В Германии мошенник, прикинувшийся трансгендером, облапошивал местные МФЦ

Хочешь получить денег без СМС и регистрации? Прикинься трансом и, главное, будь первым, чтобы снять сливочки. Такой хитроумный план изобрёл некий Сабри Э., - пишет ТГ-канал "Папочка канцлера". Жулик оседлал хвалёную западную слабость/толерантность к представителям ЛГБТ и погнал к светлому будущему. Правда, увлёкся и потерял меру, поэтому схема работала не долго.
Схема была проста до безобразия.
Мошенник "подрезал" документы у честных бюргеров, заходил в местные МФЦ (Bürgeramt), заявлял, что он - трансгендер (на самом деле нет) и требовал выдать ему новое временное удостоверение личности.
Самое удивительное, что требуемое получал, а дальше кутил на полную катушку.
Лакшери лайф включала кредиты, покупки в бутиках, снятие наличных.
В общем, ещё чуть-чуть — и прямо в рай. Всего у главного героя этой истории получилось собрать несколько альтер эго удостоверений, - сообщает немецкий ТГ-канал.
Спросите,почему всё так легко прокатывало? Потому что отказать трансу сотрудники Bürgeramt/ МФЦ просто боялись. Боялись скандала "за дискриминацию".
Ну, и что что фотография краденых на документах другая? Он же сказал, что он - транс. А то, что никто из пострадавших документы не разыскивал, — так несильно расстроились, видать.
За сообразительность пятерка, но в итоге, мошенническую схему все равно раскрыли.
Надо было украинцем прикидываться.
Источник:
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