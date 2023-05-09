Новый вид бабочек назвали в честь главного злодея из "Властелина колец"

Но вернемся к бабочкам, всего было проанализировано более 400 разных видов с помощью новейших методов анализа ДНК. Достижения в секвенировании ДНК означают, что теперь исследователи могут идентифицировать виды не только по их внешнему виду, но и по их генетике. В результате выявили два подвида Saurona — Saurona triangular и Saurona aurigera.