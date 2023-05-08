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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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Т.е. дождаться, пока он уснёт, сделать вот такой макияж... и разбудить. Я думаю, что он тут же уснёт уже навсегда. С вполне невинным диагнозом.