В Германии мошенник, прикинувшийся трансгендером, облапошивал местные МФЦ

Схема была проста до безобразия.

Мошенник "подрезал" документы у честных бюргеров, заходил в местные МФЦ (Bürgeramt), заявлял, что он - трансгендер (на самом деле нет) и требовал выдать ему новое временное удостоверение личности.

Самое удивительное, что требуемое получал, а дальше кутил на полную катушку.

Лакшери лайф включала кредиты, покупки в бутиках, снятие наличных.

В общем, ещё чуть-чуть — и прямо в рай. Всего у главного героя этой истории получилось собрать несколько альтер эго удостоверений, - сообщает немецкий ТГ-канал.

Спросите,почему всё так легко прокатывало? Потому что отказать трансу сотрудники Bürgeramt/ МФЦ просто боялись. Боялись скандала "за дискриминацию".

Ну, и что что фотография краденых на документах другая? Он же сказал, что он - транс. А то, что никто из пострадавших документы не разыскивал, — так несильно расстроились, видать.

За сообразительность пятерка, но в итоге, мошенническую схему все равно раскрыли.

Надо было украинцем прикидываться.