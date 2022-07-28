Что думают в интернете о сериале по "Властелину колец" и как оправдываются его создатели

Звуки от взрывания пятых точек фанатов "ВК" дошли и до ушей создателей сериала. Шоураннер Патрик Маккей несколько дней назад пояснил, что никакой так называемой "повестки" в сериале нет. В интервью журналу Total Film он рассказал вот что:

Толкин не пытался вложить в свои работы высказывание о политике его времени. Он хотел создать миф, который был бы вне времени.

И мы стремились к тому же — этой цели служил каждый выбор, сделанный нами во время работы над сериалом.