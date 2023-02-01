Волгоград переименовали в Сталинград и поставили бюст в честь вождя народов

В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом».

Историки, журналисты и общественные деятели до сих пор спорят о его влиянии на нашу страну. Одни говорят, что было много положительных моментов, другие настаивают, что и негатива было достаточно. Но все соглашаются в одном - оно было огромным.

Как говорил сам Сталин в 1943 году:

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её!»