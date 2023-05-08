Большая шинная выставка России: на чьих покрышках будем ездить завтра

Друзья, привет всем! Предлагаю небольшой обзор автомобильного сегмента с юбилейной, 25-ой по счету главной шинной выставки России - «Шины, РТИ и каучуки».
Сразу скажу, что выставка в этом сезоне оказалась весьма специфичной. Как это ни парадоксально, но в разделе, касающемся легковых шин, я не обнаружил ни одного российского бренда. Более того, если ориентироваться на то изобилие разномастных фирм из Поднебесной, что были на экспозициях, то нынешнее мероприятие на Красной Пресне вполне можно было обозначить как выставку китайского шинпрома.
Понятно, что данный факт не мог не остаться без внимания чиновников отрасли. Впрочем, как можно было понять со слов представителя Минпромторга РФ, прибывшего на выставку, сложившаяся ситуация вовсе не означает, что шинная отрасль России теперь полностью зависит от дружественных нам стран. Просто с началом известных событий этот сектор отечественной экономики, скажем так, пребывает в стадии серьезного реформирования и реструктуризации.
Что касается производителей «авторезины» из Поднебесной, то для них сложившаяся на нашем рынке ситуация в данный момент весьма благоприятна. Дело в том, что в Китае, где производят сотни миллионов шин, а число брендов исчисляется десятками, сама отрасль в данный момент тоже претерпевает серьезные трудности и заметное снижение спроса на шины. В связи с чем, освоение новых рынков сбыта, включая наш, по умолчанию входит в планы многих китайских компаний.
Все это нашло свое наглядное подтверждение в экспозициях юбилейной выставки. Здесь наряду с уже знакомыми нашим автомобилистам китайскими шинными фирмами типа Goodride или Rapid массово выставлялись и малоизвестные бренды вроде Pallyking, Tercelo или Kinforest. Правда, последний, как выяснилось в разговоре с представителем фирмы-поставщика, на нашем рынке присутствует уже не первый год.
Более того, не просто присутствует, но вроде как успешно продвигается, чему в немалой степени способствует ассортимент продукции, где есть даже покрышки класса UHP для автомобилей премиум-сегмента. В общем, тема многоообразия, а также качества китайской «обувки» заслуживает отдельной статьи, а пока перейдем к шинам с Ближнего Востока.
Говоря о Ближнем Востоке, мы в первую очередь подразумеваем две ближайших к нам соседних страны – Турцию и Иран. Причем Иран у нас «выступил» куда более основательно. Если из турецких брендов на выставке мы нашли только один, то иранцы показали продукцию сразу трех иранских марок – Yazd, Razi и Goldstone.
Из этой троицы, вероятнее всего, мы ранее могли слышать о Goldstone, ведь, как никак, это ключевой поставщик автомобильной обувки для конвейеров SAIPA и Iran Khodro - двух крупнейших национальных автопроизводителей Ирана.
В плане поставок речь прежде всего идет о летних шинах, в производстве которых, иранцы, что называется, основательно набили руку. Однако уже сейчас у них прорабатывается вопрос о выпуске зимних моделей.
По крайней мере, на выставке об этом уже было открыто заявлено, а посетителям даже демонстрировался фрагмент зимнего протектора (фото ниже). Он будет внедрен в одной из новых сезонных моделей бренда Goldstone. Что ж, подождем, через полгода посмотрим, как это будет реализовано на практике. Но иранские шинники настроены весьма решительно, да и опыта им не занимать, тем более, что при создании авторезины они ориентируются не только на свои, но и на передовые западные технологии.
Что касается турецких легковых автомобильных покрышек, то на выставке мы обнаружили лишь продукцию бренда Waterfall. Эта марка принадлежит промышленному турецкому концерну Kolsan, который производит зимние, летние и всесезонные шины разных типоразмеров. В ассортименте представлены модели шин для легковушек разного класса, кроссоверов и внедорожников. К слову, вся эта продукция уже импортируется на наш рынок, причем в России у Waterfall есть свои представители в регионах, а найти нужный типоразмер можно уже пробовать на маркетплейсах.
Примерно четверть всех экспозиций выставки была посвящена производственным и технологическим направлениям в шинной индустрии. И вот в этом секторе как раз очень неплохо выступили российские компании, представившие свои решения в области обработки и добычи сырья, переработки, утилизации и обслуживания шин.
Так, например, одна из отечественных фирм продемонстрировала уникальную технологию производства жидкого печного топлива и технического углерода, получаемого путем переработки отработавших шин. Более того, из старых покрышек можно получать сырье для экологических антикоррозионных покрытий, резиновых и полимерных деталей или прокладок для автомобилей, битумных мастик, и даже ингридиенты для производства востребованных средств автохимии или автокосметики.
К слову, соответствующие автокосметические средства для обслуживания автопокрышек также были представлены на выставке. Так, российские разработчики показали оригинальные аэрозольные чернители шин ReinWell. Каждый такой баллончик представляет собой спрей с высоким содержанием особых полимеров, обладающих повышенной проникающей способностью.
Препарат рекомендуется применять как для улучшения внешнего вида шин, так и для стойкой дополнительной защиты покрышек от воздействия дорожных реагентов и солнца в жару. Действие состава основано на том, что он проникает в боковины протектора и, закупоривая в них микротрещины, образует на поверхности защитную плёнку, которая защищает шину от влаги и ультрафиолета. Кроме того, подобная превентивная обработка покрышек перед их сезонных хранением помогает защитить резину от растрескивания.
Вот, собственно, все основные моменты, которые я хотел отразить в этом кратком обзоре. Удачи всем на дорогах!
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Не далеко "святые", недалеко...