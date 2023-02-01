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Волгоград переименовали в Сталинград и поставили бюст в честь вождя народов

Волгоград переименовали в Сталинград и поставили бюст в честь вождя народов

Автор:
01 февраля 2023 17:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Волгоград   Георгий Жуков   александр василевский   город   иосиф сталин   памятник   сталинград   сталинградская битва   юбилей   
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Кроме того, появились памятники полководцам Георгию Жукову и Александру Василевскому.

Сталин - наверное, самая масштабная фигура отечественной истории. А для многих и самая неоднозначная.

В 1939 году в беседе с А.Коллонтай он произнёс:

«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. …И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. …Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. …С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.

В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом».

Историки, журналисты и общественные деятели до сих пор спорят о его влиянии на нашу страну. Одни говорят, что было много положительных моментов, другие настаивают, что и негатива было достаточно. Но все соглашаются в одном - оно было огромным.

Как говорил сам Сталин в 1943 году:

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её!»

Споры о его наследии особенно обостряются к какому-то событию или юбилею, связанному с именем Сталина. Например, проводился опрос: надо ли переименовывать Волгоград в Сталинград? И ВЦИОМ выяснил, что 67% жителей города против переименования.

Но в этом году отмечают 80-летие победы в Сталинградской битве. И к этой дате совет ветеранов предложил установить памятники Иосифу Сталину, Георгию Жукову и Александру Василевскому - ключевым фигурам того сражения. Да и войны в целом. Идею одобрили, а автор скульптур - Сергей Щербаков, заявил:

«Отказываться от своей истории нельзя, не вычеркнешь никого. Сталин — это фигура историческая, гигантская для нашей страны. Как без него? Сталинград без Сталина? Память должна быть. Во-первых, сделали три бюста сразу, не стали выделять. Трое командующих в период Сталинградской битвы. Как бы всё логично».

Кроме того, на въезде в город поменяли дорожные знаки:

Но только временно. Их заменят после окончания всех мероприятий.

Источник:

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Метки: Волгоград   Георгий Жуков   александр василевский   город   иосиф сталин   памятник   сталинград   сталинградская битва   юбилей   
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11  комментариев
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4k
Трям 17 минут назад
Банить надо такую подачу и заголовки!
Его каждый год на несколько дней переименовывают в Сталинград!
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16k
Alex 3 минуты назад
Вот мой город переименовали в Петербург. И никаких нареканий это не вызывает. А кто-то думает что Петр 1 был менее радикален чем Сталин? Или думаете тот же Петр 1 для страны сделал больше чем Сталин? Так почему же бывшую столицу Империи продолжают уважительно называть Петербургом, а Сталинград кому-то глаза колет?
Будь Сталин действительно настолько репрессивен, как брешут нынешние либералы - этих бы либералов вырезали до основания. Ан нет... расплодились. Недоработка...
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88k
Феофан 13 минут назад
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6k
Андрей Крылов 14 минут назад
Переименовали, можно сказать, понарошку. Надеюсь, хоть бюсты не поставили временно и не уберут после. А надо бы официально вернуть имя Сталина городу.
Сталин, как ни крути, очень много сделал для своей страны. И это ещё очень слабо сказано. А что имя его оплёвано врагами СССР и России, то не удивительно.
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5k
5 копеек 16 минут назад
"Волгоград переименовали в Сталинград"...

А уж подумал ..."камбэк" 2023 и моментом кликнул открывашкой... ...Умеет же August заинтриговать, снимаю шляпу... Авторитет, однако...
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4k
Феликс Дзержинский 24 минуты назад
А общественно-экономическую формацию поменять не хотят? А то Сталин и капитализм, это антиподы.
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August

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