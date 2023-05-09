Новый вид бабочек назвали в честь главного злодея из "Властелина колец"

Конечно, эти бабочки не опасны и не планируют править миром с помощью темных сил, но, как знать.
Более 10 лет понадобилось 30 ученым со всего света, чтобы обнаружить этот уникальный вид бабочек. И привлечь внимание к своей находке они решили громким названием. Выбор пал на главного антагониста "Властелина колец" Саурона, точнее, на его всевидящее око.
Дело в том, что окрас крыльев бабочек очень похож на символ главного могущества темного мага. На оранжевых крылышках четко видно кольцо. Сам Толкиен описывал Всевидящее око так: «Глаз был окаймлен огнем, но сам был остеклен, желтым, как кошачий, настороженным и внимательным, а черная щель его зрачка открылась в яме, окно в ничто».
Но вернемся к бабочкам, всего было проанализировано более 400 разных видов с помощью новейших методов анализа ДНК. Достижения в секвенировании ДНК означают, что теперь исследователи могут идентифицировать виды не только по их внешнему виду, но и по их генетике. В результате выявили два подвида Saurona — Saurona triangular и Saurona aurigera.
Куратор бабочек Бланка Уэртас из Музея естественной истории заявила, что «присвоение этим бабочкам необычного названия помогает привлечь внимание к этой недостаточно оцененной группе».
Впрочем, имя Саурона уже носят навозный жук, лягушка и даже динозавр.
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