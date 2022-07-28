Что думают в интернете о сериале по "Властелину колец" и как оправдываются его создатели

"Кольца власти" так сильно ругают в интернете, что продюсерам пришлось оправдываться и говорить, что они всё делают так, как хотел бы Толкин.
2 сентября на стриминге Amazin Prime Video начнётся показ сериала "Властелин колец: Кольца власти". Если ещё не видели новый трейлер грядущего сериала, можете посмотреть его ниже.
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Нас, конечно, никто это смотреть не заставляет, у нас даже формально легального способа посмотреть этот сериал не будет. Но неприятный осадок в каноне, созданном Толкиным и Питером Джексоном, всё равно останется, будем мы смотреть сериал или нет. Есть, конечно, слабая надежда на то, что сериал окажется достойным, но она тает с каждым новым трейлером.
Такого мнения, кажется, придерживается основная масса поклонников творчества Толкина. В комментариях к прошлому трейлеру пользователи массово писали одну фразу из "Властелина колец" о том, что зло не способно создать ничего нового.
Теперь же в комментариях нахваливают эпизоды сериалы, которых там явно нет. Вот такие отзывы можно найти под видео:
Понравился момент, когда Арагорн, стоя перед Чёрными Воротами Мордора, обернулся, посмотрел на войско и крикнул: "Ваканда навсегда!". Чуть не прослезился.
Помните, когда Саурон сказал: "У меня есть кольца", а эльфы такие: "А у нас есть Халк"? Мурашки по коже.
Когда Галадриель ударом ноги скинула чёрного Гэндальфа в колодец и заорала: "Это Арда!", у меня буквально ноги подкосились. Какой мощный момент.
Жаль на YouTube теперь нельзя посмотреть дизлайки. Но на 18 млн просмотров под новым трейлером всего 18 тыс. лайков.
Этот флешмоб отражает опасения пользователей о том, что "Властелина колец" превратят в киновселенную, подобную той, что сотворил Marvel. Возможно, мы ещё увидим спин-офф про Тома Бомбадила, сериал про каждого из гномов, с которыми путешествовал Бильбо, сольные картины про Голлума, Леголаса, Гэндальфа.
При просмотре трейлера у знакомых с историей мира "ВК" людей возникла масса вопросов. Так как события сериала происходят задолго до событий Войны за Кольцо, а во "Властелине колец" нет чернокожих эльфов и гномов, значит с ними что-то случилось. Интересно, что?
Да, кстати, куда делись бороды гномих? В трейлере мы увидели безбородую принцессу Дису, жену Дурина IV. Правда, на встрече с фанатами на Comi Con 2022 продюсер сериала Линдси Вебер заявила, что бороды всё же будут в строгом соответствии с книгами Толкина, но не объяснила, почему лицо Дисы гладко выбрито. Возможно, создатели решили нарастить бороды во время постпродакшена (это не так уж сложно сделать, Супермену же убрали усы, а Соника вообще перерисовали) именно из-за недовольства фанатов.
Звуки от взрывания пятых точек фанатов "ВК" дошли и до ушей создателей сериала. Шоураннер Патрик Маккей несколько дней назад пояснил, что никакой так называемой "повестки" в сериале нет. В интервью журналу Total Film он рассказал вот что:
Толкин не пытался вложить в свои работы высказывание о политике его времени. Он хотел создать миф, который был бы вне времени.
И мы стремились к тому же — этой цели служил каждый выбор, сделанный нами во время работы над сериалом.
А ещё на комикконовской встрече создатели сериала рассказали о том, как проводили кастинг. По их словам, у них было два главных требования к актёрам: они должны быть первоклассными артистами, у них в глазах должно быть видно Средиземье. На этот счёт в интернете шутят, что в глазах у эльфов из сериала виден скорее Гарлем, нежели Средиземье.
Ещё поклонников оригинальной саги волнует внешность Саурона. В соцсетях решили, что похожий на молодого Эминема парень в трейлере обязательно должен быть Сауроном. Его уже прозвали Слим Саурон (по аналогии со Слим Шейди - альтер-эго Эминема).
Закончим наш краткий обзор реакции соцсетей на "Кольца власти" вот таким мемом из Твиттера. Парень с надписью "Фанаты ВК" спрашивает: "Ты зачем испражняешься на мою тарелку?", а парень "Сериал по ВК" отвечает: "А ты откуда знаешь, что я испражняюсь? Ничего ещё даже не вышло". Как вы думаете, выйдет что-то интересное из недр Prime Video?
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АНТИФИШКИ
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Толкиен щас в гробу как центрифуга вращается...
А откуда они узнали что и как хотел Толкин? Они где-то капсулу времени нашли, где было написано как нужно будет снимать кино по его книгам или может провели спиритический сеанс во время которого он им все поведал?))))))))))