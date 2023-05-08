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В Германии мошенник, прикинувшийся трансгендером, облапошивал местные МФЦ

В Германии мошенник, прикинувшийся трансгендером, облапошивал местные МФЦ

Автор:
08 мая 2023 13:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: transgender   Германия   документы   кража   мошенник   схема   
1875
1

Хочешь получить денег без СМС и регистрации? Прикинься трансом и, главное, будь первым, чтобы снять сливочки. Такой хитроумный план изобрёл некий Сабри Э., - пишет ТГ-канал "Папочка канцлера". Жулик оседлал хвалёную западную слабость/толерантность к представителям ЛГБТ и погнал к светлому будущему. Правда, увлёкся и потерял меру, поэтому схема работала не долго.

Схема была проста до безобразия.

Мошенник "подрезал" документы у честных бюргеров, заходил в местные МФЦ (Bürgeramt), заявлял, что он - трансгендер (на самом деле нет) и требовал выдать ему новое временное удостоверение личности.

Самое удивительное, что требуемое получал, а дальше кутил на полную катушку.

Лакшери лайф включала кредиты, покупки в бутиках, снятие наличных.

В общем, ещё чуть-чуть — и прямо в рай. Всего у главного героя этой истории получилось собрать несколько альтер эго удостоверений, - сообщает немецкий ТГ-канал.

Спросите,почему всё так легко прокатывало? Потому что отказать трансу сотрудники Bürgeramt/ МФЦ просто боялись. Боялись скандала "за дискриминацию".

Ну, и что что фотография краденых на документах другая? Он же сказал, что он - транс. А то, что никто из пострадавших документы не разыскивал, — так несильно расстроились, видать.

За сообразительность пятерка, но в итоге, мошенническую схему все равно раскрыли.

Надо было украинцем прикидываться.

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Метки: transgender   Германия   документы   кража   мошенник   схема   
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7  комментариев
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916
Шурман 44 минуты назад
Хрен его знает как у него это прокатывало , у нас что бы получить новые документы ты должен сдать отпечатки пальцев и у немцев тоже самое , а там будь ты хоть бабой ягой отпечатки не меняются . У нас срок ожидания новой банковской карты примерно 3-4 дня а тебе ее хрен дадут без твоих хоть новых хоть старых документов , нужно вставлять и водить свой пинкод от карточки а уже потом ты ждешь новую карту по почте и идешь с ней в банк и опять там уже вводишь новый пин . У меня бумажник подрезали в Антверпене , было в нем ну примерно 400 евро и все карточки , права и удостоверения личности , так честно я запарился бегать восстанавливать , первое пошел в полицию там пробили меня по адресу кто такой и после протокола дали бумаги , с этими бумагами в мэрию с 4мя фотками , там оплата , за права не помню 20 за удостоверение 14 , после этого ждать а там сроки от 7 до 14 рабочих дней , дальше в банк заказывать новые карточки . Все это время ходил с портянкой а4 и своей фоткой . А кард стоп это можно за секунду сделать через итсми или через любое банковское приложение , кстати через него могут и вернуть тебе новые карты но по твоему адресу прописки . Итс ми есть практически у каждого как и приложение о ковид сертификатах :) так что не знаю как у него это прокатывало .
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5k
alex Час назад
на кол хоть посадили?
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10
Oruel alex Час назад
вот именно мораль то какая? можно так делать или нельзя? ))
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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