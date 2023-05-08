Большая шинная выставка России: на чьих покрышках будем ездить завтра

Из этой троицы, вероятнее всего, мы ранее могли слышать о Goldstone, ведь, как никак, это ключевой поставщик автомобильной обувки для конвейеров SAIPA и Iran Khodro - двух крупнейших национальных автопроизводителей Ирана.

В плане поставок речь прежде всего идет о летних шинах, в производстве которых, иранцы, что называется, основательно набили руку. Однако уже сейчас у них прорабатывается вопрос о выпуске зимних моделей.