльзом Тернором в 1820 году. И на пути к своему новому дому оно пережило немало приключений. Яблоня побывала в Белтон-парке, на исследовательской станции в Кенте, в Кембриджском ботаническом саду и не только.

Под той ли яблоней сидел Ньютон? И было ли яблоко в момент падения в принципе? Так ли это важно, ведь деревья, яблони, тем более с историей, в любом  случае не будут лишними.

Источник:

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Метки: Дерево   Исаак Ньютон   Яблоко   закон всемирного тяготения   исторический анекдот   история   миф   наука   открытие   
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3k
Оксид Бетона Полчаса назад
Однажды сэр Исаак Ньютон сидел под деревом и ему на голову упало яблоко. И тогда Ньютон придумал закон всемирного тяготения. Самое поразительное, что этот дуб растёт до сих пор!
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21k
Luc72 23 минуты назад
У вас в саду в дедушкиной деревне росли яблони? Так вот, они столько не живут, могу смело утверждать, как перешагнувший в этой жизни 50 летний рубеж. Даже слива, лично мною, мелким, пересаженная маленьким ростком 30 сантиметровым, уже засохла недавно. Уж от старости ли точно, утверждать не буду. Даже огромные березы в конце огорода, которые я помню с 70-х, уже засохли и пришлось спилить. Реально живут около 100 лет, +-20.
А вы тут про яблони...
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