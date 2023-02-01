Волгоград переименовали в Сталинград и поставили бюст в честь вождя народов

Кроме того, появились памятники полководцам Георгию Жукову и Александру Василевскому.
Сталин - наверное, самая масштабная фигура отечественной истории. А для многих и самая неоднозначная.
В 1939 году в беседе с А.Коллонтай он произнёс:
«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. …И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. …Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. …С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.
В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом».
Историки, журналисты и общественные деятели до сих пор спорят о его влиянии на нашу страну. Одни говорят, что было много положительных моментов, другие настаивают, что и негатива было достаточно. Но все соглашаются в одном - оно было огромным.
Как говорил сам Сталин в 1943 году:
«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её!»
Споры о его наследии особенно обостряются к какому-то событию или юбилею, связанному с именем Сталина. Например, проводился опрос: надо ли переименовывать Волгоград в Сталинград? И ВЦИОМ выяснил, что 67% жителей города против переименования.
Но в этом году отмечают 80-летие победы в Сталинградской битве. И к этой дате совет ветеранов предложил установить памятники Иосифу Сталину, Георгию Жукову и Александру Василевскому - ключевым фигурам того сражения. Да и войны в целом. Идею одобрили, а автор скульптур - Сергей Щербаков, заявил:
«Отказываться от своей истории нельзя, не вычеркнешь никого. Сталин — это фигура историческая, гигантская для нашей страны. Как без него? Сталинград без Сталина? Память должна быть. Во-первых, сделали три бюста сразу, не стали выделять. Трое командующих в период Сталинградской битвы. Как бы всё логично».
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Кроме того, на въезде в город поменяли дорожные знаки:
Но только временно. Их заменят после окончания всех мероприятий.
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Его каждый год на несколько дней переименовывают в Сталинград!
Будь Сталин действительно настолько репрессивен, как брешут нынешние либералы - этих бы либералов вырезали до основания. Ан нет... расплодились. Недоработка...
Сталин, как ни крути, очень много сделал для своей страны. И это ещё очень слабо сказано. А что имя его оплёвано врагами СССР и России, то не удивительно.
А уж подумал ..."камбэк" 2023 и моментом кликнул открывашкой... ...Умеет же August заинтриговать, снимаю шляпу... Авторитет, однако...
У Путина не такая большая команда, как этого бы хотелось, чтобы реализовать сталинскую экономику. Но мы идём к этому!
Всё больше и больше кудриных, чубайсов бежит от нас!
И там на глазах этих людей начались изменения, жали выдавать жилье, бесплатная медицина, а детей вместо работы отправляли учиться.
У нас сейчас так же? Народ бедствует и поголовно нищий? Как по мне, так большинство с жиру бесятся и хотят ещё больше благ и меньше раьотать.