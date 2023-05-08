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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
08 мая 2023 00:13
Метки: интересно   подборка   фото   
449
40

Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.

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Павел Плеханов 10 часов назад
На 12-ой макияж типа "как избавиться от надоевшего папика и быть не при чём".
Т.е. дождаться, пока он уснёт, сделать вот такой макияж... и разбудить. Я думаю, что он тут же уснёт уже навсегда. С вполне невинным диагнозом.
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